Tesla’nın Cybertruck ile ilgili en büyük üretim sorunu ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Yeni bir rapor, Cybertruck üretimini 2025 yılına kadar yılda beklenen 250.000 adede çıkarma konusunda Tesla'nın önündeki en büyük engelin ne olduğunu ortaya koydu. Reuters, Cybertruck üretiminin yavaşlaması konusunda Tesla'nın en büyük sorununun yeni kuru kaplama teknolojisine sahip 4680 bataryalar olduğunu detaylandıran bir rapor yayınladı.

Cybertruck’ın en büyük sorunu

Tam Boyutta Gör Aktarılanlara göre Cybertruck’ta kullanılan kuru kaplama teknolojisine sahip 4680 bataryalar şimdilik Tesla’nın Giga Texas tesisinde üretiliyor. Ancak bu tesis şu anda bu bataryalardan yılda yalnızca 24.000 adet üretiyor ve bu da Cybertruck'a olan talebi karşılamak için yeterli değil. Hacimli üretimde yaşanılan bu sıkıntının kaynağında ise Tesla'nın 4680 batarya üretimi için endüstriyel ölçekte kuru kaplama tekniğini henüz geliştirememesi yatıyor. Öte yandan Tesla 4680 pil hücresini kuru kaplamalı anot ve katotlarla mükemmelleştirmeye büyük önem veriyor. Zira firmaya göre bu sayede zaman ve maliyet avantajı elde edilecek.

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Esasında kuru kaplama anot ve katotların laboratuvarda, kapasitörlerde ve bazı pillerde yapıldığını biliyoruz. Ancak elektrikli otomobil bataryaları için böyle bir şey henüz yapılmadı ve Tesla, bunu ticarileştirmeye çalışan ilk şirket konumunda. Buradaki zorluk, Tesla'nın sadece ölçek büyütmek ve süreci hızlandırmak zorunda olması değil, aynı zamanda kendi ekipman ve araçlarını da geliştirmek zorunda olması.

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Tesla Cybertruck’ın en büyük üretim sorunu ortaya çıktı