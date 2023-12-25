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    Anlık Bildirim

    Tesla’nın Cybertruck ile ilgili en büyük üretim sorunu ortaya çıktı

    Birden fazla Tesla çalışanı, Elon Musk liderliğindeki şirketin Cybertruck'ları yüksek hacimde güvenilir bir şekilde üretme konusunda yaşadığı temel sorunu ortaya çıkardı.
    Tesla Cybertruck’ın en büyük üretim sorunu ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Yeni bir rapor, Cybertruck üretimini 2025 yılına kadar yılda beklenen 250.000 adede çıkarma konusunda Tesla'nın önündeki en büyük engelin ne olduğunu ortaya koydu. Reuters, Cybertruck üretiminin yavaşlaması konusunda Tesla'nın en büyük sorununun yeni kuru kaplama teknolojisine sahip 4680 bataryalar olduğunu detaylandıran bir rapor yayınladı.

    Cybertruck’ın en büyük sorunu

    Tesla Cybertruck’ın en büyük üretim sorunu ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Aktarılanlara göre Cybertruck’ta kullanılan kuru kaplama teknolojisine sahip 4680 bataryalar şimdilik Tesla’nın Giga Texas tesisinde üretiliyor. Ancak bu tesis şu anda bu bataryalardan yılda yalnızca 24.000 adet üretiyor ve bu da Cybertruck'a olan talebi karşılamak için yeterli değil. Hacimli üretimde yaşanılan bu sıkıntının kaynağında ise Tesla'nın 4680 batarya üretimi için endüstriyel ölçekte kuru kaplama tekniğini henüz geliştirememesi yatıyor. Öte yandan Tesla 4680 pil hücresini kuru kaplamalı anot ve katotlarla mükemmelleştirmeye büyük önem veriyor. Zira firmaya göre bu sayede zaman ve maliyet avantajı elde edilecek.

    Esasında kuru kaplama anot ve katotların laboratuvarda, kapasitörlerde ve bazı pillerde yapıldığını biliyoruz. Ancak elektrikli otomobil bataryaları için böyle bir şey henüz yapılmadı ve Tesla, bunu ticarileştirmeye çalışan ilk şirket konumunda. Buradaki zorluk, Tesla'nın sadece ölçek büyütmek ve süreci hızlandırmak zorunda olması değil, aynı zamanda kendi ekipman ve araçlarını da geliştirmek zorunda olması.

    Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/95151/tesla-insiders-reveal-biggest-production-problem-with-the-cybertruck/index.html https://www.reuters.com/business/autos-transportation/austin-we-have-problem-tesla-descends-into-battery-hell-2023-12-21/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 4 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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