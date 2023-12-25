Tesla’nın Cybertruck ile ilgili en büyük üretim sorunu ortaya çıktı

Cybertruck’ın en büyük sorunu
Esasında kuru kaplama anot ve katotların laboratuvarda, kapasitörlerde ve bazı pillerde yapıldığını biliyoruz. Ancak elektrikli otomobil bataryaları için böyle bir şey henüz yapılmadı ve Tesla, bunu ticarileştirmeye çalışan ilk şirket konumunda. Buradaki zorluk, Tesla'nın sadece ölçek büyütmek ve süreci hızlandırmak zorunda olması değil, aynı zamanda kendi ekipman ve araçlarını da geliştirmek zorunda olması.Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/95151/tesla-insiders-reveal-biggest-production-problem-with-the-cybertruck/index.html https://www.reuters.com/business/autos-transportation/austin-we-have-problem-tesla-descends-into-battery-hell-2023-12-21/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.