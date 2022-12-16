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    Çinli markadan 456 beygirlik elektrikli spor coupe: Neta E

    Çinli Hozon Auto'nun çatısı altında yer alan Neta markası, geçtiğimiz Nisan ayında tanıttığı Neta S isimli elektrikli sedan modelinin ardından şimdi de iki kapılı coupe modeliyle karşımızda.
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    Çinli markadan 456 beygirlik elektrikli spor coupe: Neta E Tam Boyutta Gör

    Çinli markalardan yeni elektrikli otomobiller gelmeye devam ediyor. Hozon Auto tarafından geliştirilen Neta E isimli elektrikli spor coupe modelin fotoğrafları Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığının resmi internet sitesinde ortaya çıktı.

    Yeni Neta E, şirketin daha önce tanıttığı Neta S Sedan kadar fütüristik görünmese de iki kapılı coupe gövde tipi ve aerodinamik silüetiyle oldukça sportif bir görüntü çizdiğini söylemek mümkün. Ön bölümde ince LED farları, üçgen şekilli hava girişleri ve ön kaput üzerinde yer verilen dekoratif hava kapaklarıyla dikkat çeken modelin arka omuz kısmı oldukça kaslı görünüyor. Gizli kapı kollarıyla donatılan modelin arka tarafında ise yatay LED stoplar ve ince bir difüzör göze çarpıyor.

    Bakanlık tarafından paylaşılan fotoğraflara baktığımızda Neta E'nin donanım seviyesine göre yan ayna kapakları, ön çamurlukların gerisindeki siyah bölümler, tamponlar ve ön cama gizlenen pek çok kamera ve sensörle donatılabildiğini görmekteyiz. Elektrikli coupe'nin ölçüleri ise 4712 mm uzunluk, 1979 mm genişlik, 1415 mm yükseklik ve 2770 mm aks mesafesi şeklinde karşımıza çıkıyor. Bu ölçüler ikinci nesil Audi A5 Coupe ve BMW 4 Serisi Coupe gibi modellere epey yakın.

    Çinli markadan 456 beygirlik elektrikli spor coupe: Neta E Tam Boyutta Gör
    Tıpkı sedan gövde tipine sahip kardeşi Neta S gibi Shanhai platformu üzerine yükseleceği belirtilen Neta E, bir veya iki motorla satın alınabilen %100 elektrikli bir otomobil olacak. Resmi verilere göre her bir elektrik motoru 170 kW (228 hp) güç üretecek. Bu da iki motorlu versiyonun 456 hp güce sahip olacağını gösteriyor. Henüz performans verileri belli değil ancak son hızın 190 km/s ile sınırlandırılacağı açıklanmış. Sürüş menzilinin ise Çin'deki CLTC normlarına göre 560-580 km civarında olması bekleniyor.

    2023'ün bahar aylarında Çin'de satışa sunulması planlanan elektrikli coupe modelin iç mekânı, teknik detayları ve fiyatları ilerleyen dönemde paylaşılacaktır. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 2 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

    Profil resmi
    pudinkk 2 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

    Profil resmi
    PERİSKOP 3 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 3 gün önce

    ow ye

    Profil resmi
    ugah6aiw 3 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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