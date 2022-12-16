Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Ford'un Volkswagen altyapılı elektrikli crossover'ından yeni ipucu geldi

    Şimdilik sadece karanlık silüetini ve bu yeni fotoğraf vasıtasıyla ön tasarımının ufak bir kısmını görebildiğimiz Ford elektrikli crossover Köln'de üretilecek ve 2023 yılında piyasaya sürülecek.
    Oy Ver
    Ford'un Volkswagen altyapılı elektrikli SUV'undan ipucu geldi
    Ford, son dönemde ikonik modelleri Fiesta ve Focus'un üretimini sonlandırmak gibi önemli kararlara imza attı. Bu kapsamda Ford Focus 2025'te, küçük kardeşi ise 2023'te emekliye ayrılacak. Bu iki önemli ismi ileride yeniden görür müyüz bilinmez ancak onların yerini bir dizi yeni elektrikli aracın alacağı aşikâr.

    Sözünü ettiğimiz araçlardan ilki, bu yılın başında hakkındaki ilk ipuçlarını gördüğümüz elektrikli crossover olacak. Daha önce karanlık da olsa silüetini gördüğümüz araçla ilgili bugün yeni bir ipucu paylaşıldı. Ford Model e Avrupa takımının genel müdürü Martin Sander tarafından paylaşılan fotoğrafta crosssover'ın farlarını, tampon tasarımını ve aerodinamik jantlarını kısmen de olsa görebiliyoruz.

    Bazı ufak detaylar dışında Ford'un yeni elektrikli crossover modeliyle ilgili birçok şey şimdilik gizemini koruyor. Söz konusu model, Ford'un Almanya'nın Köln şehrinde üretilen ilk elektrikli binek aracı olacak. 2023 yılında satışa sunulması planlanan araç, Volkswagen Grubu'nun geliştirdiği MEB platformunu temel alacak. Dolayısıyla bazı teknik detayların platform ikizi Volkswagen ID.4 ile aynı ya da benzer olmasını bekleyebiliriz.

    Ford'un Volkswagen altyapılı elektrikli SUV'undan ipucu geldi Tam Boyutta Gör
    Kuga ile benzer boyutlarda olmasını beklediğimiz yeni elektrikli crossover, Ford Otosan tarafından Romanya'da üretilecek olan tamamen elektrikli Puma'nın üzerinde konumlanacak. Teknik detaylar henüz belli değil ancak tek şarjla WLTP'ye göre 500 km menzil sunabileceği konuşuluyor. Bu konuyla ilgili detaylar geldikçe siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

    Ford, hem binek hem de hafif ticari araç tarafında elektrik atağına kalkmış durumda. Mevcut Mustang Mach-E'nin yanı sıra Puma'nın elektrikli versiyonu, haberimizde konu olan "Medium-size" crossover ve ID.5 gibi coupe-SUV stiline sahip olmasını beklediğimiz "Sport" crossover ile karşımıza çıkacak olan marka, 2026 yılında Avrupa'da 600 bin adedin üzerinde elektrikli araç satan bir marka haline gelmek istiyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 2 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

    Profil resmi
    pudinkk 2 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

    Profil resmi
    PERİSKOP 3 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 3 gün önce

    ow ye

    Profil resmi
    ugah6aiw 3 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi POCO M4 Pro
    Xiaomi POCO M4 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Nitro 5 AN515-55
    Acer Nitro 5 AN515-55
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız