Ford'un Volkswagen altyapılı elektrikli crossover'ından yeni ipucu geldi

Sözünü ettiğimiz araçlardan ilki, bu yılın başında hakkındaki ilk ipuçlarını gördüğümüz elektrikli crossover olacak. Daha önce karanlık da olsa silüetini gördüğümüz araçla ilgili bugün yeni bir ipucu paylaşıldı. Ford Model e Avrupa takımının genel müdürü Martin Sander tarafından paylaşılan fotoğrafta crosssover'ın farlarını, tampon tasarımını ve aerodinamik jantlarını kısmen de olsa görebiliyoruz.
Bazı ufak detaylar dışında Ford'un yeni elektrikli crossover modeliyle ilgili birçok şey şimdilik gizemini koruyor. Söz konusu model, Ford'un Almanya'nın Köln şehrinde üretilen ilk elektrikli binek aracı olacak. 2023 yılında satışa sunulması planlanan araç, Volkswagen Grubu'nun geliştirdiği MEB platformunu temel alacak. Dolayısıyla bazı teknik detayların platform ikizi Volkswagen ID.4 ile aynı ya da benzer olmasını bekleyebiliriz.
Ford, hem binek hem de hafif ticari araç tarafında elektrik atağına kalkmış durumda. Mevcut Mustang Mach-E'nin yanı sıra Puma'nın elektrikli versiyonu, haberimizde konu olan "Medium-size" crossover ve ID.5 gibi coupe-SUV stiline sahip olmasını beklediğimiz "Sport" crossover ile karşımıza çıkacak olan marka, 2026 yılında Avrupa'da 600 bin adedin üzerinde elektrikli araç satan bir marka haline gelmek istiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...