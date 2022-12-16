Ford'un Volkswagen altyapılı elektrikli crossover'ından yeni ipucu geldi

Ford, son dönemde ikonik modelleri Fiesta ve Focus'un üretimini sonlandırmak gibi önemli kararlara imza attı. Bu kapsamda Ford Focus 2025'te, küçük kardeşi ise 2023'te emekliye ayrılacak. Bu iki önemli ismi ileride yeniden görür müyüz bilinmez ancak onların yerini bir dizi yeni elektrikli aracın alacağı aşikâr.

Sözünü ettiğimiz araçlardan ilki, bu yılın başında hakkındaki ilk ipuçlarını gördüğümüz elektrikli crossover olacak. Daha önce karanlık da olsa silüetini gördüğümüz araçla ilgili bugün yeni bir ipucu paylaşıldı. Ford Model e Avrupa takımının genel müdürü Martin Sander tarafından paylaşılan fotoğrafta crosssover'ın farlarını, tampon tasarımını ve aerodinamik jantlarını kısmen de olsa görebiliyoruz.

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Bazı ufak detaylar dışında Ford'un yeni elektrikli crossover modeliyle ilgili birçok şey şimdilik gizemini koruyor. Söz konusu model, Ford'un Almanya'nın Köln şehrinde üretilen ilk elektrikli binek aracı olacak. 2023 yılında satışa sunulması planlanan araç, Volkswagen Grubu'nun geliştirdiği MEB platformunu temel alacak. Dolayısıyla bazı teknik detayların platform ikizi Volkswagen ID.4 ile aynı ya da benzer olmasını bekleyebiliriz.

Tam Boyutta Gör Kuga ile benzer boyutlarda olmasını beklediğimiz yeni elektrikli crossover, Ford Otosan tarafından Romanya'da üretilecek olan tamamen elektrikli Puma'nın üzerinde konumlanacak. Teknik detaylar henüz belli değil ancak tek şarjla WLTP'ye göre 500 km menzil sunabileceği konuşuluyor. Bu konuyla ilgili detaylar geldikçe siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

Ford, hem binek hem de hafif ticari araç tarafında elektrik atağına kalkmış durumda. Mevcut Mustang Mach-E'nin yanı sıra Puma'nın elektrikli versiyonu, haberimizde konu olan "Medium-size" crossover ve ID.5 gibi coupe-SUV stiline sahip olmasını beklediğimiz "Sport" crossover ile karşımıza çıkacak olan marka, 2026 yılında Avrupa'da 600 bin adedin üzerinde elektrikli araç satan bir marka haline gelmek istiyor.

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Ford'un Volkswagen altyapılı elektrikli SUV'undan ipucu geldi