Çinli markadan dikkat çekici elektrikli sedan: 800V elektrik mimarisi ile 30 dk'da tam şarj

Etkileyici tasarım
Yeni Zeekr 007, özellikle ön bölümdeki LED farlarının yapısıyla diğer Zeekr modellerinden ayrışıyor. Diğer modellerdeki bölünmüş far tasarımı yerine animasyonlu LED grafiklere sahip, boydan boya uzanan tek parça aydınlatmalarla gelen modelin kardeşlerine göre daha modern göründüğünü söylemek mümkün. Otomobil park halindeyken bu paneller tamamen siyah bir görünüme bürünüyor. Motor çalıştırıldığında ise ışık oyunları kendini göstermeye başlıyor.
Zeekr 007'de otonom sürüş sistemlerini destekleyen üç tane Lidar sensörü bulunuyor. Bunlardan bir tanesi ön camın üzerine, diğer iki tanesi ise ön çamurluklara konumlandırılmış. Otomobilde geleneksel kapı kollarına yer verilmemiş. Bu noktada sütunlara yerleştirilmiş parmak izi okuyucu gibi çözümler görebiliriz. Arkada ise boydan boya uzanan ince LED stoplar, geometrik şekiller ve parlak siyah tamponla kombinlenen bir tasarım karşımıza çıkıyor.
İç mekana ilişkin bir görsel yok ancak cam tavandan gördüğümüz kadarıyla bu tarafta da şık ve minimalist bir tasarım bizleri bekliyor. Cam tavan iki parçadan oluşuyor. Ön tarafta elektrikli olarak açılabilen bir bölüm yer alırken arkada bagaj kapağına kadar uzanan yekpare bir cam panele yer verilmiş olduğunu görüyoruz. Bu tavanın perdesi nerede diye soracak olursanız da bunun yerine farklı seviyelerde opaklık sunarak içeridekileri güneş ışınlarından koruyan bir teknoloji bulunduğunu söyleyebiliriz.
Konuşulan teknik detaylar
CarnewsChina'nın haberine göre, Zeekr 007, Geely modellerinin temel aldığı SAE platformunun bir türevi olan PMA2+ platformu üzerine inşa edilmiş. Çift salıncaklı arka süspansiyona sahip olan bu platformun en büyük özelliklerinden biri de 800V elektrik mimarisine sahip olması. Bu da otomobilin günümüz 400V mimarisine sahip çoğu elektrikli otomobilinden daha kısa sürede şarj edilebilmesi gibi avantajlar yaratıyor.
Zeekr 007, 204 beygir güç ve 350 Nm tork üreten elektrik motoruna sahip. 0-100 km/s hızlanmasını 6,5 saniyede tamamlayan modelin bataryası 30 dakikada tamamen şarj olabiliyor. Otomobilin elektronik sistemlerine ise Qualcomm kaynaklı Snapdragon 8295 yonga seti yön veriyor.
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.