Çinli markadan dikkat çekici elektrikli sedan: 800V elektrik mimarisi ile 30 dk'da tam şarj

Tam Boyutta Gör Çinli lüks elektrikli araç markası Zeekr, yeni elektrikli sedan modeli 007'nin ilk resmi görsellerini yayınladı. Geely çatısı altında faaliyet gösteren markanın yeni tasarım dilini yansıtan model, yakında Guangzhou Otomobil Fuarı'nda boy gösterecek. Otomobili tasarlayan ekibin başında Audi A1 ve A7 modellerini de tasarlayan Stefan Sielaff bulunuyor.

Etkileyici tasarım

Yeni Zeekr 007, özellikle ön bölümdeki LED farlarının yapısıyla diğer Zeekr modellerinden ayrışıyor. Diğer modellerdeki bölünmüş far tasarımı yerine animasyonlu LED grafiklere sahip, boydan boya uzanan tek parça aydınlatmalarla gelen modelin kardeşlerine göre daha modern göründüğünü söylemek mümkün. Otomobil park halindeyken bu paneller tamamen siyah bir görünüme bürünüyor. Motor çalıştırıldığında ise ışık oyunları kendini göstermeye başlıyor.

Zeekr 007'de otonom sürüş sistemlerini destekleyen üç tane Lidar sensörü bulunuyor. Bunlardan bir tanesi ön camın üzerine, diğer iki tanesi ise ön çamurluklara konumlandırılmış. Otomobilde geleneksel kapı kollarına yer verilmemiş. Bu noktada sütunlara yerleştirilmiş parmak izi okuyucu gibi çözümler görebiliriz. Arkada ise boydan boya uzanan ince LED stoplar, geometrik şekiller ve parlak siyah tamponla kombinlenen bir tasarım karşımıza çıkıyor.

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İç mekana ilişkin bir görsel yok ancak cam tavandan gördüğümüz kadarıyla bu tarafta da şık ve minimalist bir tasarım bizleri bekliyor. Cam tavan iki parçadan oluşuyor. Ön tarafta elektrikli olarak açılabilen bir bölüm yer alırken arkada bagaj kapağına kadar uzanan yekpare bir cam panele yer verilmiş olduğunu görüyoruz. Bu tavanın perdesi nerede diye soracak olursanız da bunun yerine farklı seviyelerde opaklık sunarak içeridekileri güneş ışınlarından koruyan bir teknoloji bulunduğunu söyleyebiliriz.

Konuşulan teknik detaylar

Tam Boyutta Gör Teknik detaylar henüz belli değil ancak yerel medyaya göre otomobil 4865 mm uzunluğa, 1900 mm genişliğe, 1450 mm yüksekliğe ve 2928 mm aks mesafesine sahip olacak. Bu kapsamda, fotoğraflarda her ne kadar kompakt dursa da Model 3'ten ziyade Model S'e daha yakın ölçülere sahip olduğu söylenebilir. Ülkemize gelmesi halinde BYD Seal modeline doğrudan rakip olabilir.

CarnewsChina'nın haberine göre, Zeekr 007, Geely modellerinin temel aldığı SAE platformunun bir türevi olan PMA2+ platformu üzerine inşa edilmiş. Çift salıncaklı arka süspansiyona sahip olan bu platformun en büyük özelliklerinden biri de 800V elektrik mimarisine sahip olması. Bu da otomobilin günümüz 400V mimarisine sahip çoğu elektrikli otomobilinden daha kısa sürede şarj edilebilmesi gibi avantajlar yaratıyor.

Zeekr 007, 204 beygir güç ve 350 Nm tork üreten elektrik motoruna sahip. 0-100 km/s hızlanmasını 6,5 saniyede tamamlayan modelin bataryası 30 dakikada tamamen şarj olabiliyor. Otomobilin elektronik sistemlerine ise Qualcomm kaynaklı Snapdragon 8295 yonga seti yön veriyor.

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Çinli markadan dikkat çekici elektrikli sedan: Zeekr 007