Çinli Maxus, yeni elektrikli minivan modeli Dana M1'i tanıttı

Maxus e-Deliver 3, %100 elektrikli bir araç olmasına rağmen konvansiyonel bir tasarıma sahipti ancak yeni Dana M1'in tasarımı epey farklı. Daha yuvarlak hatlar, C şekilli gündüz LED'leri, parlak siyah detaylar, çift renkli jantlar ve arkada üç parçadan oluşan stop lambaları, aracın dış tasarımında dikkat çeken detaylardan.
Dana M1'in iç mekanında konsolun üzerine konumlandırılan LCD multimedya ekranı karşımıza çıkıyor. Konsolun yolcu tarafında, 1.6 m2'lik düz bir alan sunuluyor ve marka bu alanın çalışma masası veya yemek masası olarak kullanılabileceğini belirtiyor. Sık dokunulan yüzeylerde yumuşak yüzeylere yer verildiği belirtilen araçtaki ambiyans aydınlatması da ortama hoş bir görüntü katıyor.
Çin'deki satışları önümüzdeki yılın ilk yarısında başlayacak olan modelin teknik detaylar henüz belli değil ancak ticari versiyon olan Dana V1'den çok farklı olmayacaktır. Söz konusu modelde arka aks üzerine konumlandırılmış 90 kW'lık bir elektrik motoru bulunuyor. 42 kWsa kapasiteye sahip lityum-demir-fosfat batarya da CLTC normuna göre 305 km sürüş menzili sağlarken 15.9 kWsa enerji tüketimi sunuyor.
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istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.