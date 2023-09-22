Maxus e-Deliver 3, %100 elektrikli bir araç olmasına rağmen konvansiyonel bir tasarıma sahipti ancak yeni Dana M1'in tasarımı epey farklı. Daha yuvarlak hatlar, C şekilli gündüz LED'leri, parlak siyah detaylar, çift renkli jantlar ve arkada üç parçadan oluşan stop lambaları, aracın dış tasarımında dikkat çeken detaylardan.

Dana M1'in iç mekanında konsolun üzerine konumlandırılan LCD multimedya ekranı karşımıza çıkıyor. Konsolun yolcu tarafında, 1.6 m2'lik düz bir alan sunuluyor ve marka bu alanın çalışma masası veya yemek masası olarak kullanılabileceğini belirtiyor. Sık dokunulan yüzeylerde yumuşak yüzeylere yer verildiği belirtilen araçtaki ambiyans aydınlatması da ortama hoş bir görüntü katıyor.

Tam Boyutta Gör Zemininde ahşap malzeme kullanılan Dana M1'in ön koltukları elektrikli olarak ayarlanabiliyor. Ayrıca arka bölümde de ileri-geri kaydırılabilen kaptan koltuklara yer verilmiş. Lansmanda sergilenen araç dört kişilik kapasiteye sahip ancak ilerleyen süreçte yedi kişilik oturma düzenine sahip uzun aks mesafeli versiyon da devreye girecek.

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Çin'deki satışları önümüzdeki yılın ilk yarısında başlayacak olan modelin teknik detaylar henüz belli değil ancak ticari versiyon olan Dana V1'den çok farklı olmayacaktır. Söz konusu modelde arka aks üzerine konumlandırılmış 90 kW'lık bir elektrik motoru bulunuyor. 42 kWsa kapasiteye sahip lityum-demir-fosfat batarya da CLTC normuna göre 305 km sürüş menzili sağlarken 15.9 kWsa enerji tüketimi sunuyor.

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Çinli Maxus, yeni elektrikli minivan modeli Dana M1'i tanıttı