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    Çinli Maxus, yeni elektrikli minivan modeli Dana M1'i tanıttı

    Çinli SAIC Motor bünyesinde bulunan ve geçtiğimiz aylarda e-Deliver 3 isimli elektrikli ticari aracını Türkiye yollarına çıkaran Maxus, yeni elektrikli minivan modeli Dana M1'i görücüye çıkardı.
    Çinli Maxus, yeni elektrikli minivan modeli Dana M1'i tanıttı Tam Boyutta Gör

    Maxus e-Deliver 3, %100 elektrikli bir araç olmasına rağmen konvansiyonel bir tasarıma sahipti ancak yeni Dana M1'in tasarımı epey farklı. Daha yuvarlak hatlar, C şekilli gündüz LED'leri, parlak siyah detaylar, çift renkli jantlar ve arkada üç parçadan oluşan stop lambaları, aracın dış tasarımında dikkat çeken detaylardan.

    Dana M1'in iç mekanında konsolun üzerine konumlandırılan LCD multimedya ekranı karşımıza çıkıyor. Konsolun yolcu tarafında, 1.6 m2'lik düz bir alan sunuluyor ve marka bu alanın çalışma masası veya yemek masası olarak kullanılabileceğini belirtiyor. Sık dokunulan yüzeylerde yumuşak yüzeylere yer verildiği belirtilen araçtaki ambiyans aydınlatması da ortama hoş bir görüntü katıyor.

    Çinli Maxus, yeni elektrikli minivan modeli Dana M1'i tanıttı Tam Boyutta Gör
    Zemininde ahşap malzeme kullanılan Dana M1'in ön koltukları elektrikli olarak ayarlanabiliyor. Ayrıca arka bölümde de ileri-geri kaydırılabilen kaptan koltuklara yer verilmiş. Lansmanda sergilenen araç dört kişilik kapasiteye sahip ancak ilerleyen süreçte yedi kişilik oturma düzenine sahip uzun aks mesafeli versiyon da devreye girecek.

    Çin'deki satışları önümüzdeki yılın ilk yarısında başlayacak olan modelin teknik detaylar henüz belli değil ancak ticari versiyon olan Dana V1'den çok farklı olmayacaktır. Söz konusu modelde arka aks üzerine konumlandırılmış 90 kW'lık bir elektrik motoru bulunuyor. 42 kWsa kapasiteye sahip lityum-demir-fosfat batarya da CLTC normuna göre 305 km sürüş menzili sağlarken 15.9 kWsa enerji tüketimi sunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 18 saat önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 18 saat önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 1 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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