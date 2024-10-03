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    Çinli otomobil üreticisi Xpeng, Avrupa’da üretim yapacak

    Çinli elektrikli araç üreticisi Xpeng, Avrupa'daki üretim seçeneklerini değerlendiriyor. Firma, sadece “ucuz bir alternatif sunmak için değil, teknoloji getirmek için geliyoruz” diyor.
    Çinli otomobil üreticisi Xpeng, Avrupa’da üretim yapacak Tam Boyutta Gör
    Çin merkezli elektrikli otomobil üreticisi Xpeng, Avrupa Birliği’nin Asya’nın en büyük ekonomisinde üretilen elektrikli araçlara yönelik getirdiği yüksek vergilerden etkilenmemek için Avrupa’da üretim lokalizasyonu üzerine farklı seçenekler üzerinde duruyor.

    Xpeng'in yönetim kurulu başkan yardımcısı ve eş başkanı Brian Gu, firmanın Avrupa'da araçlarını ucuz bir alternatif sunmak için değil, teknolojisini bu pazara getirmek için satmayı planladığını söyledi. Brian Gu aynı zamanda yatırım için fabrika kurulumundan mevcut tesislerle iş birliğine kadar farklı üretim seçeneklerini değerlendirdiklerini söylerken henüz sürecin erken aşamasında olduklarının da altını çiziyor.

    Xpeng, Avrupa'yı hedefliyor

    Avrupa Birliği ülkeleri, Çin’de üretilen elektrikli araçlara yüzde 45’e kadar varan gümrük vergileri uygulamayı hedefleyen bir karara Cuma günü yapılacak oylama ile son noktayı koyacak. Bu uygulamanın yürürlüğe girmemesi için nitelikli çoğunluk (blok nüfusunun %65'ini temsil eden 15 üye devlet) gerekiyor.

    Xpeng'in Avrupalı ortağı Volkswagen de dahil olmak üzere Alman otomobil üreticileri, Çin'in karşı önlemlerle misilleme yapması halinde en büyük otomobil pazarlarında kayıplar yaşamaktan endişe ettikleri için ek vergilere karşı çıkıyorlar. Mercedes-Benz CEO’su Ola Kallenius, geçtiğimiz aylarda açık pazar çağrısında bulunurken, VW CEO’su Oliver Blume, olası bir ticaret savaşı konusunda endişelerini defalarca dile getirmişti.

    Volkswagen ve Xpeng, Temmuz ayında yaptıkları anlaşma ile iş birliklerini derinleştirmiş, VW markası altında Çin’deki tüm bataryalı elektrikli araçlar için yeni bir elektrikli ve elektronik çözüm geliştirme sözü vermişti. Aynı dönemde VW, Xpeng’e 700 milyon dolarlık yatırım yaparak şirketin yüzde 4,99’luk hissesini satın alacağını açıklamıştı.

    Çinli otomobil üreticisi Xpeng, Avrupa’da üretim yapacak Tam Boyutta Gör
    Gu, Xpeng’in Avrupa’daki büyüme hedeflerine vurgu yaparak, şirketin daha “yerel bir kimlik” kazanmasının önemine dikkat çekti. Gu’ya göre, Çinli tüketiciler akıllı araç kokpitlerindeki multimedya özelliklerine daha çok önem verirken, Avrupalı tüketiciler için navigasyon sistemleri daha öncelikli bir ihtiyaç.

    Öte yandan Xpeng, bu yıl Avrupa'nın yanı sıra Orta Doğu ve Güneydoğu Asya’daki birçok ülkede satışlarını başlatıyor. Şirket, Ekim ayında Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) lansman yapmayı planlıyor. Bununla birlikte, Çin'deki elektrikli araç üreticilerini etkileyen fiyat savaşları, Xpeng'in kazançlarını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Şirketin üçüncü çeyrek için beklediği gelir 9.8 milyar yuan (1,39 milyar dolar) olarak açıklanırken, bu rakam analistlerin beklentisi olan 10.6 milyar yuan’ın (1,5 milyar dolar) altında kaldı. Volkswagen ile olan iş birliği sayesinde bu kayıpları hafifletilmesi hedefleniyor.

    Kaynakça https://www.bnnbloomberg.ca/business/international/2024/10/02/xpeng-exploring-localization-options-as-europe-tariff-vote-looms/ https://www.reuters.com/business/autos-transportation/xpeng-we-are-coming-europe-bring-technology-2024-10-02/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

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    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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