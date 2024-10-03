Çinli otomobil üreticisi Xpeng, Avrupa’da üretim yapacak

Xpeng'in yönetim kurulu başkan yardımcısı ve eş başkanı Brian Gu, firmanın Avrupa'da araçlarını ucuz bir alternatif sunmak için değil, teknolojisini bu pazara getirmek için satmayı planladığını söyledi. Brian Gu aynı zamanda yatırım için fabrika kurulumundan mevcut tesislerle iş birliğine kadar farklı üretim seçeneklerini değerlendirdiklerini söylerken henüz sürecin erken aşamasında olduklarının da altını çiziyor.
Xpeng, Avrupa'yı hedefliyor
Avrupa Birliği ülkeleri, Çin’de üretilen elektrikli araçlara yüzde 45’e kadar varan gümrük vergileri uygulamayı hedefleyen bir karara Cuma günü yapılacak oylama ile son noktayı koyacak. Bu uygulamanın yürürlüğe girmemesi için nitelikli çoğunluk (blok nüfusunun %65'ini temsil eden 15 üye devlet) gerekiyor.
Xpeng'in Avrupalı ortağı Volkswagen de dahil olmak üzere Alman otomobil üreticileri, Çin'in karşı önlemlerle misilleme yapması halinde en büyük otomobil pazarlarında kayıplar yaşamaktan endişe ettikleri için ek vergilere karşı çıkıyorlar. Mercedes-Benz CEO’su Ola Kallenius, geçtiğimiz aylarda açık pazar çağrısında bulunurken, VW CEO’su Oliver Blume, olası bir ticaret savaşı konusunda endişelerini defalarca dile getirmişti.
Volkswagen ve Xpeng, Temmuz ayında yaptıkları anlaşma ile iş birliklerini derinleştirmiş, VW markası altında Çin’deki tüm bataryalı elektrikli araçlar için yeni bir elektrikli ve elektronik çözüm geliştirme sözü vermişti. Aynı dönemde VW, Xpeng’e 700 milyon dolarlık yatırım yaparak şirketin yüzde 4,99’luk hissesini satın alacağını açıklamıştı.
Öte yandan Xpeng, bu yıl Avrupa'nın yanı sıra Orta Doğu ve Güneydoğu Asya’daki birçok ülkede satışlarını başlatıyor. Şirket, Ekim ayında Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) lansman yapmayı planlıyor. Bununla birlikte, Çin'deki elektrikli araç üreticilerini etkileyen fiyat savaşları, Xpeng'in kazançlarını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Şirketin üçüncü çeyrek için beklediği gelir 9.8 milyar yuan (1,39 milyar dolar) olarak açıklanırken, bu rakam analistlerin beklentisi olan 10.6 milyar yuan’ın (1,5 milyar dolar) altında kaldı. Volkswagen ile olan iş birliği sayesinde bu kayıpları hafifletilmesi hedefleniyor.Kaynakça https://www.bnnbloomberg.ca/business/international/2024/10/02/xpeng-exploring-localization-options-as-europe-tariff-vote-looms/ https://www.reuters.com/business/autos-transportation/xpeng-we-are-coming-europe-bring-technology-2024-10-02/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.