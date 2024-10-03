Çinli otomobil üreticisi Xpeng, Avrupa’da üretim yapacak

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Tam Boyutta Gör Çin merkezli elektrikli otomobil üreticisi Xpeng, Avrupa Birliği’nin Asya’nın en büyük ekonomisinde üretilen elektrikli araçlara yönelik getirdiği yüksek vergilerden etkilenmemek için Avrupa’da üretim lokalizasyonu üzerine farklı seçenekler üzerinde duruyor.

Xpeng'in yönetim kurulu başkan yardımcısı ve eş başkanı Brian Gu, firmanın Avrupa'da araçlarını ucuz bir alternatif sunmak için değil, teknolojisini bu pazara getirmek için satmayı planladığını söyledi. Brian Gu aynı zamanda yatırım için fabrika kurulumundan mevcut tesislerle iş birliğine kadar farklı üretim seçeneklerini değerlendirdiklerini söylerken henüz sürecin erken aşamasında olduklarının da altını çiziyor.

Xpeng, Avrupa'yı hedefliyor

Avrupa Birliği ülkeleri, Çin’de üretilen elektrikli araçlara yüzde 45’e kadar varan gümrük vergileri uygulamayı hedefleyen bir karara Cuma günü yapılacak oylama ile son noktayı koyacak. Bu uygulamanın yürürlüğe girmemesi için nitelikli çoğunluk (blok nüfusunun %65'ini temsil eden 15 üye devlet) gerekiyor.

Xpeng'in Avrupalı ortağı Volkswagen de dahil olmak üzere Alman otomobil üreticileri, Çin'in karşı önlemlerle misilleme yapması halinde en büyük otomobil pazarlarında kayıplar yaşamaktan endişe ettikleri için ek vergilere karşı çıkıyorlar. Mercedes-Benz CEO’su Ola Kallenius, geçtiğimiz aylarda açık pazar çağrısında bulunurken, VW CEO’su Oliver Blume, olası bir ticaret savaşı konusunda endişelerini defalarca dile getirmişti.

Volkswagen ve Xpeng, Temmuz ayında yaptıkları anlaşma ile iş birliklerini derinleştirmiş, VW markası altında Çin’deki tüm bataryalı elektrikli araçlar için yeni bir elektrikli ve elektronik çözüm geliştirme sözü vermişti. Aynı dönemde VW, Xpeng’e 700 milyon dolarlık yatırım yaparak şirketin yüzde 4,99’luk hissesini satın alacağını açıklamıştı.

Tam Boyutta Gör Gu, Xpeng’in Avrupa’daki büyüme hedeflerine vurgu yaparak, şirketin daha “yerel bir kimlik” kazanmasının önemine dikkat çekti. Gu’ya göre, Çinli tüketiciler akıllı araç kokpitlerindeki multimedya özelliklerine daha çok önem verirken, Avrupalı tüketiciler için navigasyon sistemleri daha öncelikli bir ihtiyaç.

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Öte yandan Xpeng, bu yıl Avrupa'nın yanı sıra Orta Doğu ve Güneydoğu Asya’daki birçok ülkede satışlarını başlatıyor. Şirket, Ekim ayında Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) lansman yapmayı planlıyor. Bununla birlikte, Çin'deki elektrikli araç üreticilerini etkileyen fiyat savaşları, Xpeng'in kazançlarını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Şirketin üçüncü çeyrek için beklediği gelir 9.8 milyar yuan (1,39 milyar dolar) olarak açıklanırken, bu rakam analistlerin beklentisi olan 10.6 milyar yuan’ın (1,5 milyar dolar) altında kaldı. Volkswagen ile olan iş birliği sayesinde bu kayıpları hafifletilmesi hedefleniyor.

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Çinli otomobil üreticisi Xpeng, Avrupa’da üretim yapacak