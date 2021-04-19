Çinli Ora Lightning Cat konsepti, tasarımıyla Porsche modellerini anımsatıyor

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Çinli üreticiler oldukça ilginç ve farklı markaların tasarım dilini anımsatan modellerle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Bugün Şanghay Otomobil Fuarı'nda sahneye çıkan Ora Lightning Cat konsepti de bunlardan biri.

Çinli Great Wall Motors'un yeni nesil elektrikli araçlar geliştirmekten sorumlu markası Ora, Lightning Cat konseptini yuvarlak hatlara sahip bir otomobil olarak tasarlamış. Otomobilin tasarımında genel olarak Porsche modellerinden, arka bölümündeyse Volkswagen'in Beetle modelinden esinlenilmiş gibi görünüyor.

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Ora Lightning Cat konseptinin tasarımına baktığımızda gri ve bakır olmak üzere çift tonlu gövde rengi kullanıldığını görüyoruz. Konsept tamamen elektrikli olduğu için ön bölüm tamamen kapalı bir panel şeklinde tasarlanmış. Öte yandan geleneksel yan aynalar yerine küçük kameralar kullanıldığını ve gömülü kapı kollarının tercih edildiğini görüyoruz. Üst bölümü yekpare cam olan araçta aktif arka spoyler da mevcut.

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Konseptin iç mekanında da çift tonlu bir tasarım hakim. Sürücünün önünde multimedya tuşlarına sahip üç kollu direksiyon yer alıyor. Onun arkasındaysa üç parçadan oluşan yuvarlak dijital göstergelere yer verilmiş. Konsolun merkezinde geniş bir multimedya ekranı, onun altında da küçük bir ekran daha kullanılmış. Öte yandan entegre başlıklara koltuklar ve ön koltuk sırtlarındaki ekranlar da iç mekandaki özelliklerden.

Ora Lightning Cat konseptinin teknik özellikleri henüz belli değil fakat dört tekerlekten çekiş özelliğine imkan veren iki elektrik motoruna sahip olduğunu biliyoruz. Şirket ayrıca seri üretim versiyonunun 0-100 km/s hızlanma süresinin 3.5 saniye olacağını iddia ediyor.

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