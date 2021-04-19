Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Çinli Ora Lightning Cat konsepti, tasarımıyla Porsche modellerini anımsatıyor

    Great Wall Motors'un elektrikli araç markası Ora, tasarımıyla dikkat çeken Lightning Cat isimli konsept otomobilini Şanghay Otomobil Fuarı'nda sergiledi. İşte konuyla ilgili detaylar:
    19 Nisan 2021, 20:00 (1 sa.)
    343
    14
    4
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Çinli Ora Lightning Cat konsepti, tasarımıyla Porsche modellerini anımsatıyor
    Tam Boyutta Gör

    Çinli üreticiler oldukça ilginç ve farklı markaların tasarım dilini anımsatan modellerle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Bugün Şanghay Otomobil Fuarı'nda sahneye çıkan Ora Lightning Cat konsepti de bunlardan biri.

    Çinli Great Wall Motors'un yeni nesil elektrikli araçlar geliştirmekten sorumlu markası Ora, Lightning Cat konseptini yuvarlak hatlara sahip bir otomobil olarak tasarlamış. Otomobilin tasarımında genel olarak Porsche modellerinden, arka bölümündeyse Volkswagen'in Beetle modelinden esinlenilmiş gibi görünüyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Çinli Great Wall Motors, yeni elektrikli sedan konsepti Futurist'i gösterdi

    Ayrıca Bkz. "Ford'un yeni coupe SUV modeli Evos Çin'de ortaya çıktı"

    Ora Lightning Cat konseptinin tasarımına baktığımızda gri ve bakır olmak üzere çift tonlu gövde rengi kullanıldığını görüyoruz. Konsept tamamen elektrikli olduğu için ön bölüm tamamen kapalı bir panel şeklinde tasarlanmış. Öte yandan geleneksel yan aynalar yerine küçük kameralar kullanıldığını ve gömülü kapı kollarının tercih edildiğini görüyoruz. Üst bölümü yekpare cam olan araçta aktif arka spoyler da mevcut.

    Çinli Ora Lightning Cat konsepti, tasarımıyla Porsche modellerini anımsatıyor
    Tam Boyutta Gör

    Konseptin iç mekanında da çift tonlu bir tasarım hakim. Sürücünün önünde multimedya tuşlarına sahip üç kollu direksiyon yer alıyor. Onun arkasındaysa üç parçadan oluşan yuvarlak dijital göstergelere yer verilmiş. Konsolun merkezinde geniş bir multimedya ekranı, onun altında da küçük bir ekran daha kullanılmış. Öte yandan entegre başlıklara koltuklar ve ön koltuk sırtlarındaki ekranlar da iç mekandaki özelliklerden.

    Ora Lightning Cat konseptinin teknik özellikleri henüz belli değil fakat dört tekerlekten çekiş özelliğine imkan veren iki elektrik motoruna sahip olduğunu biliyoruz. Şirket ayrıca seri üretim versiyonunun 0-100 km/s hızlanma süresinin 3.5 saniye olacağını iddia ediyor.



    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Yatak odaları için: Akıllı komodin

    K
    kordexa 5 saat önce

    birkaç paket makarna az yiyip arta kalan parayı yıllarca biriktirip biraz da üstüne kredi çekip alabilirim diye düşünüyorum. sanırım iç kısmı soğutuculu...şimdi tabi ben de isterdim üzerinde soğuk içiniz yazan içeceklerden dolabın içini doldurmayı ama ötv kdv derken fiyatlar malum. soğuk makarna spesyali için kullanabilirim ama

    E
    evilknight2000 5 saat önce

    Bi komodinin akıllısı çıkmamıştı hayırlı olsun

    ilgimsin 7 saat önce

    vay be cok iyi gozukuyor

    mcrew 16 saat önce

    Biraz büyük gibi ama zengin adamın zaten kocaman yatak odası okur

    cocainbar 19 saat önce

    Pudra sekerligi opsiyonelmi

    Bloodin 1 gün önce

    Yeni zengin oyuncağı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    serlinetta (diec ) 24 dk. ( Mesaj Silindi )
    vw beetle ve pt cruiser sevişme sonrası oluşan durum
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Aurorax (Ege ) 29 dk. ( Mesaj Silindi )
    bentley continental vw beetle çiftleşmesine porsche farı takmışlar
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    cormen 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çin mümkünse bir şey anımsatmasın.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    cocainbar (Cocain bar) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hiç alakasi yok 😛
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 4 dk. Honda yeni elektrikli SUV konseptini tanıttı: SUV e: Prototype 44 dk. PlayStation 5, birkaç yıl sonra dijital oyunları çalıştırmayı durdurabilir 59 dk. The Wall Street Journal, SEC’in Ripple kararını eleştirdi 1 sa. 2021'in ikinci yarısında en az 5 ekran altı kameralı telefon çıkacak: Peki hangi modeller? 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Çinli Ora Lightning Cat konsepti, tasarımıyla Porsche modellerini anımsatıyor Sonraki Xbox Cloud Gaming yarın PC ve iOS'e geliyor 2 sa. Silicon Power XPower RGB Ram incelemesi - Şık tasarım 2 sa. Pembe Whatsapp tehlike saçıyor: Hesabınız ele geçirilebilir 2 sa. Resident Evil Village için PS5, PS4 Pro ve PS4 arasındaki grafik karşılaştırma videosu paylaşıldı 3 sa. 2 AMD EPYC 7763 ile Cinebench dünya rekoru kırıldı: Intel %52 geride kaldı 3 sa. Love, Death & Robots dizisinin 2. sezon fragmanı ve yayın tarihi paylaşıldı 3 sa. Döküm sektörü rekor gelirler hedefliyor 4 sa. Yeni Marvel filmi Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings'ten ilk video ve görseller paylaşıldı 4 sa. GTA 5 fanları, oyunu bitirmek için en az kaç kişiyi yok etmeniz gerektiğini hesapladı: 726 5 sa. Ford'un yeni coupe SUV modeli Evos Çin'de ortaya çıktı 5 sa. Türkiye'de Covid-19 aşılama çalışmalarında 20 milyon eşiği geçildi 5 sa. A101 marketler Xiaomi katlanabilir yürüyüş bandı satacak 5 sa. Poco M2 Reloaded, 21 Nisan'da geliyor 6 sa. Cem Yılmaz'ın Netflix dizisi Erşan Kuneri'nin oyuncu kadrosu belli oldu 6 sa. Mars helikopteri ilk kez havalandı: İşte gelen ilk fotoğraf 6 sa. Çin Merkez Bankası Başkan Yardımcısı, Bitcoin (BTC) ve kripto paralar hakkında konuştu 6 sa. MSI yeni tümleşik bilgisayarlarını duyurdu 7 sa. Şarj cihazını iPhone kutularından çıkaran Apple, 1 milyon ton metal tasarrufu sağlayacak 7 sa. Makyajlı 2021 Volkswagen Polo'dan yeni teaser geldi! İşte tanıtım tarihi 7 sa. Dota 2 belgesel filmi "Free to Play" Netflix'te yayınlandı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız