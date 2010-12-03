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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Çinli otomobil üreticisi BAIC, Saab platformlarını kullanarak elektrikli otomobil üretecek

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,5b
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Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Çinli otomobil üreticisi BAIC, Saab platformlarını kullanarak elektrikli otomobil üretecek
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Dünyada elektrikli otomobil piyasasının gittikçe kızışmaya başladığı bu günlerde Çinli otomobil üreticileri de bu rekabetin içerisine kendilerini atmaya çalışıyorlar.Geçen yılın sonlarında General Motors ile 200 milyon dolarlık bir anlaşma yapan ve bir önceki jenerasyon Saab 9-5 ve 2006 öncesi Saab 9-3 platformalarını kullanma hakkını satın alan BAIC, bu platformlar üzerinde elektrikli otomobiller yükseltecek.

Çinli otomobil üreticisinin 9-5 platformunda ürettiği C71 EV Concept'in tek şarjla 149 kilometre yol alabildiği iddia ediliyor. 2011 yılının sonunda concept modelin seri üretimine geçilecek olan modelin bataryaları ve elektrik motorunun teknik özellikleri henüz belli değil. Çinli otomobil üreticisinin elektrikli otomobil planları ise sadece C71 ile sınırlı değil.

BAIC bu yılın sonuna kadar C60 adını verdiği elektrikli modelden 30 adet üretmeyi planlıyor. Ayrıca otomobil üreticisi 2011 yılının sonuna kadar 3500 adet elektrikli otomobil üretmiş olmayı hedefliyor. Bu 3500 otomobilin 800 tanesi Saab 9-3 platformunu kullanan C60FB olacak. Markanın C30 modelinin elektrikli versiyonu olan C301'den ise 1200 adet üretilecek. Kalan 1500 elektrikli otomobil ise Çinli otomobil üreticisinin M30 RB adını verdiği elektrikli minivan modeli olacak.

Çin'in 5. büyük otomobil üreticisi olan BAIC'in hedeflerine ulaşıp ulaşamayacağı konusunda şüpheler olsa da özellikle Saab platformunu taşıyan elektrikli otomobillerin başarılı olabileceği düşünülüyor.

Çinli otomobil üreticisi BAIC, Saab platformlarını kullanarak elektrikli otomobil üretecek
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Çinli otomobil üreticisi BAIC, Saab platformlarını kullanarak elektrikli otomobil üretecek
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Akarsu. 8 yıl
Çinliler arabalarını çarpışma testine sokmuyor.
Geçenlerde Euro-NCAP bir tanesini test etti. Araç 2 yıldızda kaldı.
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maliahmet1 8 yıl
katılıyorum küçükken çizdiğim araçlara cok benziyor
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Zaris 8 yıl
adam çinli tehlikeli millet bunlar yaparlar
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shanke 8 yıl
ne iğrenç bi araçtır :D:D
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deniz6 8 yıl
Araba küçükken kağıda çizdiğim arabalara benziyor kütük gibi olmuş.
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vector x-31 8 yıl
pes valla bu çinlilerden harbiden korkulur
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hamza_007 8 yıl
menzili Fluence ZE kadar var şayet türkiyeye gelirse fluence ZE'yi fahiş fiyattan satamazlar çünkü bu araçlar şehiriçi için :))
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