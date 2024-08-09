Çinli rüzgar devi İtalya’da üretim tesisi kuracak

Çin, İtalya'da rüzgar türbini üretecek
Yapılan açıklamaya göre üretim tesisi için 546 milyon dolarlık bir yatırımın yapılması öngörülüyor ancak bu tutarın payları açıklanmadı. Bununla birlikte üretim tesisi, Renexia'nın Med Wind yüzer rüzgar çiftliği için 18.8 MW rüzgar türbinlerini tedarik edecek. Anlaşma kapsamında üretim tesisi için yeni bir şirket kurulacak. Renexia'ya göre üretim tesisinde başlangıçta Med Wind projesi için temel bileşenler üretilecek.
MingYang ve Renexia tarafından ortaklaşa kurulan ve 1.100 kişilik istihdam yaratması beklenen yeni şirket, 90 gün içinde hükümetle mutabık kalarak üretim sahası için uygun bir alan belirleyecek. 2.8 GW'lık Med Wind yüzer rüzgar santrali projesinin, İtalya kıyılarından 60 kilometre açıkta, Trapani açıklarında, 850 kilometrekarelik bir alanda inşa edilmesi planlanıyor. Yüzer rüzgar santrali yılda yaklaşık 9 TWh elektrik üreterek 3.4 milyon hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak. Bu arada Almanya’daki 296 MW'lık açık deniz rüzgar projesi için dünyanın en büyük rüzgar türbinlerini de yine MingYang tedarik edecek.Kaynakça https://www.reuters.com/business/energy/chinas-mingyang-signs-italy-wind-turbine-plant-deal-2024-08-08/ https://renexia.it/en/med-wind-projects/ https://www.mimit.gov.it/it/notizie-stampa/italia-cina-firmata-al-mimit-intesa-con-renexia-e-mingyang-per-newco-di-turbine-eoliche Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.