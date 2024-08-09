Çinli rüzgar devi İtalya’da üretim tesisi kuracak

Tam Boyutta Gör Çin'in önde gelen enerji devlerinden MingYang, İtalyan enerji firması Renexia ve İtalya Ekonomik Gelişme Bakanlığı ile rüzgar türbinlerini ülkede üretecek bir tesis kurmak için anlaşma imzaladı. Kurulacak üretim tesisi İtalya’nın açıklarında, Akdeniz’de kurulacak 2,8 GW’lık yüzer rüzgar enerjisi projesi için türbinler üretecek. Tesiste firmanın 18,8 MW’lık yüzer rüzgar türbinleri üretilecek.

Çin, İtalya'da rüzgar türbini üretecek

Yapılan açıklamaya göre üretim tesisi için 546 milyon dolarlık bir yatırımın yapılması öngörülüyor ancak bu tutarın payları açıklanmadı. Bununla birlikte üretim tesisi, Renexia'nın Med Wind yüzer rüzgar çiftliği için 18.8 MW rüzgar türbinlerini tedarik edecek. Anlaşma kapsamında üretim tesisi için yeni bir şirket kurulacak. Renexia'ya göre üretim tesisinde başlangıçta Med Wind projesi için temel bileşenler üretilecek.

Tam Boyutta Gör İtalya'nın (ve Akdeniz'in) ilk açık deniz rüzgar çiftliğinin geliştiricisi Renexia, MingYang’ı 2026'nın ilk yarısına kadar teslimatı garantisi verdiği için seçtiklerini söyledi. İtalyan şirket yüzer rüzgar projesinin ilk aşamasına da bu tarihlerde başlamayı planlıyor. Renexia ayrıca, 18.8 MW'lık türbin modelinin kullanılmasının Med Wind'deki rüzgar türbini sayısını 190'dan 148 adede düşüreceğini söylüyor. Bu sayede hem maliyet hem de çevresel etki azaltılmış olunacak.

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MingYang ve Renexia tarafından ortaklaşa kurulan ve 1.100 kişilik istihdam yaratması beklenen yeni şirket, 90 gün içinde hükümetle mutabık kalarak üretim sahası için uygun bir alan belirleyecek. 2.8 GW'lık Med Wind yüzer rüzgar santrali projesinin, İtalya kıyılarından 60 kilometre açıkta, Trapani açıklarında, 850 kilometrekarelik bir alanda inşa edilmesi planlanıyor. Yüzer rüzgar santrali yılda yaklaşık 9 TWh elektrik üreterek 3.4 milyon hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak. Bu arada Almanya’daki 296 MW'lık açık deniz rüzgar projesi için dünyanın en büyük rüzgar türbinlerini de yine MingYang tedarik edecek.

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