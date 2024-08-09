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    Çinli rüzgar devi İtalya’da üretim tesisi kuracak

    Çinli enerji devi MingYang, İtalya’da rüzgar türbinleri için bir üretim tesisi kuracak. Firma, İtalyan enerji şirketi Renexia ve hükümetiyle anlaşırken türbinler açık deniz projesinde kullanılacak.
    Çinli rüzgar devi İtalya’da üretim tesisi kuracak Tam Boyutta Gör
    Çin'in önde gelen enerji devlerinden MingYang, İtalyan enerji firması Renexia ve İtalya Ekonomik Gelişme Bakanlığı ile rüzgar türbinlerini ülkede üretecek bir tesis kurmak için anlaşma imzaladı. Kurulacak üretim tesisi İtalya’nın açıklarında, Akdeniz’de kurulacak 2,8 GW’lık yüzer rüzgar enerjisi projesi için türbinler üretecek. Tesiste firmanın 18,8 MW’lık yüzer rüzgar türbinleri üretilecek.

    Çin, İtalya'da  rüzgar türbini üretecek

    Yapılan açıklamaya göre üretim tesisi için 546 milyon dolarlık bir yatırımın yapılması öngörülüyor ancak bu tutarın payları açıklanmadı. Bununla birlikte üretim tesisi, Renexia'nın Med Wind yüzer rüzgar çiftliği için 18.8 MW rüzgar türbinlerini tedarik edecek. Anlaşma kapsamında üretim tesisi için yeni bir şirket kurulacak. Renexia'ya göre üretim tesisinde başlangıçta Med Wind projesi için temel bileşenler üretilecek.

    Çinli rüzgar devi İtalya’da üretim tesisi kuracak Tam Boyutta Gör
    İtalya'nın (ve Akdeniz'in) ilk açık deniz rüzgar çiftliğinin geliştiricisi Renexia, MingYang’ı 2026'nın ilk yarısına kadar teslimatı garantisi verdiği için seçtiklerini söyledi. İtalyan şirket yüzer rüzgar projesinin ilk aşamasına da bu tarihlerde başlamayı planlıyor. Renexia ayrıca, 18.8 MW'lık türbin modelinin kullanılmasının Med Wind'deki rüzgar türbini sayısını 190'dan 148 adede düşüreceğini söylüyor. Bu sayede hem maliyet hem de çevresel etki azaltılmış olunacak.

    MingYang ve Renexia tarafından ortaklaşa kurulan ve 1.100 kişilik istihdam yaratması beklenen yeni şirket, 90 gün içinde hükümetle mutabık kalarak üretim sahası için uygun bir alan belirleyecek. 2.8 GW'lık Med Wind yüzer rüzgar santrali projesinin, İtalya kıyılarından 60 kilometre açıkta, Trapani açıklarında, 850 kilometrekarelik bir alanda inşa edilmesi planlanıyor. Yüzer rüzgar santrali yılda yaklaşık 9 TWh elektrik üreterek 3.4 milyon hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak. Bu arada Almanya’daki 296 MW'lık açık deniz rüzgar projesi için dünyanın en büyük rüzgar türbinlerini de yine MingYang tedarik edecek.

    Kaynakça https://www.reuters.com/business/energy/chinas-mingyang-signs-italy-wind-turbine-plant-deal-2024-08-08/ https://renexia.it/en/med-wind-projects/ https://www.mimit.gov.it/it/notizie-stampa/italia-cina-firmata-al-mimit-intesa-con-renexia-e-mingyang-per-newco-di-turbine-eoliche
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 4 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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