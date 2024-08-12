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    Dünyanın en büyük yüzer rüzgar platformu konuşlandırılıyor

    Çin’in öncü enerji şirketlerinden birisi olan Mingyang Smart Energy tarafından üretilen OceanX adındaki dünyanın en büyük yüzer rüzgar platformu konuşlandırılmak üzere yola çıktı.
    Dünyanın en büyük yüzer rüzgar platformu konuşlandırılıyor Tam Boyutta Gör
    Çin’in en büyük özel rüzgar türbini üreticisi olan MingYang, dünyanın en büyük yüzer rüzgar enerjisi platformu OceanX’i inşaatını geçtiğimiz ay tamamladığını duyurmuştu. Nisan ayında başlayan kurulum süreci 4 ayda tamamlanırken firma yaptığı açıklamada OceanX’in konuşlandırılmak üzere yola çıktığını duyurarak yeni bir kilometre taşına ulaşıldığını beyan etti.

    OceanX yelken açtı

    Dünyanın en büyük çift rotorlu yüzer rüzgar platformunu olan OceanX, V şeklinde bir kule yapısına sahip. Çin’in Qingzhou IV Offshore rüzgar çiftliğine doğru yola çıkan OceanX, Y şeklindeki yüzer platformuyla yaklaşık 353 kilometrelik mesafeyi 72 saatte kat edecek. Toplamda 16,6 MW kurulu güce sahip iki rüzgar türbinini (8.3 MW MySE8.3-180) taşıyan OceanX, derin sularda rüzgar yakalama ve verimliliği optimize etmek üzere tasarlandı.

    Dünyanın en büyük yüzer rüzgar platformu konuşlandırılıyor Tam Boyutta Gör
    Mingyang, OceanX platformunda genellikle köprülerde yaygın olarak gördüğümüz kablo bağlama sistemini kullanıyor. Bu kablolama yönteminin yük aktarımını kolaylaştırdığı ve kule yapısının daha hafif olmasına olanak tanıdığı belirtiliyor. Aşırı şiddetli tayfun koşullarında üretim verimliliğini artıran ve nihai yükü azaltan V-şekilli kule tasarımlı platformda kolay erişim için hem bir asansör hem de merdivenler bulunuyor.

    Mingyang, OceanX’in yılda yaklaşık 54.000 MWh elektrik üretmesini bekliyor. Bu da tek bir platformun 30.000 haneye enerji sağlayabileceği anlamına geliyor. Kanat çapları 182 m olan OceanX’in yaklaşık 16.500 ton ağrılığında olduğu ve en az 35 m derinliğindeki sularda çalışacak şekilde tasarlandığı belirtiliyor. Öte yandan Mingyang'ın web sitesine göre OceanX, 79,8 m/s'ye varan rüzgarlara ve 30 metreye ulaşan dalgalara dayanabiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 ay önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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