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Tam Boyutta Gör Çin’in en büyük özel rüzgar türbini üreticisi olan MingYang, dünyanın en büyük yüzer rüzgar enerjisi platformu OceanX’i inşaatını geçtiğimiz ay tamamladığını duyurmuştu. Nisan ayında başlayan kurulum süreci 4 ayda tamamlanırken firma yaptığı açıklamada OceanX’in konuşlandırılmak üzere yola çıktığını duyurarak yeni bir kilometre taşına ulaşıldığını beyan etti.

OceanX yelken açtı

Dünyanın en büyük çift rotorlu yüzer rüzgar platformunu olan OceanX, V şeklinde bir kule yapısına sahip. Çin’in Qingzhou IV Offshore rüzgar çiftliğine doğru yola çıkan OceanX, Y şeklindeki yüzer platformuyla yaklaşık 353 kilometrelik mesafeyi 72 saatte kat edecek. Toplamda 16,6 MW kurulu güce sahip iki rüzgar türbinini (8.3 MW MySE8.3-180) taşıyan OceanX, derin sularda rüzgar yakalama ve verimliliği optimize etmek üzere tasarlandı.

Tam Boyutta Gör Mingyang, OceanX platformunda genellikle köprülerde yaygın olarak gördüğümüz kablo bağlama sistemini kullanıyor. Bu kablolama yönteminin yük aktarımını kolaylaştırdığı ve kule yapısının daha hafif olmasına olanak tanıdığı belirtiliyor. Aşırı şiddetli tayfun koşullarında üretim verimliliğini artıran ve nihai yükü azaltan V-şekilli kule tasarımlı platformda kolay erişim için hem bir asansör hem de merdivenler bulunuyor.

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Mingyang, OceanX’in yılda yaklaşık 54.000 MWh elektrik üretmesini bekliyor. Bu da tek bir platformun 30.000 haneye enerji sağlayabileceği anlamına geliyor. Kanat çapları 182 m olan OceanX’in yaklaşık 16.500 ton ağrılığında olduğu ve en az 35 m derinliğindeki sularda çalışacak şekilde tasarlandığı belirtiliyor. Öte yandan Mingyang'ın web sitesine göre OceanX, 79,8 m/s'ye varan rüzgarlara ve 30 metreye ulaşan dalgalara dayanabiliyor.

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Dünyanın en büyük yüzer rüzgar platformu konuşlandırılıyor