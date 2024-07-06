Avrupa üzgün: Almanya, dünyanın en büyük rüzgar türbinlerini Çin’den alıyor

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Tam Boyutta Gör Almanya, Kuzey Denizi'nde kurulması planlanan yeni bir açık deniz rüzgar çiftliği projesinde 18.5 MW'lık dünyanın en büyük rüzgar türbinlerini kullanacağını açıkladı. Ancak bu haber Avrupa genelinde tepkiyle karşılandı. Zira yapılan tedarik anlaşmasına göre Almanya, bu türbinleri Çin’den satın alacak.

Almanya, rüzgar türbinlerini Çin'den alacak

Almanya merkezli Luxcara, 18.5 MW'a kadar nominal kapasiteye sahip 16 rüzgar türbini için Çinli Ming Yang Smart Energy ile bir anlaşma imzaladığını bildirdi. Anlaşma kapsamında türbinlerin 2028 yılında Kuzey Denizi'nde Waterkant sahasında kurulması planlanıyor. Ming Yang, türbinlerin üretiminde yenilenebilir enerji kullanmayı ve türbinlerin ilgili elektrik bileşenlerinin Avrupalı tedarikçilerden temin edileceğini taahhüt etti.

Öte yandan Avrupa rüzgar endüstrisi eleştirilerde bulunarak anlaşmanın Çin'e hem Almanya hem de AB altyapısına erişim sağlandığını belirtti. Bu arada GE, Vestas ve Siemens'in Avrupa'da üretim tesisleri olduğunu ve Avrupa'da artan talepleri karşılamak için düzenli olarak hem kara hem de açık deniz türbinleri tedarik ettiklerini belirtelim.

Öte yandan Luxcara, mevcut en büyük türbinleri seçerek sahadaki üretimi en üst düzeye çıkardığını ve Almanya'nın enerji dönüşümünü hızlandırdığını vurguluyor. Waterkant için planlanan türbinler 260 metre rotor çapına sahip olacak. Şirket, sahanın yaklaşık 400.000 ev için elektrik üretebileceğini söylüyor.

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