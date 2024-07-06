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    Avrupa üzgün: Almanya, dünyanın en büyük rüzgar türbinlerini Çin’den alıyor

    Almanya'nın Kuzey Denizi'nde kurulması planlanan yeni bir açık deniz rüzgar çiftliğinde dünyanın en büyük rüzgar türbinlerinin kullanılacağı açıklandı. Ancak türbinler Çin’den gelecek.
    Avrupa üzgün: Almanya en büyük rüzgar türbinlerini Çin’den alıyor Tam Boyutta Gör
    Almanya, Kuzey Denizi'nde kurulması planlanan yeni bir açık deniz rüzgar çiftliği projesinde 18.5 MW'lık dünyanın en büyük rüzgar türbinlerini kullanacağını açıkladı. Ancak bu haber Avrupa genelinde tepkiyle karşılandı. Zira yapılan tedarik anlaşmasına göre Almanya, bu türbinleri Çin’den satın alacak.

    Almanya, rüzgar türbinlerini Çin'den alacak

    Almanya merkezli Luxcara, 18.5 MW'a kadar nominal kapasiteye sahip 16 rüzgar türbini için Çinli Ming Yang Smart Energy ile bir anlaşma imzaladığını bildirdi. Anlaşma kapsamında türbinlerin 2028 yılında Kuzey Denizi'nde Waterkant sahasında kurulması planlanıyor. Ming Yang, türbinlerin üretiminde yenilenebilir enerji kullanmayı ve türbinlerin ilgili elektrik bileşenlerinin Avrupalı tedarikçilerden temin edileceğini taahhüt etti.

    Öte yandan Avrupa rüzgar endüstrisi eleştirilerde bulunarak anlaşmanın Çin'e hem Almanya hem de AB altyapısına erişim sağlandığını belirtti. Bu arada GE, Vestas ve Siemens'in Avrupa'da üretim tesisleri olduğunu ve Avrupa'da artan talepleri karşılamak için düzenli olarak hem kara hem de açık deniz türbinleri tedarik ettiklerini belirtelim.

    Öte yandan Luxcara, mevcut en büyük türbinleri seçerek sahadaki üretimi en üst düzeye çıkardığını ve Almanya'nın enerji dönüşümünü hızlandırdığını vurguluyor. Waterkant için planlanan türbinler 260 metre rotor çapına sahip olacak. Şirket, sahanın yaklaşık 400.000 ev için elektrik üretebileceğini söylüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 4 gün önce

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    H
    Halilcv 6 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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