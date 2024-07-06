Avrupa üzgün: Almanya, dünyanın en büyük rüzgar türbinlerini Çin’den alıyor

Almanya, rüzgar türbinlerini Çin'den alacak
Almanya merkezli Luxcara, 18.5 MW'a kadar nominal kapasiteye sahip 16 rüzgar türbini için Çinli Ming Yang Smart Energy ile bir anlaşma imzaladığını bildirdi. Anlaşma kapsamında türbinlerin 2028 yılında Kuzey Denizi'nde Waterkant sahasında kurulması planlanıyor. Ming Yang, türbinlerin üretiminde yenilenebilir enerji kullanmayı ve türbinlerin ilgili elektrik bileşenlerinin Avrupalı tedarikçilerden temin edileceğini taahhüt etti.
Öte yandan Avrupa rüzgar endüstrisi eleştirilerde bulunarak anlaşmanın Çin'e hem Almanya hem de AB altyapısına erişim sağlandığını belirtti. Bu arada GE, Vestas ve Siemens'in Avrupa'da üretim tesisleri olduğunu ve Avrupa'da artan talepleri karşılamak için düzenli olarak hem kara hem de açık deniz türbinleri tedarik ettiklerini belirtelim.
Öte yandan Luxcara, mevcut en büyük türbinleri seçerek sahadaki üretimi en üst düzeye çıkardığını ve Almanya'nın enerji dönüşümünü hızlandırdığını vurguluyor. Waterkant için planlanan türbinler 260 metre rotor çapına sahip olacak. Şirket, sahanın yaklaşık 400.000 ev için elektrik üretebileceğini söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.