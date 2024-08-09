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    Anlık Bildirim

    Hidrojen yakıt hücrelerinde yüzde 60 verimliliğe ulaşıldı

    Hidrojenin enerji dünyasındaki ayak izi artmaya devam ediyor. Bu bağlamda Bloom Energy, yüzde 60'a varan elektriksel verimliliğe sahip hidrojen yakıt hücresini tanıttı.
    Hidrojen yakıt hücrelerinde yüzde 60 verimliliğe ulaşıldı Tam Boyutta Gör
    Hidrojenin enerji dünyasında kapladığı alan giderek artıyor. Bu alanda faaliyet gösteren Bloom Energy, hidrojen yakıt hücrelerinde önemli bir verimlilik eşiğini aşarak enerji sektöründe devrim yaratmaya hazırlanıyor. Firma, kendi Ar-Ge tesislerinde gerçekleştirdiği yeniliklerle yüzde 100 hidrojen kullanarak yüzde 60 elektriksel verimlilik elde etmeyi başarmış durumda.

    Hidrojende yüzde 60 verimlilik

    Geleneksel fosil yakıtlarla karşılaştırıldığında, hidrojen uzun süreli olarak daha maliyetli bir seçenek olarak kabul ediliyor. Ancak, Bloom Energy'nin bu buluşu, hidrojenin ekonomik olarak daha cazip bir enerji kaynağı haline gelmesini sağlıyor. Solid oksit yakıt hücreleri (SOFC) sayesinde elde edilen yüzde 60’a ulaşan elektriksel dönüşüm oranları, hidrojenin kullanımını daha yaygın hale getirebilir. Üstelik bu yakıt hücreleri, doğal gaz ve hidrojen karışımlarıyla da çalışabiliyor, bu da esneklik ve sürdürülebilirlik açısından büyük bir avantaj sağlıyor. Bloom Energy'nin yakıt hücresi teknolojisi, geleneksel yanma teknolojilerinden farklı olarak, elektriği doğrudan elektrokimyasal dönüşümle üretiyor ki bu da daha yüksek verimlilik ve çevreye daha az zarar anlamına geliyor.

    Hidrojen yakıt hücrelerinde yüzde 60 verimliliğe ulaşıldı Tam Boyutta Gör
    Hidrojen yakıt hücrelerinin sürekli enerji üretme yeteneği, özellikle enerjiye büyük ihtiyaç duyan sektörler için büyük bir avantaj olabilir. Veri merkezleri ve ileri üretim tesisleri gibi enerji yoğun sektörlerde, bu tür yakıt hücreleri, şebeke üzerindeki yükü azaltabilir ve emisyonları düşürebilir. Ayrıca, bu hücreler, hava kalitesini olumsuz etkileyen azot oksitler ve kükürt dioksit gibi zararlı kirleticileri de ortadan kaldırıyor. Yakıt hücresi teknolojisi, yakıt sağlandığı sürece sürekli olarak elektrik üretebildiği için geleneksel batarya teknolojisinden de üstün konumda.

    Bloom Energy'nin geliştirdiği SOFC'ler, diğer yakıt hücrelerinden farklı olarak değerli metaller veya aşındırıcı asitler kullanmak yerine, anot ve katot elektrotlarında özel mürekkeplerle kaplanmış elektrolitler kullanıyor. Ayrıca, bu hücrelerin yüksek çalışma sıcaklıkları, diğer yakıt hücrelerinin sağlayamadığı kombine ısı ve güç yeteneklerini mümkün kılıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 4 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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