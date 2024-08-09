Hidrojen yakıt hücrelerinde yüzde 60 verimliliğe ulaşıldı

Tam Boyutta Gör Hidrojenin enerji dünyasında kapladığı alan giderek artıyor. Bu alanda faaliyet gösteren Bloom Energy, hidrojen yakıt hücrelerinde önemli bir verimlilik eşiğini aşarak enerji sektöründe devrim yaratmaya hazırlanıyor. Firma, kendi Ar-Ge tesislerinde gerçekleştirdiği yeniliklerle yüzde 100 hidrojen kullanarak yüzde 60 elektriksel verimlilik elde etmeyi başarmış durumda.

Hidrojende yüzde 60 verimlilik

Geleneksel fosil yakıtlarla karşılaştırıldığında, hidrojen uzun süreli olarak daha maliyetli bir seçenek olarak kabul ediliyor. Ancak, Bloom Energy'nin bu buluşu, hidrojenin ekonomik olarak daha cazip bir enerji kaynağı haline gelmesini sağlıyor. Solid oksit yakıt hücreleri (SOFC) sayesinde elde edilen yüzde 60’a ulaşan elektriksel dönüşüm oranları, hidrojenin kullanımını daha yaygın hale getirebilir. Üstelik bu yakıt hücreleri, doğal gaz ve hidrojen karışımlarıyla da çalışabiliyor, bu da esneklik ve sürdürülebilirlik açısından büyük bir avantaj sağlıyor. Bloom Energy'nin yakıt hücresi teknolojisi, geleneksel yanma teknolojilerinden farklı olarak, elektriği doğrudan elektrokimyasal dönüşümle üretiyor ki bu da daha yüksek verimlilik ve çevreye daha az zarar anlamına geliyor.

Tam Boyutta Gör Hidrojen yakıt hücrelerinin sürekli enerji üretme yeteneği, özellikle enerjiye büyük ihtiyaç duyan sektörler için büyük bir avantaj olabilir. Veri merkezleri ve ileri üretim tesisleri gibi enerji yoğun sektörlerde, bu tür yakıt hücreleri, şebeke üzerindeki yükü azaltabilir ve emisyonları düşürebilir. Ayrıca, bu hücreler, hava kalitesini olumsuz etkileyen azot oksitler ve kükürt dioksit gibi zararlı kirleticileri de ortadan kaldırıyor. Yakıt hücresi teknolojisi, yakıt sağlandığı sürece sürekli olarak elektrik üretebildiği için geleneksel batarya teknolojisinden de üstün konumda.

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Bloom Energy'nin geliştirdiği SOFC'ler, diğer yakıt hücrelerinden farklı olarak değerli metaller veya aşındırıcı asitler kullanmak yerine, anot ve katot elektrotlarında özel mürekkeplerle kaplanmış elektrolitler kullanıyor. Ayrıca, bu hücrelerin yüksek çalışma sıcaklıkları, diğer yakıt hücrelerinin sağlayamadığı kombine ısı ve güç yeteneklerini mümkün kılıyor.

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Hidrojen yakıt hücrelerinde yüzde 60 verimliliğe ulaşıldı