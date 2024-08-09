Hidrojen yakıt hücrelerinde yüzde 60 verimliliğe ulaşıldı

Hidrojende yüzde 60 verimlilik
Geleneksel fosil yakıtlarla karşılaştırıldığında, hidrojen uzun süreli olarak daha maliyetli bir seçenek olarak kabul ediliyor. Ancak, Bloom Energy'nin bu buluşu, hidrojenin ekonomik olarak daha cazip bir enerji kaynağı haline gelmesini sağlıyor. Solid oksit yakıt hücreleri (SOFC) sayesinde elde edilen yüzde 60’a ulaşan elektriksel dönüşüm oranları, hidrojenin kullanımını daha yaygın hale getirebilir. Üstelik bu yakıt hücreleri, doğal gaz ve hidrojen karışımlarıyla da çalışabiliyor, bu da esneklik ve sürdürülebilirlik açısından büyük bir avantaj sağlıyor. Bloom Energy'nin yakıt hücresi teknolojisi, geleneksel yanma teknolojilerinden farklı olarak, elektriği doğrudan elektrokimyasal dönüşümle üretiyor ki bu da daha yüksek verimlilik ve çevreye daha az zarar anlamına geliyor.
Bloom Energy'nin geliştirdiği SOFC'ler, diğer yakıt hücrelerinden farklı olarak değerli metaller veya aşındırıcı asitler kullanmak yerine, anot ve katot elektrotlarında özel mürekkeplerle kaplanmış elektrolitler kullanıyor. Ayrıca, bu hücrelerin yüksek çalışma sıcaklıkları, diğer yakıt hücrelerinin sağlayamadığı kombine ısı ve güç yeteneklerini mümkün kılıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.