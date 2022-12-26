Tesla'nın Türkiye macerası 2023'ün ilk çeyreğinde başlayacak

Tesla ilk etapta Türkiye pazarına Model 3 ve Model Y isimli iki modeliyle giriş yapacak. Crossover gövde tipiyle öne çıkan Model Y, Berlin'deki fabrikadan ülkemize gelecek. Şirketin mevcut durumdaki en uygun fiyatlı otomobili olan Model 3 ise Çin'deki Şanghay fabrikasından ithal edilecek.
Temmuz ayında Serbest Ticaret Anlaşması veya Gümrük Birliği anlaşmasına bağlı olmayan ülkelerden ithal edilen elektrikli araçlara yüzde 10 ilave gümrük vergisi getirildi. Böylece Çin'den ithal edilen elektrikli araçlarda gümrük vergisi yüzde 20'ye çıktı. Bu da demek oluyor ki Tesla Model 3 ülkemizde yüzde 20 ek vergi ile gelecek.
Bir diğer konu da Tesla'nın satış süreciyle alakalı. Normalde olduğu gibi Tesla ülkemizde de online satış yapacak. Öte yandan, Ekonomi gazetesinde yer alan habere göre şirket, ön sipariş alımı yapmayacak. Satışlar doğrudan lansman ile birlikte başlayacak. Tesla Model 3'ün fiyatı Çin'de 277 bin yuandan (745 bin TL) başlıyor. Model Y'nin Almanya'daki fiyatı ise 53.990 eurodan (1.073.000 TL) başlıyor.
Şirketin radarında İstanbul'un dışında Ankara, İzmir ve özellikle Bodrum gibi turistik bölgeler var. Tesla modellerinin şarj altyapısını desteklemek için de ilk etapta Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Edirne, İstanbul, İzmir ve Konya’da 13 şarj istasyonu inşa edecek.
Hatırlanacak olursa Tesla daha önce Türkiye pazarına giriş yapacağını açıklamış ancak o dönem ABD'den ithal edilen araçlara yüzde 60 ilave vergi getirilmesinin ardından bu kararından vazgeçmişti. Bu yıl Türkiye pazarında bulunmak adına daha fazla adım atan ABD'li üretici, burada kurduğu şirket için CEO (Kemal Geçer) atadı ve operasyonları yürütecek ismi (Emir Tunçyürek) belirledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d