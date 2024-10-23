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    Lityum iyon pillerin üç katı enerji yoğunluğuna sahip lityum kükürt pil geliştirdi

    Çin'in GNE şirketi, mevcut lityum iyon pillerden oldukça yüksek enerji yoğunluğuna (700Wh/kg) sahip lityum kükürt pil prototipini tanıttı. Lityum kükürt pillerin avantajları ve dezavantajları neler?
    Çinli şirket, 700Wh/kg yoğunlukta lityum kükürt pil geliştirdi
    Çin'in General New Energy (GNE) şirketi önemli bir atılım yaparak, mevcut lityum iyon pillerden oldukça yüksek enerji yoğunluğuna (700Wh/kg) sahip lityum kükürt (Li-S) pil prototipini tanıttı.

    GNE'ye göre, bu yeni pil yalnızca mevcut lityum-iyon pillerin enerji yoğunluğunu aşmakla kalmıyor, aynı zamanda hem ömür hem de güvenlik açısından önemli iyileştirmeler sunuyor.

    Çinli şirket, 700Wh/kg yoğunlukta lityum kükürt pil geliştirdi Tam Boyutta Gör

    Lityum iyon pillere önemli bir alternatif

    Katot olarak kükürt ve anot olarak lityum metal kullanan lityum-kükürt piller, geleneksel lityum iyon pillere umut verici bir alternatif sunuyor. Teorik olarak, lityum kükürt piller lityum iyon muadillerinin 10 kata kadar olan 2.600 Wh/kg'a kadar enerji yoğunluklarına ulaşabiliyor. Dahası, kükürt doğada bol miktarda bulunduğu için ucuz ve çevre dostu bir madde. Bu da Li-S pillere maliyet ve sürdürülebilirlik avantajı sağlıyor.

    Ancak, Li-S piller önemli teknik zorluklarla karşı karşıya. Kükürtün zayıf elektriksel iletkenliği, pilin yüksek performansını engellerken, lityum polisülfürlerin elektrolitte çözünmesinin yarattığı "mekik etkisi" artan elektrolit viskozitesine, azalan iyon iletkenliğine ve hızlı kapasite azalmasına yol açıyor. Dahası, kükürt ve lityum sülfür arasındaki önemli yoğunluk farkı, şarj-deşarj döngüleri sırasında hacim küçülmesine neden olarak yapısal kararlılığa zarar verebiliyor.

    Dr. Jiujun Zhang liderliğindeki GNE araştırma ekibi, bu engellerin üstesinden gelme konusunda uzun süredir çalışıyor.  Zhang ve ekibi, on yıldan fazla süren ısrarlı çabalarıyla Li-S pil teknolojisinde birçok atılım gerçekleştirdi.

    Yenilikçi tasarımlar ve malzemeler kullanarak, birçok temel teknik zorluğun üstesinden gelmeyi başardılar. Örneğin, ekip nano malzeme kaplamaları ve elektrolit katkı maddeleri kullanarak kükürtün iletkenliğini ve iyon taşınımını iyileştirerek mekik etkisini önemli bir oranda azaltmayı başardı. Ayrıca hem pilin çevrim ömrünü hem de güvenliğini iyileştiren yeni elektrolit malzemeleri geliştirdi. Bu yenilikler, Li-S pillerinin ticarileştirilmesi yolunda önemli adımlar olarak görülüyor.

    2022 yılında kurulan GNE, verimli ve çevre dostu enerji depolama çözümleri geliştirme konusunda uzmanlaşmış bir şirket. Şirketin Ar-Ge ekibinde ABD ve Japonya'dan bilim insanları bulunuyor ve bu ekibe Dr. Zhang liderlik ediyor. GNE, katotlar, anotlar, ayırıcılar ve elektrolitler gibi malzemeleri kapsayan Li-S pil teknolojisiyle ilgili çeşitli patentlere sahip durumda. Şirket ayrıca, Ar-Ge'den üretime kadar tüm üretim süreci üzerinde tam kontrol sağlayan Li-S piller ve destekleyici malzemeler için gelişmiş bir üretim hattı işletiyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 4 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 6 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 4 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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