Lityum iyon pillerin üç katı enerji yoğunluğuna sahip lityum kükürt pil geliştirdi

GNE'ye göre, bu yeni pil yalnızca mevcut lityum-iyon pillerin enerji yoğunluğunu aşmakla kalmıyor, aynı zamanda hem ömür hem de güvenlik açısından önemli iyileştirmeler sunuyor.
Lityum iyon pillere önemli bir alternatif
Katot olarak kükürt ve anot olarak lityum metal kullanan lityum-kükürt piller, geleneksel lityum iyon pillere umut verici bir alternatif sunuyor. Teorik olarak, lityum kükürt piller lityum iyon muadillerinin 10 kata kadar olan 2.600 Wh/kg'a kadar enerji yoğunluklarına ulaşabiliyor. Dahası, kükürt doğada bol miktarda bulunduğu için ucuz ve çevre dostu bir madde. Bu da Li-S pillere maliyet ve sürdürülebilirlik avantajı sağlıyor.
Ancak, Li-S piller önemli teknik zorluklarla karşı karşıya. Kükürtün zayıf elektriksel iletkenliği, pilin yüksek performansını engellerken, lityum polisülfürlerin elektrolitte çözünmesinin yarattığı "mekik etkisi" artan elektrolit viskozitesine, azalan iyon iletkenliğine ve hızlı kapasite azalmasına yol açıyor. Dahası, kükürt ve lityum sülfür arasındaki önemli yoğunluk farkı, şarj-deşarj döngüleri sırasında hacim küçülmesine neden olarak yapısal kararlılığa zarar verebiliyor.
Dr. Jiujun Zhang liderliğindeki GNE araştırma ekibi, bu engellerin üstesinden gelme konusunda uzun süredir çalışıyor. Zhang ve ekibi, on yıldan fazla süren ısrarlı çabalarıyla Li-S pil teknolojisinde birçok atılım gerçekleştirdi.
Yenilikçi tasarımlar ve malzemeler kullanarak, birçok temel teknik zorluğun üstesinden gelmeyi başardılar. Örneğin, ekip nano malzeme kaplamaları ve elektrolit katkı maddeleri kullanarak kükürtün iletkenliğini ve iyon taşınımını iyileştirerek mekik etkisini önemli bir oranda azaltmayı başardı. Ayrıca hem pilin çevrim ömrünü hem de güvenliğini iyileştiren yeni elektrolit malzemeleri geliştirdi. Bu yenilikler, Li-S pillerinin ticarileştirilmesi yolunda önemli adımlar olarak görülüyor.
2022 yılında kurulan GNE, verimli ve çevre dostu enerji depolama çözümleri geliştirme konusunda uzmanlaşmış bir şirket. Şirketin Ar-Ge ekibinde ABD ve Japonya'dan bilim insanları bulunuyor ve bu ekibe Dr. Zhang liderlik ediyor. GNE, katotlar, anotlar, ayırıcılar ve elektrolitler gibi malzemeleri kapsayan Li-S pil teknolojisiyle ilgili çeşitli patentlere sahip durumda. Şirket ayrıca, Ar-Ge'den üretime kadar tüm üretim süreci üzerinde tam kontrol sağlayan Li-S piller ve destekleyici malzemeler için gelişmiş bir üretim hattı işletiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)