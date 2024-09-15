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    Çinli araştırmacılar, kesildiğinde dahi çalışabilen lityum kükürt pil geliştirildi

    Çin Elektronik Bilimi ve Teknolojisi Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, kesildiğinde dahi çalışabilen bir lityum-kükürt (Li-S) pil prototipi geliştirdi. Ekip, bunu nasıl başardı?
    Kesildiğinde dahi çalışabilen lityum kükürt pil geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Çin Elektronik Bilimi ve Teknolojisi Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, kesildiğinde dahi çalışabilen bir lityum-kükürt (Li-S) pil prototipi geliştirdiler.

    Lityum kükürt piller, kükürtün doğada bol bulunması ve ucuz olması ve yüksek enerji yoğunluğu gibi avantajlara sahip olan, şuan için geliştirme aşamasında bulunan bir pil türü. Bunun yanında, düşük çevrim ömrü, düşük performans ve anot olarak lityum metali kullanıldığında ortaya çıkan güvenlik problemleri gibi dezavantajları bulunuyor.

    Bilim insanları daha önce, lityum kükürt pilleri yüksek sıcaklıklarda kararlı hale getirmek için demir sülfür ve lityum metalden yapılmış elektrotları ayırabilen karbonat bazlı bir elektrolit kullanmayı önerdi. Ancak, katottan gelen sülfür, elektrolit içinde çözünmeye devam ederek parçalanamayan bir çökelti oluşturarak hücrenin kapasitesini azalttığı görüldü.

    Poliakrilik asit katman eklediler

    Bu sorunu çözmeye çalışan Liping Wang liderliğindeki araştırma ekibi, hücrenin şarj edilebilirliğini etkilemeden kükürt çözünmesini en aza indirmek amacıyla katot ve elektrolit arasına başka bir katman eklemeyi önerdi. Birden fazla malzemeyle deneyler yaptıktan sonra ekip, 300 şarj-deşarj döngüsünden sonra deşarj kapasitesini koruduğu için poliakrilik asidin (PAA) en iyi seçenek olduğunu buldu.

    Araştırmacılar daha sonra PAA kaplı demir sülfür katot, karbonat elektrolit ve grafit bazlı anot içeren kese (pouch) ve düğme tipinde pil prototipleri ürettiler. Araştırma ekibi, 100'den fazla şarj ve deşarj döngüsünden sonra, ikiye katlandığında veya kesildiğinde dahi çalışabilen kese hücresinde hiçbir bozulma gerçekleşmediğini tespit etti. Düğme tipinde hücrenin ise 300 şarj-deşarj döngüsünden sonra orijinal kapasitesinin %72'sini koruduğu tespit edildi.

    Wang, bu şaşırtıcı durumu şöyle açıklıyor: "Bu muhtemelen mekanik kopmaya rağmen iyon ve elektron akışına izin veren sağlam ve esnek bir bağlayıcı sistem veya yapısal tasarımdan kaynaklanıyor. Devre, kesik nedeniyle iletken yollar tamamen kesilmediği için işlevini sürdürmeye devam ediyor.”

    Araştırmacılar daha sonra kaplamayı lityum-molibden ve lityum-vanadyum pillerin katotlarına uyguladılar. Wang, pillerin ticari kullanıma geçerse, yüksek enerji yoğunluğu ve dayanıklılığın önemli olduğu alanlarda kendine yer edinebileceğini belirtiyor.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/energy/lithium-sulfur-battery-works-cut-china https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsenergylett.4c01907#
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 5 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 6 gün önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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