ABD'de dünyanın ilk lityum sülfür pil gigafabrikası kurulacak

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Tam Boyutta Gör Süpermalzemeler geliştiren ABD'li Lyten şirketi, ABD'nin Nevada eyaletinde dünyanın ilk lityum sülfür (lityum kükürt) pil gigafabrikasını inşa etmek için 1 milyar dolardan fazla yatırım yapacak. Fabrika faaliyete geçtiğinde yılda 10 GWh kapasiteli pil üretecek. Şirket, fabrikanın birinci fazını 2027 yılında devreye almayı planlıyor.

Fabrikada hem katot aktif malzemeleri hem de lityum metal anotlar üretilecek, üretilen hücreler silindirik ve kese formatlarında birleştirecek. Lyten, Mayıs 2023'ten beri San Jose, Kaliforniya'daki pilot tesisinde bu teknoloji üzerinde çalışmalarını yürütüyor.

Lyten, fabrikada üretilen pillerin mikromobilite, uzay, drone ve savunma sanayi alanlarında kullanılacağını belirtiyor. Halihazırda güçlü bir potansiyel müşteri portföyüne sahip olduğunu ifade eden şirket, yeni gigafabrikanın artan talebi karşılamaya yönelik önemli bir adım olarak görüyor.

Lyten'ın gigafabrikası, Reno AirLogistics Park'taki 125 dönümlük bir kampüste 111.000 metrekare alanı kaplayacak. Başlangıçta yaklaşık 200 kişiyi istihdam edecek olan tesis, son aşamada 1000'den fazla çalışana sahip olacak. Şirket 2025'in başlarında fabrikanın temelini atmayı planlıyor.

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Birçok şirketten yatırım aldı

Şubat 2024'te Chrysler, Lyten'ın lityum sülfür pillerinin Halcyon isimli konsept elektrikli aracında kullanıldığını duyurmuştu. Mayıs ayında ise lityum sülfür pillerini test etmesi için Stellantis ve diğer ABD ve Avrupalı iş ortaklarına göndermişti. Lyten, Stellantis de dahil olmak üzere şirketlerden 425 milyon dolardan fazla yatırım aldı. Aynı zamanda ABD Enerji Bakanlığı'ndan pillerini geliştimesi için 4 milyon dolar fon almayı başardı.

Lyten'ın CEO'su Dan Cook, Nevada fabrikasını şirket için önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirerek, lityum sülfür pillerin pil teknolojisinde önemli bir sıçrama olduğunu belirtti.

Lityum kükürt piller, geleneksel lityum iyon pillerden %40'a kadar daha hafif olmasının yanında, nikel ve kobalt gibi pahalı minerallere dayanmadığı için önemli avantajlar sunuyor. Ancak, lityum iyon pillerden daha kısa ömürlü ve daha az stabil olması nedeniyle, ana akım hale gelmesi için aşılması gereken bazı zorluklar bulunuyor.

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