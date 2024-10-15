ABD'de dünyanın ilk lityum sülfür pil gigafabrikası kurulacak

Fabrikada hem katot aktif malzemeleri hem de lityum metal anotlar üretilecek, üretilen hücreler silindirik ve kese formatlarında birleştirecek. Lyten, Mayıs 2023'ten beri San Jose, Kaliforniya'daki pilot tesisinde bu teknoloji üzerinde çalışmalarını yürütüyor.
Lyten, fabrikada üretilen pillerin mikromobilite, uzay, drone ve savunma sanayi alanlarında kullanılacağını belirtiyor. Halihazırda güçlü bir potansiyel müşteri portföyüne sahip olduğunu ifade eden şirket, yeni gigafabrikanın artan talebi karşılamaya yönelik önemli bir adım olarak görüyor.
Lyten'ın gigafabrikası, Reno AirLogistics Park'taki 125 dönümlük bir kampüste 111.000 metrekare alanı kaplayacak. Başlangıçta yaklaşık 200 kişiyi istihdam edecek olan tesis, son aşamada 1000'den fazla çalışana sahip olacak. Şirket 2025'in başlarında fabrikanın temelini atmayı planlıyor.
Birçok şirketten yatırım aldı
Şubat 2024'te Chrysler, Lyten'ın lityum sülfür pillerinin Halcyon isimli konsept elektrikli aracında kullanıldığını duyurmuştu. Mayıs ayında ise lityum sülfür pillerini test etmesi için Stellantis ve diğer ABD ve Avrupalı iş ortaklarına göndermişti. Lyten, Stellantis de dahil olmak üzere şirketlerden 425 milyon dolardan fazla yatırım aldı. Aynı zamanda ABD Enerji Bakanlığı'ndan pillerini geliştimesi için 4 milyon dolar fon almayı başardı.
Lyten'ın CEO'su Dan Cook, Nevada fabrikasını şirket için önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirerek, lityum sülfür pillerin pil teknolojisinde önemli bir sıçrama olduğunu belirtti.
Lityum kükürt piller, geleneksel lityum iyon pillerden %40'a kadar daha hafif olmasının yanında, nikel ve kobalt gibi pahalı minerallere dayanmadığı için önemli avantajlar sunuyor. Ancak, lityum iyon pillerden daha kısa ömürlü ve daha az stabil olması nedeniyle, ana akım hale gelmesi için aşılması gereken bazı zorluklar bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.