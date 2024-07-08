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    Çinli şirket, ilk ticari potasyum iyon pili duyurdu: Elektrikli bisikletlere güç verecek

    Çinli Anhui Guoxin New Materials şirketi, elektrikli bisikletler için dünyanın ilk ticari potasyum iyon pilini duyurdu. Çevreci ve düşük maliyetli olan pilin avantajları neler?
    Çinli şirket, ilk ticari potasyum iyon pili duyurdu Tam Boyutta Gör
    Çinli Anhui Guoxin New Materials şirketi, elektrikli bisikletler için dünyanın ilk ticari potasyum iyon pilini duyurdu. Anhui Guoxin New Materials ve Wuhan Teknoloji Üniversitesi işbirliğiyle geliştirilen batarya, elektrikli araçlar için önemli bir dönüm noktasını oluşturuyor.

    Potasyum iyon piller düşük maliyeti ve çevreciliğiyle dikkat çekiyor

    Lityum iyon pillere göre daha çevre dostu ve düşük maliyetli olan
    yeni potasyum iyon batarya paketi, 151 Wh/kg gibi etkileyici bir enerji yoğunluğuna sahip. Bataryanın tek şarjla elektrikli bisikletlere 130-150 kilometrelik bir menzil sunabileceği belirtiliyor. Bu enerji yoğunluğu, lityum iyon pillerden geride (250 Wh/kg) olsa da, lityum demir fosfat pillere yakın ve kurşun asit pillerin (30-50 Wh/kg) ise çok ötesinde. Üstelik, bataryanın üretim maliyetinin kurşun asit pillerle benzer seviyede olduğu belirtiliyor.

    Sodyum iyon piller gibi potasyum iyon piller de çevreci özellikleriyle ön plana çıkıyor. Potasyumun doğada bol bulunması, üretiminin kolaylığı, toksik olmayan ve yeniden kullanılabilir malzemelerden oluşması ve hücre tasarımının basit olması, potasyum iyon pilleri, gelecek için lityum iyon pillere önemli bir alternatif olarak öne çıkarıyor.

    Anhui Guoxin, e-bisiklet üreticileri Yadi ve Lujia ile birlikte yeni pil paketleri üzerinde başarılı yol testleri gerçekleştirdiklerini ve kullanıcı bildirimlerinin olumlu olduğunu söylüyor. Şirket 2024'in sonuna kadar potasyum iyon piller için elektrot malzemelerinin, pil hücrelerinin ve enerji depolama sistemlerinin seri üretimini gerçekleştirmeyi planlıyor.

    Lityum iyon pillere alternatif teknolojilerin gelişiyor olması, elektrikli araçların ve enerji depolama sistemlerinin yaygınlaşması açısından faydalı olacağı şüphesiz.

    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2024/07/08/guoxin-potassium-ion-battery-electric-bike/ https://www.ithome.com/0/780/408.htm
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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