Çinli şirket, ilk ticari potasyum iyon pili duyurdu: Elektrikli bisikletlere güç verecek

Potasyum iyon piller düşük maliyeti ve çevreciliğiyle dikkat çekiyor
Lityum iyon pillere göre daha çevre dostu ve düşük maliyetli olan
yeni potasyum iyon batarya paketi, 151 Wh/kg gibi etkileyici bir enerji yoğunluğuna sahip. Bataryanın tek şarjla elektrikli bisikletlere 130-150 kilometrelik bir menzil sunabileceği belirtiliyor. Bu enerji yoğunluğu, lityum iyon pillerden geride (250 Wh/kg) olsa da, lityum demir fosfat pillere yakın ve kurşun asit pillerin (30-50 Wh/kg) ise çok ötesinde. Üstelik, bataryanın üretim maliyetinin kurşun asit pillerle benzer seviyede olduğu belirtiliyor.
Sodyum iyon piller gibi potasyum iyon piller de çevreci özellikleriyle ön plana çıkıyor. Potasyumun doğada bol bulunması, üretiminin kolaylığı, toksik olmayan ve yeniden kullanılabilir malzemelerden oluşması ve hücre tasarımının basit olması, potasyum iyon pilleri, gelecek için lityum iyon pillere önemli bir alternatif olarak öne çıkarıyor.
Anhui Guoxin, e-bisiklet üreticileri Yadi ve Lujia ile birlikte yeni pil paketleri üzerinde başarılı yol testleri gerçekleştirdiklerini ve kullanıcı bildirimlerinin olumlu olduğunu söylüyor. Şirket 2024'in sonuna kadar potasyum iyon piller için elektrot malzemelerinin, pil hücrelerinin ve enerji depolama sistemlerinin seri üretimini gerçekleştirmeyi planlıyor.
Lityum iyon pillere alternatif teknolojilerin gelişiyor olması, elektrikli araçların ve enerji depolama sistemlerinin yaygınlaşması açısından faydalı olacağı şüphesiz.Kaynakça https://www.gizmochina.com/2024/07/08/guoxin-potassium-ion-battery-electric-bike/ https://www.ithome.com/0/780/408.htm Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.