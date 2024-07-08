Çinli şirket, ilk ticari potasyum iyon pili duyurdu: Elektrikli bisikletlere güç verecek

Tam Boyutta Gör Çinli Anhui Guoxin New Materials şirketi, elektrikli bisikletler için dünyanın ilk ticari potasyum iyon pilini duyurdu. Anhui Guoxin New Materials ve Wuhan Teknoloji Üniversitesi işbirliğiyle geliştirilen batarya, elektrikli araçlar için önemli bir dönüm noktasını oluşturuyor.

Potasyum iyon piller düşük maliyeti ve çevreciliğiyle dikkat çekiyor

Lityum iyon pillere göre daha çevre dostu ve düşük maliyetli olan

yeni potasyum iyon batarya paketi, 151 Wh/kg gibi etkileyici bir enerji yoğunluğuna sahip. Bataryanın tek şarjla elektrikli bisikletlere 130-150 kilometrelik bir menzil sunabileceği belirtiliyor. Bu enerji yoğunluğu, lityum iyon pillerden geride (250 Wh/kg) olsa da, lityum demir fosfat pillere yakın ve kurşun asit pillerin (30-50 Wh/kg) ise çok ötesinde. Üstelik, bataryanın üretim maliyetinin kurşun asit pillerle benzer seviyede olduğu belirtiliyor.

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Sodyum iyon piller gibi potasyum iyon piller de çevreci özellikleriyle ön plana çıkıyor. Potasyumun doğada bol bulunması, üretiminin kolaylığı, toksik olmayan ve yeniden kullanılabilir malzemelerden oluşması ve hücre tasarımının basit olması, potasyum iyon pilleri, gelecek için lityum iyon pillere önemli bir alternatif olarak öne çıkarıyor.

Anhui Guoxin, e-bisiklet üreticileri Yadi ve Lujia ile birlikte yeni pil paketleri üzerinde başarılı yol testleri gerçekleştirdiklerini ve kullanıcı bildirimlerinin olumlu olduğunu söylüyor. Şirket 2024'in sonuna kadar potasyum iyon piller için elektrot malzemelerinin, pil hücrelerinin ve enerji depolama sistemlerinin seri üretimini gerçekleştirmeyi planlıyor.

Lityum iyon pillere alternatif teknolojilerin gelişiyor olması, elektrikli araçların ve enerji depolama sistemlerinin yaygınlaşması açısından faydalı olacağı şüphesiz.

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Çinli şirket, ilk ticari potasyum iyon pili duyurdu