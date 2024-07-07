Dünyanın ilk şebeke ölçekli yarı katı hal enerji depolama tesisi devrede

Yarı katı hal enerji depolamada önemli adım
İlk aşamada 100 MW/200 MWh'lık kapasite devreye alınmış olsa da bu aşama, Longquan Enerji Depolama projesinin ilk aşamasını oluşturuyor. Proje kapsamında 200 MW/400 MWh kapasiteye erişilmek isteniyor. Tesis tek bir şarj ile 200.000 kWh'ye kadar elektrik depolayabiliyor. Yıllık deşarj kapasitesi ise 60 milyon kWh'nin üzerinde bulunuyor.
Longquan Enerji Depolama projesinde WeLion'un 165 Wh/kg'dan fazla enerji yoğunluğuna sahip 280 Ah lityum demir fosfat (LFP) katı-sıvı hibrit hücreleri kullanılıyor. 6.000'en fazla döngü kapasitesine sahip olan hücreler -20 ila 60 santigrat derece aracında optimum çalışma performansı sergileyebiliyor.
Yarı katı hal batarya nedir?
Yarı katı hal batarya ve sıvı lityum bataryalar arasındaki en büyük fark güvenlik tarafında yatıyor. Sıvı elektrolitler yanıcı ve sızıntıya eğilimli olabiliyor. Yarı katı haldeki bataryalarda ise elektrolitin yarı katı yapısı sızıntıyı önleyerek ve termal kaçak riskini azaltıyor. Güvenliğin yanında karı katı hal bataryalar lityum pillere kıyasla daha yüksek enerji yoğunluğu sunuyor. Bu, aynı hacimde daha fazla enerji depolayabilecekleri anlamına geliyor. Ek olarak bu bataryalar toksik olmayan malzemeler kullanılarak da üretilebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.