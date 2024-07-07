Dünyanın ilk şebeke ölçekli yarı katı hal enerji depolama tesisi devrede

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Tam Boyutta Gör Batarya teknolojileri sürekli olarak gelişirken yarı katı hal bataryalar umut verici bir yenilik olarak karşımıza çıkıyor. Yarı katı elektrolit bataryalar olarak da bilinen bu bataryalar, geleneksel sıvı lityum bataryalara göre bir dizi avantaja sahip. Bu bağlamda dünyanın ilk büyük ölçekli, yarı katı hal enerji depolama tesisi kısa bir süre önce Çin'de şebekeye bağlanarak önemli bir kilometre taşına daha ulaşıldı. Lityum demir fosfat (LFP) katı-sıvı hibrit hücreler içeren 100 MW/200 MWh enerji depolama tesisi devlete ait Power China tarafından finanse ediliyor.

Yarı katı hal enerji depolamada önemli adım

İlk aşamada 100 MW/200 MWh'lık kapasite devreye alınmış olsa da bu aşama, Longquan Enerji Depolama projesinin ilk aşamasını oluşturuyor. Proje kapsamında 200 MW/400 MWh kapasiteye erişilmek isteniyor. Tesis tek bir şarj ile 200.000 kWh'ye kadar elektrik depolayabiliyor. Yıllık deşarj kapasitesi ise 60 milyon kWh'nin üzerinde bulunuyor.

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Longquan Enerji Depolama projesinde WeLion'un 165 Wh/kg'dan fazla enerji yoğunluğuna sahip 280 Ah lityum demir fosfat (LFP) katı-sıvı hibrit hücreleri kullanılıyor. 6.000'en fazla döngü kapasitesine sahip olan hücreler -20 ila 60 santigrat derece aracında optimum çalışma performansı sergileyebiliyor.

Yarı katı hal batarya nedir?

Yarı katı hal bataryaları, geleneksel lityum-iyon bataryalarda bulunan sıvı veya jel elektrolitler yerine yarı katı bir elektrolit kullanan nispeten daha yeni bir batarya türü. Yarı katı elektrolit tipik olarak sıvı bir elektrolit içinde asılı duran iletken bir malzemeden oluşuyor. Bu benzersiz bileşim, geleneksel batarya tasarımlarına göre çeşitli avantajlar sunuyor.

Yarı katı hal batarya ve sıvı lityum bataryalar arasındaki en büyük fark güvenlik tarafında yatıyor. Sıvı elektrolitler yanıcı ve sızıntıya eğilimli olabiliyor. Yarı katı haldeki bataryalarda ise elektrolitin yarı katı yapısı sızıntıyı önleyerek ve termal kaçak riskini azaltıyor. Güvenliğin yanında karı katı hal bataryalar lityum pillere kıyasla daha yüksek enerji yoğunluğu sunuyor. Bu, aynı hacimde daha fazla enerji depolayabilecekleri anlamına geliyor. Ek olarak bu bataryalar toksik olmayan malzemeler kullanılarak da üretilebilir.

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