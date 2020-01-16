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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Çinli üretici BYD, elektrikli sedan modeli Han'ın görsellerini paylaştı

    Yeni nesil lityum demir fosfat (LFP) batarya ile donatılması beklenen yüzde 100 elektrikli BYD Han'ın tek şarjla 450 kilometre menzil sunacağı söyleniyor. BYD Han'ın hibrit versiyonu da mevcut.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Çinli üretici BYD, elektrikli sedan modeli Han'ın görsellerini paylaştı
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    Çinli otomotiv şirketi BYD, Han adını verdiği orta sınıf sedan otomobilinin ilk görüntülerini paylaştı. BYD Han, plug-in hybrid (PHEV) ve yüzde 100 elektrikli olmak üzere iki farklı versiyonla satılacak.

    Şık bir tasarıma sahip olan BYD Han’ın PHEV ve yüzde 100 elektrikli versiyonları genel yapı itibariyle birbirine  oldukça benziyor. İki modelin ayrıştığı noktalar ise ön tarafa bakıldığında ortaya çıkıyor. PHEV modelin ön yüzünü domine eden büyük altıgen ızgara, içten yanmalı motor bulundurmayan versiyonda yer almıyor. Onun yerine farların içine kadar uzanan gri bir panel bulunuyor. Ayrıca farların ve alt tampon yapısının da birbirinden farklı olduğunu görüyoruz.

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    BYD Han’ın aerodinamik açıdan verimli bir otomobil olması için çaba sarf eden Çinli marka, yüzde 100 elektrikli versiyonun hava sürtünme katsayısını 0.233’e çekmeyi başarmış. Bu da aynı değerin 0.24 olduğu Tesla Model S’ten biraz daha aerodinamik olduğu anlamına geliyor. BYD Han’daki bu değerin opsiyonel olarak sunulan aerodinamik odaklı jantlarla elde edildiğini de belirtelim. Otomobilin batarya kapasitesi henüz belli değil fakat yüzde 50 daha fazla enerji yoğunluğuna sahip yeni nesil lityum demir fosfat batarya kullanılacağı söyleniyor. Söz konusu bataryanın tek şarjla 450 kilometre menzil sunması da beklentiler arasında.

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    Yüzde 100 elektrikli BYD Han’da iki farklı motor konfigürasyonu bulunuyor. İlk versiyonda, arka aksa konumlandırılmış bir elektrik motoru bulunuyor ve bu motor 218 beygir güç üretiyor. Dört tekerlekten çekişli olan versiyonda ön ve arka akslarda birer elektrik motoru bulunuyor ve toplamda 268 beygir güç üretiyor. BYD Han’ın PHEV yani şarj edilebilir hibrit versiyonu ise oldukça güçlü. 189 beygir güç üreten 2.0 litre turbo benzinli üniteye üç adet elektrik motoru eşlik ediyor. Bu sayede toplamda 476 beygir güç açığa çıkıyor.

    BYD Han’ın açıklanan teknik özellikleri şimdilik bu kadar. Otomobille ilgili daha fazla bilgiyi Nisan ayındaki Pekin Otomobil Fuarı’nda öğreneceğiz.



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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    funkerman 5 gün
    Bizim sedana cok benziyor
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    matgab 5 gün en beğenilen
    Peugeot 508 gördüm sanki
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    DH Misafiri 2 gün
    Çinliler kopyala yapıştır yapmışlar resmen utanmaz herifler
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    manisa_tr 2 gün
    avrupayı fethedecek cengizhan olmuş bu.
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    firat_kilic 3 gün
    Diğer devletler milletine kazık sokmuyor. Fiyatları da göreceğiz bu milletine muamelenin derecesini öğretecek ölçene. Ölçmek için taraftar değil 0 noktası olman lazım. Gözlerinde açık olacak !
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    porsoro 4 gün
    Çok değil 30 40 yıl öncesinde bütün dünyada otomobil pazarı japonlar ve batılı birkaç ülkenin elindeydi.
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    alemburda34 4 gün
    bunların karşına togg pekin otomobil fuarında çıksa süper olurdu
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    TheJudgé 5 gün
    Önü passat arkası audi çakmassı resmen fgjdsjfg
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Serkan Sabanci DWYLF 2 gün yeni yorumcu TheJudgé
    Bence bmw z4 benzio
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    1BilimAdamı 5 gün
    Ne çabuk çakmasını yaptılar adıda Han zaten... isimlendirme konusunda bile yaratıcı değiller.
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    matgab 5 gün en beğenilen
    Peugeot 508 gördüm sanki
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    interwap 5 gün
    Dünyanın en büyüklerinden olabilecek bir firma.
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    DH Misafiri 5 gün
    toggun replikasını yapmışlar ahlaksız çinliler hırsız kefereler.
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    5013 kez okundu.
    13 yorum yazıldı.

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