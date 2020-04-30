Çinli üreticiden yüz tanıma sistemine sahip elektrikli otomobil konsepti: R-Aura Concept

Tam Boyutta Gör

Çin’in en büyük otomotiv şirketlerinden biri olan SAIC Motor, bu ayın başında ipucu görsellerini paylaştığı elektrikli R-Aura Concept üzerindeki örtüyü tamamen kaldırdı. Konseptin ismindeki “R” harfi, şirketin elektrikli araçlardan sorumlu alt markası Roewe’yi simgeliyor.

Elektrikli R-Aura Concept, günümüzde oldukça popüler olan dört kapılı coupe formuna sahip sportif bir model olarak karşımıza çıkıyor. Diğer pek çok konsept çalışmasında gördüğümüz abartı detaylar elbette R-Aura Concept’te de mevcut. Ön ve arkada bulunan aydınlatmalı R-Aura Concept imzası, kaslı bir görünüm sağlayan geniş çamurluklar ve LED aydınlatmalara sahip büyük jantları bu detaylara örnek gösterebiliriz.

İlginizi Çekebilir

Elektrikli Nissan Ariya'nın patent görselleri sızdırıldı

Ayrıca Bkz. "General Motors elektrikli Hummer'ın duyurusunu erteledi"

Elektrikli R-Aura Concept’in ön tarafına baktığımızda, üç parçadan oluşan ince farların boydan boya uzanan bir LED şeritle birbirine bağlandığını görüyoruz. Bunun yanı sıra, tamponun kenarlarındaki hava girişlerinin üzerinde de aydınlatmalar mevcut. Arka tarafta, günümüzde artık moda haline gelen boydan boya uzanan stoplar “R” harfiyle bölünmüş. Güneş panelli tavan, pop-up kapı kolları, entegre 5G teknolojisi ve B sütununda yer verilen yüz tanıma sistemi konseptin dikkat çeken detayları arasında.

SAIC, elektrikli R-Aura Concept’i 10 Mayıs’ta tanıtacak. Konseptin kabin tasarımı dahil diğer tüm detayları bu tarihte belli olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.