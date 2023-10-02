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    Tesla, Avrupa pazarını domine ediyor: İşte en çok satanlar

    Benzinli otomobillere olan talep devam etse de Avrupa, büyük bir hızla elektrikli otomobillere geçiyor. Elektrikli otomobil satışlarında ise Tesla, tek başına büyük bir hakimiyet kurmuş durumda.
    Tesla, Avrupa pazarını domine ediyor: İşte en çok satanlar Tam Boyutta Gör
    Avrupa'nın elektrikli otomobillere olan iştahı arttıkça, geleneksel otomobil üreticileri Tesla’yı yakalamakta zorlanıyor. JATO Dynamics'in yeni verileri, elektrikli araçların ağustos ayında Avrupa'daki yeni otomobil kayıtlarının yüzde 22'sini oluşturduğunu ortaya koyuyor. Bu rakam, Aralık 2022'de belirlenen yüzde 25'lik oranın gerisinde kalıyor ancak tüketicilerin elektrikli araçlara yöneliminin arttığına işaret ediyor.

    Tesla Model Y dominasyonu

    JATO Dynamics'e göre genel yüzde 20 artarken, elektrikli otomobillerin hacmi yüzde 102, benzinli otomobillerin hacmi ise yalnızca yüzde 11 arttı. Ancak hacimdeki daha küçük artışa rağmen benzinli otomobiller hâlâ yeni kayıtların yarısından fazlasını (%53) oluşturuyor. Öte yandan Avrupa’nın bazı pazarları elektrikliye geçişte rekor büyüme yaşıyor. BEV, yani bataryalı elektrikli araçlar ya da tamamen elektrikli araçlar, Belçika (+%224), Yunanistan (+183), Lüksemburg (+%164) ve Portekiz'de (%164) güçlü bir büyüme kaydetti. Almanya'daki yüzde 171'lik kayıt artışı ile bu ülke Avrupa'daki toplam talebin yüzde 44'ünü oluşturdu.

    Tesla, Avrupa pazarını domine ediyor: İşte en çok satanlar Tam Boyutta Gör
    Tesla ve rekabetçi fiyatlı araçlar üretmek için mücadele eden Çinli üreticilerin elektrikli otomobillerini piyasaya sürmesiyle birlikte, Avrupa genelinde elektrikli araçlara olan talep hızla artıyor.

    Ancak tüm otomobil üreticileri elektrikli araç patlamasından etkilenmiyor. Ocak ve ağustos ayları arasında Tesla'nın kayıtları 2020'deki 45.600 adetten bu yıl 236.400 adede yükselerek rekor kırdı. Benzer şekilde, geçen ay genel pazarda 2,43 puan pazar payı kazanarak yüzde 3,76'lık yeni bir rekora ulaşırken, Tesla'nın BEV pazarındaki payı ise Ağustos 2022'deki yüzde 10,2'den yüzde 17,3'e sıçradı.

    Yıl sonuna kadar Model Y zirvede olabilir

    Tesla bu sismik değişimin ön saflarında yer alıyor. Şirket sadece Ağustos 2023'te Avrupa'da 33.809 otomobil satışı gerçekleştirerek geçen yılın aynı ayına göre yüzde 240'lık şaşırtıcı bir artış elde etti. En önemlisi, bu satış rakamı Opel ve Citroën gibi tanınmış Avrupalı otomobil üreticilerini geride bırakıyor ve Ford'a yaklaşıyor. Tesla'nın Avrupa'daki başarısı öncelikle iki modele dayanıyor: Model Y ve Model 3. Özellikle Model Y, 169.000 adedin üzerinde satış gerçekleştirdi ve yıl boyunca Avrupa pazarında en çok satan araç olma unvanını sürdürmesi bekleniyor.

    Sadece Tesla değil

    Tesla, Avrupa pazarını domine ediyor: İşte en çok satanlar Tam Boyutta Gör
    Ancak oyunu değiştiren tek marka Tesla değil. Aslen İngiliz olan ama artık Çinlilerin sahip olduğu ve hızla yükselen MG markasına da bir göz atalım. Ağustos ayında MG yaklaşık 14.900 adet satarak Avrupa'da ilk 20'ye girmeyi başardı ve elektrikli modeller bu satışların yüzde 59 gibi önemli bir kısmını oluşturdu. Bu satış hacmi MG'yi elektrikli araç alanında Audi, Skoda ve Peugeot gibi köklü markaların önüne geçiriyor.

    Tesla ve MG yükselirken, geleneksel markalar ise baskıyı hissediyor. Volkswagen, Ford ve Hyundai gibi köklü isimler pazar paylarında erozyona tanık oluyor. Tesla'nın fiyatları düşürme stratejisi daha geniş bir müşteri tabanını cezbediyor ve MG bütçe dostu elektrikli araçlarıyla güçlü bir şekilde rekabet ediyor. Sonuç olarak, geleneksel otomobil üreticileri kendilerini Tesla'nın agresif fiyatlandırması ile MG'nin değerli teklifleri arasında sıkışmış buluyor.

    Ağustos 2023 - Avrupa'dan en çok satan 10 otomobil

    1. Tesla Model Y (21.549)
    2. Peugeot 208 (15.840)
    3. Volkswagen T-Roc (15.198)
    4. Fiat/Abarth 500 (14.469)
    5. Dacia Sandero (14.428)
    6. Volkswagen Golf (13.760)
    7. Opel/Vauxhall Corsa (13.345)
    8. Renault Clio (12.865)
    9. Citroen C3 (12.111)
    10. Tesla Model 3 (11.943)
    Kaynakça https://www.jato.com/demand-for-evs-soars-in-august-accounting-for-22-of-total-registrations-in-europe/ https://www.gizmochina.com/2023/10/02/tesla-mg-electric-vehicles-europe/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 1 hafta önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 1 hafta önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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