Tesla, Avrupa pazarını domine ediyor: İşte en çok satanlar

- Tesla Model Y dominasyonu
- Yıl sonuna kadar Model Y zirvede olabilir
- Sadece Tesla değil
- Ağustos 2023 - Avrupa'dan en çok satan 10 otomobil
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Tesla Model Y dominasyonu
JATO Dynamics'e göre genel yüzde 20 artarken, elektrikli otomobillerin hacmi yüzde 102, benzinli otomobillerin hacmi ise yalnızca yüzde 11 arttı. Ancak hacimdeki daha küçük artışa rağmen benzinli otomobiller hâlâ yeni kayıtların yarısından fazlasını (%53) oluşturuyor. Öte yandan Avrupa’nın bazı pazarları elektrikliye geçişte rekor büyüme yaşıyor. BEV, yani bataryalı elektrikli araçlar ya da tamamen elektrikli araçlar, Belçika (+%224), Yunanistan (+183), Lüksemburg (+%164) ve Portekiz'de (%164) güçlü bir büyüme kaydetti. Almanya'daki yüzde 171'lik kayıt artışı ile bu ülke Avrupa'daki toplam talebin yüzde 44'ünü oluşturdu.
Ancak tüm otomobil üreticileri elektrikli araç patlamasından etkilenmiyor. Ocak ve ağustos ayları arasında Tesla'nın kayıtları 2020'deki 45.600 adetten bu yıl 236.400 adede yükselerek rekor kırdı. Benzer şekilde, geçen ay genel pazarda 2,43 puan pazar payı kazanarak yüzde 3,76'lık yeni bir rekora ulaşırken, Tesla'nın BEV pazarındaki payı ise Ağustos 2022'deki yüzde 10,2'den yüzde 17,3'e sıçradı.
Yıl sonuna kadar Model Y zirvede olabilir
Tesla bu sismik değişimin ön saflarında yer alıyor. Şirket sadece Ağustos 2023'te Avrupa'da 33.809 otomobil satışı gerçekleştirerek geçen yılın aynı ayına göre yüzde 240'lık şaşırtıcı bir artış elde etti. En önemlisi, bu satış rakamı Opel ve Citroën gibi tanınmış Avrupalı otomobil üreticilerini geride bırakıyor ve Ford'a yaklaşıyor. Tesla'nın Avrupa'daki başarısı öncelikle iki modele dayanıyor: Model Y ve Model 3. Özellikle Model Y, 169.000 adedin üzerinde satış gerçekleştirdi ve yıl boyunca Avrupa pazarında en çok satan araç olma unvanını sürdürmesi bekleniyor.
Sadece Tesla değil
Tesla ve MG yükselirken, geleneksel markalar ise baskıyı hissediyor. Volkswagen, Ford ve Hyundai gibi köklü isimler pazar paylarında erozyona tanık oluyor. Tesla'nın fiyatları düşürme stratejisi daha geniş bir müşteri tabanını cezbediyor ve MG bütçe dostu elektrikli araçlarıyla güçlü bir şekilde rekabet ediyor. Sonuç olarak, geleneksel otomobil üreticileri kendilerini Tesla'nın agresif fiyatlandırması ile MG'nin değerli teklifleri arasında sıkışmış buluyor.
Ağustos 2023 - Avrupa'dan en çok satan 10 otomobil
- Tesla Model Y (21.549)
- Peugeot 208 (15.840)
- Volkswagen T-Roc (15.198)
- Fiat/Abarth 500 (14.469)
- Dacia Sandero (14.428)
- Volkswagen Golf (13.760)
- Opel/Vauxhall Corsa (13.345)
- Renault Clio (12.865)
- Citroen C3 (12.111)
- Tesla Model 3 (11.943)
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zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.