Çinli üreticilerden enteresan bir cep telefonu daha; Nokla E97-1

Başta Nokia, Sony Ericsson, HTC ve Samsung olmak üzere pek çok firmanın ürün portföyünü kendilerince yeniden yorumlayarak kopyalayan ve bu konudaki ısrarcı tavrı sürdüren Çinli üreticilerden Nokla'nın enteresan bir modeli internette dikkatlerden kaçmadı.

80$'lık fiyat etiketine sahip QWERTY klavyeli Nokla E97-1, tasarım itibariyle Amerika pazarına yönelik cep telefonu çözümleri andırmakta. Yaklaşık 126 gram ağırlığındaki E97-1, 900 / 1800 MHz'lik GSM frekanslarıyla uyumlu çalışabiliyor ve telefonda 2.4 inç boyutunda - 240x320 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekran, 8 megapiksel çözünürlüğünde dijital kamera, led flaş, çift sim kart girişi, 87.7 MB dahili bellek, microSD kart girişi gibi özellikler yer alıyor. Telefon, pembe ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle satılıyor.

Editörün notu: Nokla E97-1'i, Nokia'nın piyasadaki herhangi bir modeline benzetemedim. Çinli üreticilerin kendi tasarımlarını geliştirmelerinin çok daha etik olacağı kesin.

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http://www.m8cool.com/product/detail-1-882-40965.aspx