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Çinli üreticilerden enteresan bir cep telefonu daha; Nokla E97-1

9 yıl
64b
1
20
Diğer
knight
Haber Editörü
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Başta Nokia, Sony Ericsson, HTC ve Samsung olmak üzere pek çok firmanın ürün portföyünü kendilerince yeniden yorumlayarak kopyalayan ve bu konudaki ısrarcı tavrı sürdüren Çinli üreticilerden Nokla'nın enteresan bir modeli internette dikkatlerden kaçmadı.

80$'lık fiyat etiketine sahip QWERTY klavyeli Nokla E97-1, tasarım itibariyle Amerika pazarına yönelik cep telefonu çözümleri andırmakta. Yaklaşık 126 gram ağırlığındaki E97-1, 900 / 1800 MHz'lik GSM frekanslarıyla uyumlu çalışabiliyor ve telefonda 2.4 inç boyutunda - 240x320 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekran, 8 megapiksel çözünürlüğünde dijital kamera, led flaş, çift sim kart girişi, 87.7 MB dahili bellek, microSD kart girişi gibi özellikler yer alıyor. Telefon, pembe ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle satılıyor.

Editörün notu: Nokla E97-1'i, Nokia'nın piyasadaki herhangi bir modeline benzetemedim. Çinli üreticilerin kendi tasarımlarını geliştirmelerinin çok daha etik olacağı kesin.

 

Çinli üreticilerden enteresan bir cep telefonu daha; Nokla E97-1
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http://www.m8cool.com/product/detail-1-882-40965.aspx Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
yhaa nerde bulablriz ???
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DH Misafiri 7 yıl
yHa bu TeL ne kAdar acaba Çin maLı Mı
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DH Misafiri 7 yıl
nerden bulucam bu telefonu ...! bulamıyorummm lütfen biri yardım etsin almak istiyorum ve fiyatı nedir.... ACİLLLLLLLLLLLLLLL
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pausebreak 8 yıl
laptopumdan kalın
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ınfiniti red bull racing 8 yıl
bence tasarımı iyi olmamış çok kısa boylu ve ekranı çok küçük.
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DH Misafiri 8 yıl
yHa ben bunun orjinalini istiorum ne kadardır acaba
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MrSilence 9 yıl
Sakın Nokia bu tasarımı biz yapmıştık çaldılar diye kullanmasın... :)
Tasarım: 8/10
Kalite: 0/10
Genel: 0/10 (minimum kuralı nedeniyle)
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escape0121 9 yıl
bence gayet sık bir ürün olmus
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KayhanKaan 9 yıl
Çin malı deyince benim için olay bitmiştir.
Bana uzak olsun.
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fatihcanery 9 yıl
tiksiniyorum ya çin mallarından!
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Fatih 9 yıl
Ne olursa olsun çin malı işte. Nefret ediyorum.
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kuavo15 9 yıl
hoş telefonmuş
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gokmay 9 yıl
işi epey ilerletmişler...:)
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Momo-Oz 9 yıl
NokLa değilmi bu :D
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