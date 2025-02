Tesla'nın otonom sürüşü yine tartışmada: Cybertruck, FSD kullanırken kaza yaptı!

Tesla'nın gelişmiş sürüş destek sistemi Full Self-Driving (FSD), yine tartışmaların odağında. Florida’da yaşayan yazılım geliştiricisi Jonathan Challinger, Cybertruck'ı ile FSD kullanırken kaza yaptı.

Challinger’ın anlattığına göre, sağ şeritte ilerlerken yolu biten aracın sola geçmesi gerekiyordu. Ancak FSD, şerit değişimi yapmayarak kaldırıma çarptı. Kontrolü ele almakta geciken sürücü, aracın bir aydınlatma direğine çarpmasını engelleyemedi. Neyse ki kazadan yara almadan kurtuldu.

Olayı sosyal medya platformu X üzerinden paylaşan Challinger, sürücülerin FSD’ye fazla güvenmemesi gerektiğini belirtti. "Büyük hata yaptım, siz yapmayın. Dikkatinizi kaybetmeyin, her an her şey olabilir" diyerek uyarıda bulundu.

Elon Musk, FSD’nin en yeni sürümünü "çığır açıcı" olarak tanımlarken, yıl sonuna kadar tam otonom sürüşün mümkün olacağını iddia etmişti. Ancak bu kaza, sistemin hâlâ insan müdahalesine ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Tesla, her gün daha güvenli bir otonom sürüş için çalıştığını söylese de, eleştirmenler tam otonom teknolojinin yıllar alacağını savunuyor.

FSD’nin ne kadar güvenilir olduğu tartışılmaya devam ederken, bu olay Tesla’nın sürücüsüz araç hedefinin hâlâ uzak bir hayal olabileceğini gösteriyor.

