Çinli Xpeng, Avrupa'da elektrikli otomobil üretmek için lokasyon arayışında

Avrupa Komisyonu'nun Çinli elektrikli otomobillere yönelik ek gümrük vergisi getirmesi, markaları Avrupa'da üretim yapmak için adım atmaya zorluyor. Tasarımı ve teknolojileriyle dikkat çeken otomobiller üreten Xpeng de bu markalardan bir tanesi.
Daha önce Xpeng'in Avrupa'da üretim yapmayı planladığını duymuştuk ancak görünen o ki işler bir adım ileriye taşınmış. Xpeng Başkanı He Xiaopeng, şirketin ek gümrük vergisinden muaf olmak için Avrupa'da elektrikli araç üreteceğini ve şu anda lokasyon seçiminin ilk aşamasında olduklarını duyurdu. Mevcut duruma göre Xpeng'e uygulanacak olan ek vergi yüzde 21.3 oranında.
Ayrıca, Xpeng'in amiral gemisi SUV modeli G9, Norveç ve Danimarka'da segmentinin en çok satan modeli oldu. İsveç ve Hollanda'da ise ilk üçte yer aldı. Görünen o ki Çinli marka bu ivmeyi kaybetmek istemiyor. Xpeng şu anda Avrupa, Orta Doğu ve Güney Amerika dahil olmak üzere 30 farklı ülke ve bölgede faaliyet gösteriyor.
Elbette ek vergilerin harekete geçirdiği tek Çinli üretici Xpeng değil. Leapmotor halihazırda Polonya'da üretime başladı. BYD ise Macaristan'da fabrika inşa ediyor. SAIC ise MG modellerinin üretileceği fabrika için İspanya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti arasında bir tercih yapacak ve tercihini eylül ayında açıklayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.