Çinli Zhaoxin şimdi de grafik birimi geliştiriyor

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Geçtiğimiz aylarda VIA lisansı üzerine inşa ettiği KioXin adındaki x86 işlemcisini kullanıma sunan Çinli Zhaoxin planlarını genişletiyor. Çinli girişim şimdi de grafik birimi geliştirmek için kolları sıvadı.

Adım adım geliyor

Zhaoxin girişimi Çinli Shanghai SASAC ve Tayvanlı VIA Technologies ortaklığında kuruldu. Girişim Çin’de milli bir işlemci geliştirme ve bunu kurumlara sunma konusunda yapılan yatırımların liderliğini üstleniyor.

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Zhaoxin bu yılın sonlarında veya gelecek yılın başlarında ilk grafik birimini piyasaya sürmeyi planlıyor. Direct X 11.1 veya DirectX 12 seviyesinde özelliklere sahip olacak ekran kartının 28nm sürecinde üretileceği ve 70W TDP değeri sunacağı ifade ediliyor.

Grafik birimleri pazarı dendiğinde ne yazık ki sayısız patent devreye giriyor ve işler zorlaşıyor. AMD ve Nvidia’nın hüküm sürdüğü bu alanda Apple mevcut Imagination patentleriyle yoluna devam ediyor. Intel ise muhtemelen bazı patent değişimleri ile yoluna devam ediyor.

Bu bakımdan Zhaoxin’in işi oldukça zor. VIA’nın grafik patentleri S3 Virge döneminden kalma ve şu anda HTC tarafından kontrol ediliyor. Çinli dökümcü SMIC ise henüz 14nm sürecini verimli hale getirmeye çalışıyor. Şimdilik Zhaoxin bir giriş yapma anlamında adımlarını atıyor. Henüz global bir rakip olmasına çok var. Önümüzdeki dönemlerde firma daha agresif bir politika izleyebilir.

https://www.techradar.com/news/beware-amd-and-nvidia-this-chinese-cpu-developer-is-readying-discrete-gpu

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