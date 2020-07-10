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    Çinli Zhaoxin şimdi de grafik birimi geliştiriyor

    VIA teknolojilerini kullanarak Çin’de yerli işlemci üretimine başlayan Zhaoxin yavaş yavaş grafik teknolojilerine dümen kırıyor. İlk bağımsız GPU yıl sonunda gelecek.
    18 sa. (Son Güncelleme: 18 sa.)
    1,7b
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    İşlemci
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Çinli Zhaoxin şimdi de grafik birimi geliştiriyor
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    Geçtiğimiz aylarda VIA lisansı üzerine inşa ettiği KioXin adındaki x86 işlemcisini kullanıma sunan Çinli Zhaoxin planlarını genişletiyor. Çinli girişim şimdi de grafik birimi geliştirmek için kolları sıvadı.

    Adım adım geliyor

    Zhaoxin girişimi Çinli Shanghai SASAC ve Tayvanlı VIA Technologies ortaklığında kuruldu. Girişim Çin’de milli bir işlemci geliştirme ve bunu kurumlara sunma konusunda yapılan yatırımların liderliğini üstleniyor.

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    Zhaoxin bu yılın sonlarında veya gelecek yılın başlarında ilk grafik birimini piyasaya sürmeyi planlıyor. Direct X 11.1 veya DirectX 12 seviyesinde özelliklere sahip olacak ekran kartının 28nm sürecinde üretileceği ve 70W TDP değeri sunacağı ifade ediliyor.

    Grafik birimleri pazarı dendiğinde ne yazık ki sayısız patent devreye giriyor ve işler zorlaşıyor. AMD ve Nvidia’nın hüküm sürdüğü bu alanda Apple mevcut Imagination patentleriyle yoluna devam ediyor. Intel ise muhtemelen bazı patent değişimleri ile yoluna devam ediyor.

    Bu bakımdan Zhaoxin’in işi oldukça zor. VIA’nın grafik patentleri S3 Virge döneminden kalma ve şu anda HTC tarafından kontrol ediliyor. Çinli dökümcü SMIC ise henüz 14nm sürecini verimli hale getirmeye çalışıyor. Şimdilik Zhaoxin bir giriş yapma anlamında adımlarını atıyor. Henüz global bir rakip olmasına çok var. Önümüzdeki dönemlerde firma daha agresif bir politika izleyebilir.



    https://www.techradar.com/news/beware-amd-and-nvidia-this-chinese-cpu-developer-is-readying-discrete-gpu Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    sniper23 (Enes Şahinler) 17 sa. en beğenilen
    Çinliler patent derdi olduğunu sanmıyorum.
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    homebird (Bilen BİLİR) 12 sa. (düzenlendi)
    Şu patent olayını fazla abartıyorlar. Tamam ARGE yapıp bir işe para döküyorlar, ekmek yiyecekler; haklarıdır. Ama alınan patentin de bir süresi, bir sınırı olsun kardeşim. Patent ihlali kadar, patentlere fahiş fiyat uygulayarak gelişimin ve fiyat avantajının önünü tıkamak da başlı başına bir sorun.
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    zdniz (dniz yıldırım) 13 sa.
    bunlar bir ekran kartı çıkarmıştı diye hatırlıyorum gt 450 seviyesinde mi ne idi yanlış hatırlıyor olabilirim
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    Xtrud (Harun Yahya) 15 sa.
    En çok patent alan ülkelerden biri ;)
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 15 sa.
    Olum bi geliştiremediniz gitti siz de şunlar. Ne güzel Çin malı CPU GPU kullanacaktık ucuza. Saç baş yolardık ama olsun .
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    sniper23 (Enes Şahinler) 17 sa. en beğenilen
    Çinliler patent derdi olduğunu sanmıyorum.
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    Wakanda (Black Panther) 18 sa.
    Kopya ile işe başlayan Çin nereden nereye geldi.
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    zdniz (dniz yıldırım) 13 sa. Wakanda
    hala kopyalar kendine özgü ürünleri varmiki sen yarın bir buluş yap ve duyur 1 aya kalmaz seninkinin aynısı yaparlar
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    Black Heart Rebellion (İsmini vermek istemeyen bir seyirci ) 11 sa. Wakanda
    Zamanında Japonya'da aynısını yapmıştı :)
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