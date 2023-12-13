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    Tesla, 2 milyondan fazla aracına otopilot sorunu nedeniyle güncelleme verecek

    ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Tesla otomobillerde, otopilot devreye girdiğinde sürücüyü yola yeterince dikkat etmesini sağlamadığı için risk oluştuğunu belirtti.
    Tesla, otopilot sorunu için araçlarına güncelleme yayınlayacak Tam Boyutta Gör
    ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) iki yıllık incelemenin sonunda, Tesla otomobillerde otopilot devreye girdiğinde sürücünün aracın çalışmasıyla ilgili sorumluluğu sürdürmediği ve müdahale etmeye hazır olmadığı veya iptal edilip edilmediğini anlayamadığı durumlarda çarpışma riskinin artabileceğini belirtti.

    Sürücü dikkati için daha fazla uyarı yapılacak

    NHTSA açıklamasında, "Çözüm için, otopilot devreye girdiğinde, sürücünün ellerini direksiyon simidinde tutmak ve yola dikkat etmek de dahil olmak üzere sürekli sürüş sorumluluğuna uymaya daha fazla teşvik etmek için, etkilenen araçlarda halihazırda mevcut olanlara ek kontroller ve uyarılar içermelidir" ifadesinde bulundu.

    Bu sorunun giderilmesi için otopilot'ta yazılım güncellemesinin gerekli olduğu belirtilen açıklamada, Tesla’nın 2015'in sonlarında otopilot'u etkinleştirmesinden bu yana üretilen yaklaşık 2,03 milyon Model X, S, 3 ve Y araçlarına güncellemeyi yapacağı aktarıldı. Güncellemeler kablosuz olarak uzaktan araçlara ücretsiz olarak sunulacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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