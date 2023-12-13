Tesla, 2 milyondan fazla aracına otopilot sorunu nedeniyle güncelleme verecek

Sürücü dikkati için daha fazla uyarı yapılacak
NHTSA açıklamasında, "Çözüm için, otopilot devreye girdiğinde, sürücünün ellerini direksiyon simidinde tutmak ve yola dikkat etmek de dahil olmak üzere sürekli sürüş sorumluluğuna uymaya daha fazla teşvik etmek için, etkilenen araçlarda halihazırda mevcut olanlara ek kontroller ve uyarılar içermelidir" ifadesinde bulundu.
Bu sorunun giderilmesi için otopilot'ta yazılım güncellemesinin gerekli olduğu belirtilen açıklamada, Tesla’nın 2015'in sonlarında otopilot'u etkinleştirmesinden bu yana üretilen yaklaşık 2,03 milyon Model X, S, 3 ve Y araçlarına güncellemeyi yapacağı aktarıldı. Güncellemeler kablosuz olarak uzaktan araçlara ücretsiz olarak sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.