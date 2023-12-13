Tesla, 2 milyondan fazla aracına otopilot sorunu nedeniyle güncelleme verecek

Tam Boyutta Gör ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) iki yıllık incelemenin sonunda, Tesla otomobillerde otopilot devreye girdiğinde sürücünün aracın çalışmasıyla ilgili sorumluluğu sürdürmediği ve müdahale etmeye hazır olmadığı veya iptal edilip edilmediğini anlayamadığı durumlarda çarpışma riskinin artabileceğini belirtti.

Sürücü dikkati için daha fazla uyarı yapılacak

NHTSA açıklamasında, "Çözüm için, otopilot devreye girdiğinde, sürücünün ellerini direksiyon simidinde tutmak ve yola dikkat etmek de dahil olmak üzere sürekli sürüş sorumluluğuna uymaya daha fazla teşvik etmek için, etkilenen araçlarda halihazırda mevcut olanlara ek kontroller ve uyarılar içermelidir" ifadesinde bulundu.

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Bu sorunun giderilmesi için otopilot'ta yazılım güncellemesinin gerekli olduğu belirtilen açıklamada, Tesla’nın 2015'in sonlarında otopilot'u etkinleştirmesinden bu yana üretilen yaklaşık 2,03 milyon Model X, S, 3 ve Y araçlarına güncellemeyi yapacağı aktarıldı. Güncellemeler kablosuz olarak uzaktan araçlara ücretsiz olarak sunulacak.

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Tesla, otopilot sorunu için araçlarına güncelleme yayınlayacak