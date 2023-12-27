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    Çinli elektrikli MPV LEVC L380'in batarya seçenekleri belli oldu: 675 km menzil

    Tasarımında ve isminde Airbus'ın A380 tipi yolcu uçağından esinlenilen elektrikli MPV, nikel manganez kobalt katotlu bataryaları ile 675 kilometreye kadar sürüş menzili vadediyor.
    LEVC L380'in batarya ve menzil seçenekleri belli oldu Tam Boyutta Gör
    Kısa süre önce, Çinli Geely çatısı altında faaliyet gösteren LEVC markasının Airbus A380'den esinlenen elektrikli MPV modeli L380'in tasarımı ve bazı özellikleri ortaya çıkmıştı. Şimdi de aracın batarya ve menzil seçenekleri açıklandı.

    LEVC L380'in giriş seviyesinde 100 kWsa kapasiteye sahip üçlü NMC yani nikel manganez kobalt batarya bulunuyor. CATL tarafından üretilen bu bataryanın ağırlığı 581 kilogram olarak açıklanmış. Söz konusu versiyon, yine Geely çatısı altında bulunan VREMT tarafından üretilen 200 kW'lık elektrik motorundan güç alıyor. Bu batarya, L380'in tek şarjla 570 kilometre yol kat edebilmesini sağlıyor.

    LEVC L380'in batarya ve menzil seçenekleri belli oldu Tam Boyutta Gör
    İkinci batarya seçeneği ise 116 kWsa kapasiteye sahip. Zeekr 009 isimli MPV'de de kullanılan bu batarya, 679 kg ağırlığa sahip. Motor tarafında herhangi bir değişiklik olmayan bu versiyon da tek şarjla 675 kilometre menzil sunuyor. 10 dakika şarjla 200 km menzile ulaşan bataryanın yüzde 10'dan yüzde 80 doluma ulaşması 30 dakika sürüyor.

    LEVC L380; Çinli üreticinin SOA platformunu kullanan, 5316 mm uzunluğa, 1998 mm genişliğe, 1940 mm yüksekliğe ve 3185 mm aks mesafesine sahip bir model. 6 veya 8 kişilik oturma kapasiteleriyle tercih edilebilecek olan modelin global pazarda da satılacağı açıklandı. Gelişmelerle ilgili siz değerli okurlarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 6 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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