Çinli elektrikli MPV LEVC L380'in batarya seçenekleri belli oldu: 675 km menzil

LEVC L380'in giriş seviyesinde 100 kWsa kapasiteye sahip üçlü NMC yani nikel manganez kobalt batarya bulunuyor. CATL tarafından üretilen bu bataryanın ağırlığı 581 kilogram olarak açıklanmış. Söz konusu versiyon, yine Geely çatısı altında bulunan VREMT tarafından üretilen 200 kW'lık elektrik motorundan güç alıyor. Bu batarya, L380'in tek şarjla 570 kilometre yol kat edebilmesini sağlıyor.
LEVC L380; Çinli üreticinin SOA platformunu kullanan, 5316 mm uzunluğa, 1998 mm genişliğe, 1940 mm yüksekliğe ve 3185 mm aks mesafesine sahip bir model. 6 veya 8 kişilik oturma kapasiteleriyle tercih edilebilecek olan modelin global pazarda da satılacağı açıklandı. Gelişmelerle ilgili siz değerli okurlarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.