Çinli elektrikli MPV LEVC L380'in batarya seçenekleri belli oldu: 675 km menzil

Tam Boyutta Gör Kısa süre önce, Çinli Geely çatısı altında faaliyet gösteren LEVC markasının Airbus A380'den esinlenen elektrikli MPV modeli L380'in tasarımı ve bazı özellikleri ortaya çıkmıştı. Şimdi de aracın batarya ve menzil seçenekleri açıklandı.

LEVC L380'in giriş seviyesinde 100 kWsa kapasiteye sahip üçlü NMC yani nikel manganez kobalt batarya bulunuyor. CATL tarafından üretilen bu bataryanın ağırlığı 581 kilogram olarak açıklanmış. Söz konusu versiyon, yine Geely çatısı altında bulunan VREMT tarafından üretilen 200 kW'lık elektrik motorundan güç alıyor. Bu batarya, L380'in tek şarjla 570 kilometre yol kat edebilmesini sağlıyor.

Tam Boyutta Gör İkinci batarya seçeneği ise 116 kWsa kapasiteye sahip. Zeekr 009 isimli MPV'de de kullanılan bu batarya, 679 kg ağırlığa sahip. Motor tarafında herhangi bir değişiklik olmayan bu versiyon da tek şarjla 675 kilometre menzil sunuyor. 10 dakika şarjla 200 km menzile ulaşan bataryanın yüzde 10'dan yüzde 80 doluma ulaşması 30 dakika sürüyor.

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LEVC L380; Çinli üreticinin SOA platformunu kullanan, 5316 mm uzunluğa, 1998 mm genişliğe, 1940 mm yüksekliğe ve 3185 mm aks mesafesine sahip bir model. 6 veya 8 kişilik oturma kapasiteleriyle tercih edilebilecek olan modelin global pazarda da satılacağı açıklandı. Gelişmelerle ilgili siz değerli okurlarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz.

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LEVC L380'in batarya ve menzil seçenekleri belli oldu