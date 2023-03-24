Çinliler ince çerçeve rekoru kırmaya hazırlanıyor: iPhone 15 Pro gölgede kalacak

Ice Universe'in paylaştığı gönderide şu ifadeler yer alıyor:
"İyi haber! China Star, 1 mm'lik son derece ince çerçeveye sahip bir ekranın seri üretimini yapacak. Dört çerçevenin hepsi 1 mm, bu da iPhone 15 Pro'da sunulması beklenen 1.55 mm'lik rekoru geçecek. Hangi telefon için kullanıldığını zaten biliyorum. Dört gözle bekliyorum!"
Ekran altı kamera sistemi de olacak
Kaynak buna ek olarak yeni akıllı telefonun (muhtemelen TCL) bir görüntüsünü de yayınladı ve takipçilerinden hangi model olduğunu tahmin etmelerini istedi. Söz konusu cihazın rekor incelikte çerçevelerin yanı sıra ekran altı kamera içereceğini de belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)