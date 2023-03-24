Çinliler ince çerçeve rekoru kırmaya hazırlanıyor: iPhone 15 Pro gölgede kalacak

Tam Boyutta Gör Mobil sektöre yönelik güvenilir sızıntılarıyla tanıdığımız Ice Universe takma adlı Twitter kullanıcısı, rekor incelikçe çerçeveye sahip akıllı telefonların yakında piyasada olacağını açıkladı.

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Ice Universe'in paylaştığı gönderide şu ifadeler yer alıyor:

"İyi haber! China Star, 1 mm'lik son derece ince çerçeveye sahip bir ekranın seri üretimini yapacak. Dört çerçevenin hepsi 1 mm, bu da iPhone 15 Pro'da sunulması beklenen 1.55 mm'lik rekoru geçecek. Hangi telefon için kullanıldığını zaten biliyorum. Dört gözle bekliyorum!"

Ekran altı kamera sistemi de olacak

Kaynak buna ek olarak yeni akıllı telefonun (muhtemelen TCL) bir görüntüsünü de yayınladı ve takipçilerinden hangi model olduğunu tahmin etmelerini istedi. Söz konusu cihazın rekor incelikte çerçevelerin yanı sıra ekran altı kamera içereceğini de belirtelim.

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