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    Apple, Huawei ile rekabet edebilmek için radikal bir fiyat indirimine gitti

    Apple, Huawei’nin Çin’de sergilediği şiddetli rekabette kaybeden tarafta yer alıyor. Firma işleri tersine çevirmek için ülkedeki iPhone fiyatlarında agresif bir indirime gitti.
    Apple, Huawei ile rekabet edebilmek için fiyat indirimine gitti Tam Boyutta Gör
    Apple, dünyanın en büyük akıllı telefon pazarındaki durgun satışlarını artırmak için Çin'deki online perakende platformlarında fiyatları agresif bir şekilde düşürdü. Apple’ın bu hamlesinin Huawei’nin ülkedeki şiddetli rekabetinden kaynaklandığı düşünülüyor. Bununla birlikte Apple’ın indirim miktarı yüzde 20’leri aşan bir noktada seyrediyor.

    Apple, Çin’de fiyatlandır indirdi

    Aktarılanlara göre üst seviye iPhone 15 Pro Max modeli Apple'ın JD.com ve Tmall platformundaki resmi çevrimiçi mağazalarında 7.949 yuan (1.100 dolar) fiyatla satılmaya başlandı. Bu model, eylül ayında piyasaya sürüldüğünde 9.999 yuan seviyesinden piyasaya girmişti. Dolayısıyla yüzde 20’lik agresif bir indirim uygulanmış durumda. Daha ucuz olan 128GB iPhone 15 modeli ise 4.599 yuana (635 dolar) düştü. Bu modeldeki indirim ise yüzde 23 seviyesinde. Her iki çevrimiçi platformda da indirimler 28 Mayıs tarihine kadar devam edecek.

    Apple, geçtiğimiz şubat ayında da bir indirim kampanyası daha başlatmıştı. Ancak güncel kampanya kapsamında indirimler iki kat oranında artırılmış durumda. Çin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademisi (CAICT) verilerine göre bu indirimler Apple için işe yarıyor. Geçtiğimiz şubat indirimleri satışlarda yüzde 12’lik iyileşme yapmıştı.

    Bununla birlikte Apple’ın yılın ilk iki ayında Çin’deki satışlarının yüzde 37 oranında düştüğünü de belirtelim. Apple’ın yılın ilk çeyreğinde Çin’den elde ettiği gelirler de yüzde 8 oranında düşmüştü. Piyasa analiz firması Counterpoint’e göre yılın ilk çeyreğinde Apple, bir önceki yılda lider durumdayken şimdi üçüncü sıraya gerilemiş durumda. Huawei, yüzde 69 artış ile dördüncü sırada ve Apple ile arasındaki fark çok küçük. Tepedekiler ise Vivo ve Honor.

    Huawei’nin yükselişini ikinci çeyrekte de devam ettirmesi bekleniyor. Firma geçtiğimiz yıl Mate 60 serisi ile zaten hızlı bir yükseliş dönemine geçmişti. Yeni Pura 70 serisi ise geçtiğimiz ay tanıtıldı ve büyük bir rağbet görüyor.

    Kaynakça https://www.reuters.com/technology/apple-slashes-iphone-prices-china-amid-fierce-huawei-competition-2024-05-20/ https://www.counterpointresearch.com/insights/china-smartphone-q1-2024/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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