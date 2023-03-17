iPhone 15 Pro Max, çerçeveleriyle “dünya rekoru” kıracak!

iPhone 15 Pro Max en ince çerçeveli telefon olacak
Apple'ın planları ve genel olarak teknoloji dünyasından doğru bilgileri sızdıran Ice Universe’e göre iPhone 15 Pro Max, 1.55 mm siyah çerçeve genişliğine sahip olacak. Bu rakam, Xiaomi 13’te 1.81mm, iPhone 14 Pro’da 2.17 mm ve Galaxy Ultra S23’te 1.95 mm olarak ölçülmüştü. Dolayısıyla iPhone 15 Pro Max için iddia edilen değer ciddi bir gelişim olarak görülebilir.
Ekran çerçevelerin daha da incelmesiyle iPhone 15 Pro modelleri Apple Watch Series 7 ve Series 8 ile benzer bir görünüme sahip olabilir. Ek olarak söylentilere göre Pro modellerinde paslanmaz çelik yerine titanyum çerçeve ve basıldığında fiziksel olarak hareket etmeyen dokunmatik katı hal düğmeleri (güç ve ses düğmeleri yerine) yer alacak.
iPhone 15 ne zaman çıkacak?
Apple'ın bir sonraki iPhone serisini her zamanki gibi Eylül ayında duyurması bekleniyor. iPhone 15 ve 15 Plus modellerinin Dynamic Island özelliğine sahip olması beklenirken katı hal düğmelerin sadece iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerine özel olacağı belirtiliyor. iPhone 15 ve 15 Plus modellerinde ayrıca ProMotion teknolojili LTPO ekranların ve her zaman açık ekran özelliğinin de olması beklenmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)