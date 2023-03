iPhone 15 Pro Max, çerçeveleriyle “dünya rekoru” kıracak!

Tam Boyutta Gör Halihazırda en ince çerçeveli akıllı telefon unvanı Xiaomi 13’ün elinde ancak görünüşe bu çok uzun bir süre Çinli firmanın elinde kalmayacak. Son gelen bilgilere göre iPhone 15 Pro Max, dünyanın en ince çerçeveli akıllı telefonu olarak bir rekor kıracak.

iPhone 15 Pro Max en ince çerçeveli telefon olacak

Apple'ın planları ve genel olarak teknoloji dünyasından doğru bilgileri sızdıran Ice Universe’e göre iPhone 15 Pro Max, 1.55 mm siyah çerçeve genişliğine sahip olacak. Bu rakam, Xiaomi 13’te 1.81mm, iPhone 14 Pro’da 2.17 mm ve Galaxy Ultra S23’te 1.95 mm olarak ölçülmüştü. Dolayısıyla iPhone 15 Pro Max için iddia edilen değer ciddi bir gelişim olarak görülebilir.

Tam Boyutta Gör Söylentilere göre dört iPhone 15 modelinin tamamındaki çerçevelerin iPhone 11 serisine benzer şekilde kenarlarda hafif kavisli olması bekleniyor ancak standart iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'taki çerçevelerin genişliğinin iPhone 14 ve iPhone 14 Plus'takilerden farklı olması beklenmiyor. iPhone 15 serisinin de geçen yılki seriyle aynı ekran boyutlarına sahip olması bekleniyor.

Ekran çerçevelerin daha da incelmesiyle iPhone 15 Pro modelleri Apple Watch Series 7 ve Series 8 ile benzer bir görünüme sahip olabilir. Ek olarak söylentilere göre Pro modellerinde paslanmaz çelik yerine titanyum çerçeve ve basıldığında fiziksel olarak hareket etmeyen dokunmatik katı hal düğmeleri (güç ve ses düğmeleri yerine) yer alacak.

iPhone 15 ne zaman çıkacak?

Apple'ın bir sonraki iPhone serisini her zamanki gibi Eylül ayında duyurması bekleniyor. iPhone 15 ve 15 Plus modellerinin Dynamic Island özelliğine sahip olması beklenirken katı hal düğmelerin sadece iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerine özel olacağı belirtiliyor. iPhone 15 ve 15 Plus modellerinde ayrıca ProMotion teknolojili LTPO ekranların ve her zaman açık ekran özelliğinin de olması beklenmiyor.

