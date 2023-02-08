Çinliler robot trafik konisi geliştirdi: Yolu otomatik kapatıyor

Akıllı trafik konileri şu anda Ningbo şehrindeki otoyollarda test ediliyor. Üzerinde dört adet tekerlek, ışık ve ve çeşitli sensörler var. Grup halinde hareket edebilen robot koniler kaza yerindeki tüm çalışmalar tamamlandıktan şarj olmak üzere istasyona geri dönüyor.
Sistem nasıl çalışıyor?
Akıllı dönüşüm kapsamında denemelerine başlanan sistem yolda beklenmedik koşullar tespit edildiğinde sisteme bağlı konilere talimat gönderiyor. Tabi bunun için yol ve tünellere milimetre dalga radarı ve görüntü algılama ekipmanı yerleştirildiğini belirtelim.
Projenin arkasındaki mühendisler, çözümlerinin Çin'deki yolların sürücüler ve yolcular için daha güvenli hale gelmesine yardımcı olacağını umduklarını ifade ettiler. Akıllı konilerin Çin'deki tüm şehirlerde kullanılması için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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