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    Çinliler robot trafik konisi geliştirdi: Yolu otomatik kapatıyor

    Çinliler herhangi bir trafik kazasından sonra yolu otomatik olarak geçişe kapatacak akıllı trafik konisi geliştirdi. Robot koniler birlikte hareket etme kabiliyetine sahip.
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    Çinliler robot trafik konisi geliştirdi: Yolu otomatik kapatıyor Tam Boyutta Gör
    Çin'de trafik kazalarıyla mücadele için yenilikçi bir çözüm geliştirdi. Güney Asya ülkesi akıllı trafik konisi tasarladı. Robot koni herhangi bir kaza olması durumunda güvenliği sağlamak için otomatik olarak kaza mahalini çevreleyebiliyor.

    Akıllı trafik konileri şu anda Ningbo şehrindeki otoyollarda test ediliyor. Üzerinde dört adet tekerlek, ışık ve ve çeşitli sensörler var. Grup halinde hareket edebilen robot koniler kaza yerindeki tüm çalışmalar tamamlandıktan şarj olmak üzere istasyona geri dönüyor.

    Sistem nasıl çalışıyor?

    Akıllı dönüşüm kapsamında denemelerine başlanan sistem yolda beklenmedik koşullar tespit edildiğinde sisteme bağlı konilere talimat gönderiyor. Tabi bunun için yol ve tünellere milimetre dalga radarı ve görüntü algılama ekipmanı yerleştirildiğini belirtelim.

    Çinliler robot trafik konisi geliştirdi: Yolu otomatik kapatıyor Tam Boyutta Gör
    Kaza veya yol çalışması olduğunda komuta merkezi aracılığıyla robot koniler harekete geçirilerek yolun tehlike arz eden kısmı hızlı bir şekilde geçişe kapatılıyor. Aynı şeyi bir yol görevlisinin yapması en hızlı 20, trafik sıkışıklığında ise 30 dakika kadar sürebiliyor.

    Projenin arkasındaki mühendisler, çözümlerinin Çin'deki yolların sürücüler ve yolcular için daha güvenli hale gelmesine yardımcı olacağını umduklarını ifade ettiler. Akıllı konilerin Çin'deki tüm şehirlerde kullanılması için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

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