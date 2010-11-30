Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Çinlilerin iPhone 4 katili Meizu M9II için geri sayım başladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
52,2b
1
178
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Çinlilerin iPhone 4 katili Meizu M9II için geri sayım başladı
Tam Boyutta Gör

Dünya çapında ses getiren tek iPhone klonu diyebileceğimiz M8 modeliyle adını duyurmayı başaran Meizu, Apple'ın baskıları sonucunda üretimini durdurduğu M8 modelinin yerini alacak M9II için son hazırlıklarını yapıyor. Firmanın geleceği için büyük önem taşıyan M9II güçlü özellikleriyle dikkat çekecek gibi görünüyor.

Apple'ın iPhone 4 için altını çizdiği en önemli yeniliklerden biri olan yüksek çözünürlüklü retina ekrana, Meizu'dan yanıt geliyor. Çin merkezli firmadan gelen son bilgilere göre M9II, 1280 x 854 veya 1200 x 900 piksel çözünürlüğünü destekleyecek 4-inç ekrana ve 1GHz'de çalışması beklenen çift çekirdekli Cortex A9 işlemcisine sahip olacak.

1GB RAM ve 1GB ROM ile donatıldığı belirtilen telefon, depolama içnse 16GB yerleşik flash hafıza birimine sahip olacak. Android işletim sisteminin üzerinde Meizu'nun geliştirdiği özel bir kullanıcı arayüzü ile gelecek olan M9II modeli için net rakamlar verilmese de saatler uzunluğunda rekabetçi bir pil ömrü sunulacağı belirtiliyor.

Yeni yılın ilk aylarıyla birlikte satışa sunulması beklenen Meizu M9II'nin 550 doların altında bir fiyatlandırmaya sahip olması bekleniyor.

Çinlilerin iPhone 4 katili Meizu M9II için geri sayım başladı
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DEsemi22 8 yıl
Sinancetinkaya ne sacmaliyorsunuz ya kendiniz yazip kendiniz gulup cevapliyosunuz :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Doritozz 8 yıl

BlackOssi55

Sinancetinkaya ne sacmaliyorsunuz ya kendiniz yazip kendiniz gulup cevapliyosunuz :(



Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
0tt0m@n 8 yıl

BlackOssi55

Sinancetinkaya ne sacmaliyorsunuz ya kendiniz yazip kendiniz gulup cevapliyosunuz :(


Çok mu karışık anlattım acaba ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
expert23 8 yıl
katılıyorum

bir liseli detected


BlackOssi55

Sinancetinkaya ne sacmaliyorsunuz ya kendiniz yazip kendiniz gulup cevapliyosunuz :(

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ten_don 8 yıl
iphone pis-kaka deyip, kullanınca stabilliği ve işlevselliği görünce ağzı açık kalanları biliyorum(misal ben;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
0tt0m@n 8 yıl
çift mesaj
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
0tt0m@n 8 yıl
Bugüne kadar gördüğüm kadarıyla, iphone alanlar genelde marka takıntısı olan, Türkçe'yi doğru dürüst konuşamayan, 'tikky' dediğimiz insanlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shimoda 8 yıl
4" ekran için biraz aşırıya kaçmış çözünürlük için yazılan değerler :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
anelka39 9 yıl
çok güzel bir cihaz olmus hem özellik hemde tip bakımından diğer çinli telefonlar gibi sar değeri yüksek olmazsa alinabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aldirakli 9 yıl
Gerçekten yorumlar çok saçma. Linux'un esnekliğine ihtiyaç duyan gider beğendiği Android'li cihazı alır, .NET Framework'e ihtiyacı olan gider istediği WinMo cihazını alır. Telefonunu sadece Eğlence amaçlı olarak kullanmak isteyen de giter istediği iPhone'u alır.
Burda zaten ürünleri yarıştırmak oldukça saçma. M9II de oldukça başarılı bir cihaz olacağa benziyor, sadece tasarımı kopya, geri kalan tüm donanım %100 orijinal ve dikkat çekici..
Ciğermiş, kediymiş, konstantinmiş, dolmuşmuş bunlar boş işler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Panamalı Hasta 9 yıl
sağlam kullanılabilir bir şey olursa alınmaması için hiç bir sebep yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yusuf 9 yıl
Adamlar uretiyor cabaliyor en azindan tuketmekle kalmayip.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
iphone'nin adı çıkmış birkere..kızlara,arkadaşlarına hava atmak isteyen gidip iphone alıyor..millet iphone almış diyince wow diyor sanki telefondan anlıyormuşlar gibi..şuanda piyadasa iphone yi 2 ye katlayacak cihazlar var..hava atacaksan iphone alacaksın ama gerçekten kaliteli bir telefon alayım diyorsan iphone den daha iyileri var..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoNneCtinG_04 9 yıl

DH Misafiri

iphone'nin adı çıkmış birkere..kızlara,arkadaşlarına hava atmak isteyen gidip iphone alıyor..millet iphone almış diyince wow diyor sanki telefondan anlıyormuşlar gibi..şuanda piyadasa iphone yi 2 ye katlayacak cihazlar var..hava atacaksan iphone alacaksın ama gerçekten kaliteli bir telefon alayım diyorsan iphone den daha iyileri var..

her iphone alan hava için alır zaten değil mi.hiç bir özelliğini kullanmayız yoruma bak çay demle.
iphone4 kullanıyorum ama kimse woww falan demedi, demesin de zaten.saçmalıyorsunuz bence bu forumda iphone alanlar varsa bence geneli özelliklerinden dolayı alıyor hava için değil.ha hava için alanlar elbette vardır ama forumda sanmıyorum ben
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Karn-ı bahar 9 yıl

DH Misafiri

iphone'nin adı çıkmış birkere..kızlara,arkadaşlarına hava atmak isteyen gidip iphone alıyor..millet iphone almış diyince wow diyor sanki telefondan anlıyormuşlar gibi..şuanda piyadasa iphone yi 2 ye katlayacak cihazlar var..hava atacaksan iphone alacaksın ama gerçekten kaliteli bir telefon alayım diyorsan iphone den daha iyileri var..

evet hava atmak için aldık 2 aydır kullanıyorum iPhone sayesinde 14 kızla beraber oldum kızlar hala peşimdeler hatta.İşte böyle bir etki bırakıyor bu telefon kızların üzerinde.
Geçin bunları alamıyorsanız çamur atmayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pocemonmutlu 9 yıl

DH Misafiri

iphone'nin adı çıkmış birkere..kızlara,arkadaşlarına hava atmak isteyen gidip iphone alıyor..millet iphone almış diyince wow diyor sanki telefondan anlıyormuşlar gibi..şuanda piyadasa iphone yi 2 ye katlayacak cihazlar var..hava atacaksan iphone alacaksın ama gerçekten kaliteli bir telefon alayım diyorsan iphone den daha iyileri var..



Bu tarz düşüncelerini bizimle paylaşan arkadaşlar olduğu sürece zevkle takip etmeye devam edeceğim renk katıyorsunuz foruma

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
feumarte 9 yıl
işletim sistemi android olması zaten gönülleri fethetmesinde büyük rol oynuyor umarım malzeme kalitesi de iphone kadar iyidir...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gserkan_gs 9 yıl
ya niye bu kadar apple yalakası var ben bunu anlamıyorum paramı koyuyorlar kardeşim cebinize de bu kadar şakşakcısınız appleye karşı bizim millet m..dır zaten pahalı sat yaran ucuz sat yaranma illa bişeylerden kazık yiyeceksinizki ondan sonra içiniz rahat edecek demi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jahnny 9 yıl

gserkan_gs

ya niye bu kadar apple yalakası var ben bunu anlamıyorum paramı koyuyorlar kardeşim cebinize de bu kadar şakşakcısınız appleye karşı bizim millet m..dır zaten pahalı sat yaran ucuz sat yaranma illa bişeylerden kazık yiyeceksinizki ondan sonra içiniz rahat edecek demi


Ben de neden bu kadar Aplle düşmanı ve iPhone alanlara hakaret etme isteğine sahip insan var anlamıyorum.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CTU 9 yıl

gserkan_gs
ya niye bu kadar apple yalakası var ben bunu anlamıyorum paramı koyuyorlar kardeşim cebinize de bu kadar şakşakcısınız appleye karşı bizim millet m..dır zaten pahalı sat yaran ucuz sat yaranma illa bişeylerden kazık yiyeceksinizki ondan sonra içiniz rahat edecek demi

Ya bu cikis neden?
Begenmezsen kullanmazsin olur biter. Yazdiklarimiza dikkat edelim biraz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
52176 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, akıllı telefon ve
2 etiket daha android meizu
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Yeni Macbook Pro 15" hakkında bütün detaylar Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
ZULA Süper Lig 3. Sezon İnfografiği
Bölüm Sonu Canavarı
Call of Duty: Modern Warfare PS4, Xbox
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim