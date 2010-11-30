Çinlilerin iPhone 4 katili Meizu M9II için geri sayım başladı

Dünya çapında ses getiren tek iPhone klonu diyebileceğimiz M8 modeliyle adını duyurmayı başaran Meizu, Apple'ın baskıları sonucunda üretimini durdurduğu M8 modelinin yerini alacak M9II için son hazırlıklarını yapıyor. Firmanın geleceği için büyük önem taşıyan M9II güçlü özellikleriyle dikkat çekecek gibi görünüyor.

Apple'ın iPhone 4 için altını çizdiği en önemli yeniliklerden biri olan yüksek çözünürlüklü retina ekrana, Meizu'dan yanıt geliyor. Çin merkezli firmadan gelen son bilgilere göre M9II, 1280 x 854 veya 1200 x 900 piksel çözünürlüğünü destekleyecek 4-inç ekrana ve 1GHz'de çalışması beklenen çift çekirdekli Cortex A9 işlemcisine sahip olacak.

1GB RAM ve 1GB ROM ile donatıldığı belirtilen telefon, depolama içnse 16GB yerleşik flash hafıza birimine sahip olacak. Android işletim sisteminin üzerinde Meizu'nun geliştirdiği özel bir kullanıcı arayüzü ile gelecek olan M9II modeli için net rakamlar verilmese de saatler uzunluğunda rekabetçi bir pil ömrü sunulacağı belirtiliyor.

Yeni yılın ilk aylarıyla birlikte satışa sunulması beklenen Meizu M9II'nin 550 doların altında bir fiyatlandırmaya sahip olması bekleniyor.