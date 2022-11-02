Çinlilerin kontrol dışı uzay roketi 4 Kasım'da Dünya'ya düşecek: Nereye çakılacağı belirsiz

Tam Boyutta Gör Çin'in Long March 5B roketinin ana kademesi 4 Kasım günü TSİ 14:21'de kontrolsüz bir şekilde Dünya atmosferine giriş yapacak. Bu, bir Çin roketinin kalıntılarının insan hayatını ve mülkünü dördüncü kez tehdit edişi.

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Nereye çakılacağı dakikalar önce belli olacak

Long March 5B roketi 31 Ekim Pazartesi günü Hainan'daki Wenchang Uzay Merkezi'nden havalanarak Mengtian adı verilen üçüncü ve son modülü Çin'in Tiangong uzay istasyonuna teslim etti. Roket iniş aşamalarının çoğunda, onları nüfusun kalabalık olduğu bölgelerden uzaklaştırmak için çeşitli önlemler alınmakta ancak Long March 5B için durum böyle değil. Çin Uzay Ajansı'nın ağır yük roketi için bu önlemleri almadığı ve roketin nereye inebileceğini büyük ölçüde şansa bıraktığı ifade ediliyor.

Dolayısıyla geriye, kontrol dışı bu füzenin nereye düşebileceğini tahmin etmek kalıyor. Önceki vakalarda olduğu gibi, Yörüngeye Yeniden Giriş ve Enkaz Araştırma Merkezi (CORDS) roketi izliyor ve düzenli güncellemeler sağlıyor. Şirketin ilk tahmini, atmosfere kontrolsüz girişin 4 Kasım Cuma günü Türkiye saatiyle 14:21'de gerçekleşeceği yönünde. Olası çarpışmanın konumu ise inişten sadece birkaç dakika önce öğrenilebilecek.

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