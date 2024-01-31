Çip üretim devi, Japonya'ya ikinci fabrikasını kuracak

Otomobilden, akıllı telefonlara, tabletlerden oyun konsollarına kadar dünya geneli üreticilerin karşı karşıya kaldığı yarı iletken çip açığı, üretici firmaları yatırıma zorluyor.
Japonya Tarım Orman ve Balıkçılık Bakanı ve Kumamoto milletvekili Sakamoto Tetsuşi, TSMC'nin ikinci çip imalat tesisini, Kumamoto'ya kuracağını bildirdi.
TSMC'nin ikinci tesisi Kumamoto'daki ilk kurduğu tesisin yakın bölgeye kurmayı planladığını kaydeden Sakamoto, resmi duyurunun gelecek ay yapılacağını söyledi.
Resmi Kyodo ajansı, TSMC'nin Kumamoto'daki ilk fabrikasının 8,6 milyar dolara mal olduğunu ve 2024 yılı içinde hizmete girmesinin planladığını aktardı.
İkinci tesisin inşası için TSMC'nin 2 trilyon yen (13,5 milyar dolar) yatırım yapmasının beklendiği bildirildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.