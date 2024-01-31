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    Anlık Bildirim

    Çip üretim devi, Japonya'ya ikinci fabrikasını kuracak

    Mikroçip üretim sektörü lider konumunda bulunan Taiwan Semiconductor (TSMC) firmasının Japonya'nın güneyindeki Kumamoto'ya ikinci tesisini kuracağını kamuoyuna açıkladı.

    Çip üretim devi, Japonya'ya ikinci fabrikasını kuracak Tam Boyutta Gör

    Otomobilden, akıllı telefonlara, tabletlerden oyun konsollarına kadar dünya geneli üreticilerin karşı karşıya kaldığı yarı iletken çip açığı, üretici firmaları yatırıma zorluyor.

    Japonya Tarım Orman ve Balıkçılık Bakanı ve Kumamoto milletvekili Sakamoto Tetsuşi, TSMC'nin ikinci çip imalat tesisini, Kumamoto'ya kuracağını bildirdi.

    TSMC'nin ikinci tesisi Kumamoto'daki ilk kurduğu tesisin yakın bölgeye kurmayı planladığını kaydeden Sakamoto, resmi duyurunun gelecek ay yapılacağını söyledi.

    Resmi Kyodo ajansı, TSMC'nin Kumamoto'daki ilk fabrikasının 8,6 milyar dolara mal olduğunu ve 2024 yılı içinde hizmete girmesinin planladığını aktardı.

    İkinci tesisin inşası için TSMC'nin 2 trilyon yen (13,5 milyar dolar) yatırım yapmasının beklendiği bildirildi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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