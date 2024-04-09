Çip üretimi için ABD'den Samsung'a dev hibe: 6.6 milyar dolar alacak

Tam Boyutta Gör ABD, ülkedeki çip üretimini arttırmak için büyük şirketlere sübvansiyonlar sağlamaya devam ediyor. Reuters'ın haberine göre ABD, Samsung'a Teksas'taki çip tesisini genişletmesi için 6,6 milyar dolarlık hibe verecek. Geçtiğimiz gün TSMC'ye üretim tesisleri için 6.6 milyar dolarlık hibe açıklayan Biden hükümetinin şimdi de Samsung için aynı miktarda hibe vereceği ortaya çıktı.

ABD'nin sağlayacağı bu kaynak, 17 milyar dolarlık iki çip üretim tesisi, gelişmiş bir paketleme tesisi ve bir Ar-Ge merkezi dahil olmak üzere dört tesisin inşasına gidecek.

TSMC, çip üretimi için ABD’den 6,6 milyar dolar aldı 1 gün önce eklendi

ABD'deki yatırımlarını 44 milyar dolara çıkaracak

Ticaret Bakanlığı Sekreteri Gina Raimondo, yardımların detaylarını önümüzdeki hafta resmi olarak açıklayacak. Sübvansiyon aynı zamanda başka bir yere yapılacak henüz açıklanmayan bir yatırımı da içerecek. Anlaşmanın bir parçası olarak Samsung, ABD'deki yatırımını ikiye katlayarak 44 milyar doların üzerine çıkaracak. Benzer miktarda hibe elde eden TSMC de, aldığı mali kaynağın neticesinden ABD'deki yatırımlarını 25 milyar dolardan 65 milyar dolara çıkarma taahhüdü vernişti. Bir diğer üretici Intel ise, çip üretim yatırımları için daha önce 8.5 milyar dolar destek elde etmişti.

ABD'nin yarı iletken üretim işinde tekrar zirveye çıkmayı hedeflediği CHIPS and Science Act yasası kapsamında yapılan yardımlar böylece tamamlanmış olacak. ABD, 1990'da tüm yarı iletkenlerin %37'sini üretirken, 2020 yılında payı %12 seviyesine geriledi. CHIPS and Science Act yasası ülkenin payını tekrardan arttırmanın yanında Çin ve Taycan'a bağımlılığı azaltmayı hedefliyor.

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Çip üretimi için ABD'den Samsung'a 6.6 milyar dolarlık dev hibe