Çip üretimi için ABD'den Samsung'a dev hibe: 6.6 milyar dolar alacak

ABD'nin sağlayacağı bu kaynak, 17 milyar dolarlık iki çip üretim tesisi, gelişmiş bir paketleme tesisi ve bir Ar-Ge merkezi dahil olmak üzere dört tesisin inşasına gidecek.
ABD'deki yatırımlarını 44 milyar dolara çıkaracak
Ticaret Bakanlığı Sekreteri Gina Raimondo, yardımların detaylarını önümüzdeki hafta resmi olarak açıklayacak. Sübvansiyon aynı zamanda başka bir yere yapılacak henüz açıklanmayan bir yatırımı da içerecek. Anlaşmanın bir parçası olarak Samsung, ABD'deki yatırımını ikiye katlayarak 44 milyar doların üzerine çıkaracak. Benzer miktarda hibe elde eden TSMC de, aldığı mali kaynağın neticesinden ABD'deki yatırımlarını 25 milyar dolardan 65 milyar dolara çıkarma taahhüdü vernişti. Bir diğer üretici Intel ise, çip üretim yatırımları için daha önce 8.5 milyar dolar destek elde etmişti.
ABD'nin yarı iletken üretim işinde tekrar zirveye çıkmayı hedeflediği CHIPS and Science Act yasası kapsamında yapılan yardımlar böylece tamamlanmış olacak. ABD, 1990'da tüm yarı iletkenlerin %37'sini üretirken, 2020 yılında payı %12 seviyesine geriledi. CHIPS and Science Act yasası ülkenin payını tekrardan arttırmanın yanında Çin ve Taycan'a bağımlılığı azaltmayı hedefliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...