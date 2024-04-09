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    Anlık Bildirim

    Çip üretimi için ABD'den Samsung'a dev hibe: 6.6 milyar dolar alacak

    Geçtiğimiz gün TSMC'ye çip üretim tesisleri için 6.6 milyar dolarlık hibe açıklayan ABD'nin şimdi de Samsung'a aynı miktarda hibe vereceği ortaya çıktı.        
    Çip üretimi için ABD'den Samsung'a 6.6 milyar dolarlık dev hibe Tam Boyutta Gör
    ABD, ülkedeki çip üretimini arttırmak için büyük şirketlere sübvansiyonlar sağlamaya devam ediyor. Reuters'ın haberine göre ABD, Samsung'a Teksas'taki çip tesisini genişletmesi için 6,6 milyar dolarlık hibe verecek. Geçtiğimiz gün TSMC'ye üretim tesisleri için 6.6 milyar dolarlık hibe açıklayan Biden hükümetinin şimdi de Samsung için aynı miktarda hibe vereceği ortaya çıktı.

    ABD'nin sağlayacağı bu kaynak, 17 milyar dolarlık iki çip üretim tesisi, gelişmiş bir paketleme tesisi ve bir Ar-Ge merkezi dahil olmak üzere dört tesisin inşasına gidecek.

    ABD'deki yatırımlarını 44 milyar dolara çıkaracak

    Ticaret Bakanlığı Sekreteri Gina Raimondo, yardımların detaylarını önümüzdeki hafta resmi olarak açıklayacak. Sübvansiyon aynı zamanda başka bir yere yapılacak henüz açıklanmayan bir yatırımı da içerecek. Anlaşmanın bir parçası olarak Samsung, ABD'deki yatırımını ikiye katlayarak 44 milyar doların üzerine çıkaracak. Benzer miktarda hibe elde eden TSMC de, aldığı mali kaynağın neticesinden ABD'deki yatırımlarını 25 milyar dolardan 65 milyar dolara çıkarma taahhüdü vernişti. Bir diğer üretici Intel ise, çip üretim yatırımları için daha önce 8.5 milyar dolar destek elde etmişti.

    ABD'nin yarı iletken üretim işinde tekrar zirveye çıkmayı hedeflediği CHIPS and Science Act yasası kapsamında yapılan yardımlar böylece tamamlanmış olacak. ABD, 1990'da tüm yarı iletkenlerin %37'sini üretirken, 2020 yılında payı %12 seviyesine geriledi. CHIPS and Science Act yasası ülkenin payını tekrardan arttırmanın yanında Çin ve Taycan'a bağımlılığı azaltmayı hedefliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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