Türkiye, en çok Citroen Ami satılan 3. ülke oldu

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Markanın mikromobilite alanındaki yenilikçi modeli Ami, kısa sürede büyük bir satış başarısına imza attı. Markanın Türkiye’de online satış kanallarından sunduğu ilk model olan Citroen Ami, Aralık 2021’de kurumsal, Haziran 2022’de de bireysel müşteriler için siparişe açılmıştı.

Geri viteste dünya rekoru kırıldı 2 ay önce eklendi

Citroen Türkiye geçtiğimiz yılı gerçekleştirdiği 63 bin 153 adetlik rekor satışla globalde 3’üncü sıraya yükselerek tamamladı. “Türkiye’de En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası” unvanını da alan Citroen Türkiye, mikromobilite alanında yaptığı satışlarla da rekor kırdı.

Ami’nin online satış rakamları ile ilgili konuşan Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, “Citroen Ami, 2023 yılını 2 bin 848 adetlik satışla geride bıraktı. Rekor seviyedeki bu satış rakamıyla Citroen Türkiye, geçen yıl dünya çapında en fazla Ami satılan 3. ülke oldu. 9 farklı ülke için sınırlı olarak bin adet üretilen ve Türkiye için de kontenjan ayrılan Citroen My Ami Buggy modeli de satışa sunulduğu andan itibaren stoğunun tamamı sadece 40 dakikada tükendi” dedi.

Yüzde 100 elektrikli Citroen Ami, 45 km/saat’e kadar hızlara ulaşabilen, debriyajsız, yumuşak ve akıcı bir sürüşün yanı sıra elektromotorun ürettiği yüksek tork değeri sayesinde ilk hareket anından itibaren yüksek çekiş gücü sunan dört tekerlekli bir bisiklet. Üstelik tamamen elektrikli güç-aktarma organıyla tamamen sessiz bir sürüşe imkan tanıyor. Şehir içinde özgürce ulaşım imkanı sunan Ami tek bir şarj ile 75 kilometreye kadar sürüş menziline ulaşabiliyor. Bu, çoğu çalışanın işe gidip-gelme gereksinimini karşılıyor. 5,5 kWh kapasiteli lityum-iyon batarya araç zeminine gizlenmiş durumda ve yolcu tarafı kapı eşinde bulunan kablo ile kolaylıkla şarj edilebiliyor. Citroen Ami’yi şarj etmek için yolcu kapısının içinde bulunan entegre kabloyu, standart bir prize (220 V), tıpkı bir akıllı telefon veya dizüstü bilgisayar gibi takmak yeterli oluyor. Sadece 4 saat içinde yüzde 100 şarj olabilen Citroen Ami ile özel şarj istasyonu ihtiyacı da son buluyor.

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Türkiye, en çok Citroen Ami satılan 3. ülke oldu