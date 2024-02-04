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    Anlık Bildirim

    Türkiye, en çok Citroen Ami satılan 3. ülke oldu

    2023'te gerçekleştirdiği 63 bin 153 adetlik rekor satışla globalde 3’üncü sıraya yükselen, yılı "Türkiye’de En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç markası" Citroen Türkiye oldu.

    Türkiye, en çok Citroen Ami satılan 3. ülke oldu Tam Boyutta Gör

    Markanın mikromobilite alanındaki yenilikçi modeli Ami, kısa sürede büyük bir satış başarısına imza attı. Markanın Türkiye’de online satış kanallarından sunduğu ilk model olan Citroen Ami, Aralık 2021’de kurumsal, Haziran 2022’de de bireysel müşteriler için siparişe açılmıştı.

    Citroen Türkiye geçtiğimiz yılı gerçekleştirdiği 63 bin 153 adetlik rekor satışla globalde 3’üncü sıraya yükselerek tamamladı. “Türkiye’de En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası” unvanını da alan Citroen Türkiye, mikromobilite alanında yaptığı satışlarla da rekor kırdı.

    Ami’nin online satış rakamları ile ilgili konuşan Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, “Citroen Ami, 2023 yılını 2 bin 848 adetlik satışla geride bıraktı. Rekor seviyedeki bu satış rakamıyla Citroen Türkiye, geçen yıl dünya çapında en fazla Ami satılan 3. ülke oldu. 9 farklı ülke için sınırlı olarak bin adet üretilen ve Türkiye için de kontenjan ayrılan Citroen My Ami Buggy modeli de satışa sunulduğu andan itibaren stoğunun tamamı sadece 40 dakikada tükendi” dedi.

    Yüzde 100 elektrikli Citroen Ami, 45 km/saat’e kadar hızlara ulaşabilen, debriyajsız, yumuşak ve akıcı bir sürüşün yanı sıra elektromotorun ürettiği yüksek tork değeri sayesinde ilk hareket anından itibaren yüksek çekiş gücü sunan dört tekerlekli bir bisiklet. Üstelik tamamen elektrikli güç-aktarma organıyla tamamen sessiz bir sürüşe imkan tanıyor. Şehir içinde özgürce ulaşım imkanı sunan Ami tek bir şarj ile 75 kilometreye kadar sürüş menziline ulaşabiliyor. Bu, çoğu çalışanın işe gidip-gelme gereksinimini karşılıyor. 5,5 kWh kapasiteli lityum-iyon batarya araç zeminine gizlenmiş durumda ve yolcu tarafı kapı eşinde bulunan kablo ile kolaylıkla şarj edilebiliyor. Citroen Ami’yi şarj etmek için yolcu kapısının içinde bulunan entegre kabloyu, standart bir prize (220 V), tıpkı bir akıllı telefon veya dizüstü bilgisayar gibi takmak yeterli oluyor. Sadece 4 saat içinde yüzde 100 şarj olabilen Citroen Ami ile özel şarj istasyonu ihtiyacı da son buluyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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