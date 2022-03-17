Dünyada Yılın Otomobili Ödülü'ne son adım: Finalistlerin üçü de elektrikli

- Farklı kategorilerde son üçe kalan modeller şu şekilde:
- Yılın Otomobili
- Yılın Elektrikli Otomobili
- Yılın Şehir Otomobili
- Yılın Lüks Otomobili
- Yılın Performans Otomobili
- Yılın Otomobil Tasarımı
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2022 Dünyada Yılın Otomobili yarışmasında adım adım sona yaklaşılıyor. Ana ödül ve diğer tüm kategorilerde finalistlerin sayısı üçe indirildi. Finale kalan üç aday otomobil de tamamen elektrikli. Kazananlar 13 Nisan'da açıklanacak.
Yılın otomobili ödülü için finale kalan isimler Ford Mustang Mach-E, Hyundai Ioniq 5 ve Kia EV6 oldu. Hyundai ve Kia'nın temsilcileri aynı platformu kullanıyorlar ancak tamamen farklı tasarımlara sahipler. Hyundai Grubu'nun bir başka üyesi Genesis G70 de listedeydi ancak son üçe kalamadı.
Hyundai Ioniq 5, ana ödülün dışında iki kategoride daha finale adını yazdırmış. Örneğin Yılın Elektrikli Otomobili finalistleri Audi e-tron GT, Mercedes-Benz EQS ve Hyundai Ioniq 5'ten oluşuyor. Yılın Otomobil Tasarımı ödülü de Hyundai Ioniq 5, Kia EV6 veya Audi e-tron GT modellerinden birine gidecek.
Farklı kategorilerde son üçe kalan modeller şu şekilde:
Yılın Otomobili
- Ford Mustang Mach-E
- Kia EV6
- Hyundai Ioniq 5
Yılın Elektrikli Otomobili
- Hyundai Ioniq 5
- Audi e-tron GT
- Mercedes-Benz EQS
Yılın Şehir Otomobili
- Opel Mokka
- Toyota Yaris Cross
- Volkswagen Taigun
Yılın Lüks Otomobili
- BMW iX
- Genesis GV70
- Mercedes-Benz EQS
Yılın Performans Otomobili
- Audi e-tron GT
- BMW M3/M4
- Toyota GR 86/Subaru BRZ
Yılın Otomobil Tasarımı
- Audi e-tron GT
- Hyundai Ioniq 5
- Kia EV6
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara