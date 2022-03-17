Dünyada Yılın Otomobili Ödülü'ne son adım: Finalistlerin üçü de elektrikli

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2022 Dünyada Yılın Otomobili yarışmasında adım adım sona yaklaşılıyor. Ana ödül ve diğer tüm kategorilerde finalistlerin sayısı üçe indirildi. Finale kalan üç aday otomobil de tamamen elektrikli. Kazananlar 13 Nisan'da açıklanacak.

Yılın otomobili ödülü için finale kalan isimler Ford Mustang Mach-E, Hyundai Ioniq 5 ve Kia EV6 oldu. Hyundai ve Kia'nın temsilcileri aynı platformu kullanıyorlar ancak tamamen farklı tasarımlara sahipler. Hyundai Grubu'nun bir başka üyesi Genesis G70 de listedeydi ancak son üçe kalamadı.

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Hyundai Ioniq 5, ana ödülün dışında iki kategoride daha finale adını yazdırmış. Örneğin Yılın Elektrikli Otomobili finalistleri Audi e-tron GT, Mercedes-Benz EQS ve Hyundai Ioniq 5'ten oluşuyor. Yılın Otomobil Tasarımı ödülü de Hyundai Ioniq 5, Kia EV6 veya Audi e-tron GT modellerinden birine gidecek.

Farklı kategorilerde son üçe kalan modeller şu şekilde:

Yılın Otomobili

Ford Mustang Mach-E

Kia EV6

Hyundai Ioniq 5

Yılın Elektrikli Otomobili

Hyundai Ioniq 5

Audi e-tron GT

Mercedes-Benz EQS

Yılın Şehir Otomobili

Opel Mokka

Toyota Yaris Cross

Volkswagen Taigun

Yılın Lüks Otomobili

BMW iX

Genesis GV70

Mercedes-Benz EQS

Yılın Performans Otomobili

Audi e-tron GT

BMW M3/M4

Toyota GR 86/Subaru BRZ

Yılın Otomobil Tasarımı

Audi e-tron GT

Hyundai Ioniq 5

Kia EV6

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Dünyada Yılın Otomobili Ödülü'nde son üç finalist açıklandı