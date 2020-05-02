Citroen'den Çin pazarına özel sedan-crossover karışımı bir model: C3L

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Otomotiv devlerinden Çin pazarına özel ilginç modeller gelmeye devam ediyor. Bu kez karşımızda duran araç, sedan-crossover karışımı bir model olan yeni Citroen C3L.

Citroen C3L, 2014 yılından bu yana Çin’de satılan C3-XR isimli crossover’ın sedan versiyonu. Bu yaz satışa sunulacak otomobilin fotoğrafları CarNewsChina tarafından paylaşıldı. Citroen C3L’nin tasarımına baktığımızda, crossover kardeşinden büyük oranda esinlenildiğini görüyoruz. Özellikle ön taraftan iki modeli ayırt etmek oldukça zor. Farların tasarımı, yuvarlak hatlara sahip ızgara ve dikey LED gündüz farları bu alanda göze çarpan detaylardan.

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Citroen C3L’ye yandan baktığımızda ise kendine has tasarımı ortaya çıkıyor. Bu tarafta geniş çamurluklar, düz bir omuz çizgisi, çift renkli alaşım jantlar ve oldukça kalın bir C sütunu ile karşılaşıyoruz. Çamurluk ve eteklerdeki siyah plastik eklentiler ve yerden yüksek yapısı ise C3L’yi standart sedan modellerden ayıran özelliklerden. Arka kısımda da yine crossover modelden aşina olunan bir görüntü hakim.

Yeni Citroen C3L’nin uzunluğu 4505 mm, genişliği 1748 mm, yüksekliği 1513 mm, aks mesafesi ise 2655 mm olarak ölçülüyor. Araç yalnızca 114 beygir güç ve 190 Nm tork üreten 1.2 üç silindirli benzinli motor ve 6 ileri otomatik şanzıman kombinasyonuyla satışa sunulacak. Bu yaz Çin’de satışa sunulacak otomobilin başlangıç fiyatı 110.000 yuan yani güncel kurla yaklaşık 16 bin dolar olacak.

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