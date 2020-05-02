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    Citroen'den Çin pazarına özel sedan-crossover karışımı bir model: C3L

    Sedan gövde tipinden türemiş bir crossover gibi görünen Citroen C3L, bu yaz Çin'de satışa sunulacak. Henüz resmi olarak tanıtılmayan otomobilin tasarımını gösteren fotoğraflar sızdırıldı.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Citroen'den Çin pazarına özel sedan-crossover karışımı bir model: C3L
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    Otomotiv devlerinden Çin pazarına özel ilginç modeller gelmeye devam ediyor. Bu kez karşımızda duran araç, sedan-crossover karışımı bir model olan yeni Citroen C3L.

    Citroen C3L, 2014 yılından bu yana Çin’de satılan C3-XR isimli crossover’ın sedan versiyonu. Bu yaz satışa sunulacak otomobilin fotoğrafları CarNewsChina tarafından paylaşıldı. Citroen C3L’nin tasarımına baktığımızda, crossover kardeşinden büyük oranda esinlenildiğini görüyoruz. Özellikle ön taraftan iki modeli ayırt etmek oldukça zor. Farların tasarımı, yuvarlak hatlara sahip ızgara ve dikey LED gündüz farları bu alanda göze çarpan detaylardan.

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    Citroen C3L’ye yandan baktığımızda ise kendine has tasarımı ortaya çıkıyor. Bu tarafta geniş çamurluklar, düz bir omuz çizgisi, çift renkli alaşım jantlar ve oldukça kalın bir C sütunu ile karşılaşıyoruz. Çamurluk ve eteklerdeki siyah plastik eklentiler ve yerden yüksek yapısı ise C3L’yi standart sedan modellerden ayıran özelliklerden. Arka kısımda da yine crossover modelden aşina olunan bir görüntü hakim.

    Yeni Citroen C3L’nin uzunluğu 4505 mm, genişliği 1748 mm, yüksekliği 1513 mm, aks mesafesi ise 2655 mm olarak ölçülüyor. Araç yalnızca 114 beygir güç ve 190 Nm tork üreten 1.2 üç silindirli benzinli motor ve 6 ileri otomatik şanzıman kombinasyonuyla satışa sunulacak. Bu yaz Çin’de satışa sunulacak otomobilin başlangıç fiyatı 110.000 yuan yani güncel kurla yaklaşık 16 bin dolar olacak.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    lojistisyen 1 hf. en beğenilen
    Yerden yüksek c-elysee
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 hf.
    Ne olduğu belirsiz ucubeye dönmüş
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    gothamcity (Sinan ) 1 hf.
    Bazı yerler çok güzel bazı yerler çok dandik geldi. Ortaya karışık bir şey olmuş. Citroën tasarımlarını beğeniyorum genelde
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    Krone 1 hf.
    Yerden yüksek sedan. Tam bize uygun model.
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    Kaiser75 (Freddie Krueger) 1 hf.
    C4 sedan modelinden daha iğrenç olmuş. Farklı olacam diye citroen saçmalıyor bence
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    spinattimyalnizliga (:) ) 1 hf.
    S60 Cross Country de vardı.
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    BabyLatte (berat bayar) 1 hf.
    Sedan araç seven Türkiye için çok güzel bir araç çok şık duruyor beğendim ..Citroen tasarımlarını zaten seven biriyim
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    General. 1 hf.
    Tam bizlik araç
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    Meticulous 1 hf.
    renault arkana var bir de ruslar için.
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    TakemasterTR (Deniz ) 1 hf.
    Yan hatlara bakarsanız C-Elysee olduğunu anlarsınız.
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    4589 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Galeri, citroen c3l ve
    3 etiket daha sedan-crossover çin pazarı Bilim ve Teknoloji
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