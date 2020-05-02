Toyota, koronavirüs hastalarının taşınması için özel bir araç tasarladı

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Koronavirüs (Covid-19) pandemisi bugüne kadar neredeyse tüm ülkeleri etkiledi. Bunlardan biri olan Japonya'da 14 binden fazla vaka kayıtlara geçerken 500'e yakın kişi de hayatını kaybetmiş durumda.

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Otomotiv devi Toyota ülkedeki sağlık kuruluşlarına destek olmak için Covid-19 hastalarına özel bir araç tasarladı. Şirket, Hiace minibüsünü kritik hastaların taşınmasında kullanılacak şekilde dizayn etti.

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Bu tip araçlar geliştirmeye devam edecek

Özel bir havalandırma sistemi ile donatılan araç bu sayede kirli havanın hastanın bulunduğu bölüme girmesini önlüyor. Ön tarafla, hasta kabininin birbirinden tamamen izole olması ise hem sürücü hem de enfekte olmuş yolcu için güvenli bir ortam sağlıyor.

İlk araç Tokyo'daki bir hastanelerin hizmetine sunuldu. Japon şirket gelecekte doktorlar için bu tip modeller geliştirmeye devam etmeyi planlıyor. Toyota ayrıca tıbbi yüz kalkanı üretimine başladı. Otomotiv devi ayda 40 bin adetlik üretim yapmayı hedefliyor.

https://global.toyota/jp/newsroom/corporate/32518091.html

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