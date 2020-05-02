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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Toyota, koronavirüs hastalarının taşınması için özel bir araç tasarladı

    Toyota, koronavirüs (Covid-19) hastalarının ulaşımına destek olmak amacıyla yeni bir araç tasarladı. Japon şirket ayrıca tıbbi yüz kalkanı üretimine de başlamış durumda.
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    Otomobil Teknolojileri
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Toyota, koronavirüs hastalarının taşınması için özel bir araç tasarladı
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    Koronavirüs (Covid-19) pandemisi bugüne kadar neredeyse tüm ülkeleri etkiledi. Bunlardan biri olan Japonya'da 14 binden fazla vaka kayıtlara geçerken 500'e yakın kişi de hayatını kaybetmiş durumda.

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    Otomotiv devi Toyota ülkedeki sağlık kuruluşlarına destek olmak için Covid-19 hastalarına özel bir araç tasarladı. Şirket, Hiace minibüsünü kritik hastaların taşınmasında kullanılacak şekilde dizayn etti.

    Toyota, koronavirüs hastalarının taşınması için özel bir araç tasarladı
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    Bu tip araçlar geliştirmeye devam edecek

    Özel bir havalandırma sistemi ile donatılan araç bu sayede kirli havanın hastanın bulunduğu bölüme girmesini önlüyor. Ön tarafla, hasta kabininin birbirinden tamamen izole olması ise hem sürücü hem de enfekte olmuş yolcu için güvenli bir ortam sağlıyor.

    İlk araç Tokyo'daki bir hastanelerin hizmetine sunuldu. Japon şirket gelecekte doktorlar için bu tip modeller geliştirmeye devam etmeyi planlıyor. Toyota ayrıca tıbbi yüz kalkanı üretimine başladı. Otomotiv devi ayda 40 bin adetlik üretim yapmayı hedefliyor.



    https://global.toyota/jp/newsroom/corporate/32518091.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Guest-CA021941B 1 hf. en beğenilen
    bu araç bizde olsa açılışında cumhurbaşkanından tut çemişgezek muhtarına kadar herkese kurdele kestirip bütün yollar afiş yapılırdı. adamlar reklam bile yapmadı ya la.
    bu araç bizde olsa açılışında cumhurbaşkanından tut çemişgezek muhtarına kadar herkese kurdele kestirip bütün yollar afiş yapılırdı. adamlar reklam bile yapmadı...
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 hf.
    Adamsın Toyota! Helal olsun sana
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    faniseyler (halit özdemir) 1 hf.
    Platform elektronik çalışıyor çok sık kullanımda arıza yapma ihtimali var. Mekanik ve basit platformlar bence daha iyi olabilirdi ama çağ elektronik tabi. Arka kapısı kesinlikle yukarıya doğru değilde yana doğru açılmalı. İçerisinde çok tıbbi cihaz yok yanlarda çift sürgülü kapı olabilir. Sedyesi gördüğüm kadarıyla katlanmıyor bu hali ile TS EN 1789 standardına uygun değil. Korona sonrası aracın ambulans olarak kullanılması isteniyorsa lazım. Bence asıl olması gereken Hasta kabini içerisinde istenen negatif basınç ve hava sirkülasyonu kabin tabanına yakın yerleştirilecek emici fanlar tarafından oluşturulmalı. Sirküle edilen hava HEPA filtrelerden geçirilerek dekontamine edilmeli ve bir kısmı hasta kabini içine tekrar üflenirken bir kısmı da dış ortama temiz hava olarak verilebilmeli. Bu sayede hastanın ambulans ekibine ve dış ortama zarar vermeden nakli sağlanırdı.
    Türkiye de Enfeksiyon ambulansı yapan ama bunu yıllar önce yurtdışına satan firma var. Acı olansa Sağlık Bakanlığının firmanın böyle bir Enfeksiyon aracı ürettiğinden haberi yok. Varsa bizim neden Enfeksiyon ambulansımız yok.
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    Guest-CA021941B 1 hf. en beğenilen
    bu araç bizde olsa açılışında cumhurbaşkanından tut çemişgezek muhtarına kadar herkese kurdele kestirip bütün yollar afiş yapılırdı. adamlar reklam bile yapmadı ya la.
    Yanıtla +6
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    akustika 1 hf.
    Adamlar aracı yeni haliyle tasarlamış, üretmiş, hizmete sokmuş; Daha bizim eve 1 ay oldu avuç kadar 2 lastikli sözüm ona maske gelecek.
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    Will Antonio Zebbeli (Ahmet Ege) 1 hf.
    Abi japonlar akıllı adamlar. Japonların zekasına hayranım.
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    Corpio 1 hf.
    Sucu kamyonetinden esinlenmişler yahu. Aslen damacana taşımak için yapılmıştır.
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    GwynBleidd48 1 hf.
    Valla helal olsun
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    cand. 1 hf.
    Adamlar yapıyor
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