Citroen'den elektriğe ilk adım: Yeni C5 Aircross Hybrid

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Peugeot 3008 ve 508 modellerinin ardından Citroen C5 Aircross da PSA Grubu’nun plug-in hybrid sistemiyle donatıldı. Yeni Citroen C5 Aircross Hybrid, 2025 yılına kadar tüm modellerinde elektrikli seçenek sunmayı hedefleyen markanın bu kapsamdaki ilk adımı.

Yukarıda 3008 ve 508’den bahsettik fakat yeni Citroen C5 Aircross Hybrid’de onlardan daha farklı bir sistem söz konusu. Zira bu iki modelde e-AWD özelliğine sahip 300 beygirlik Hybrid4 sistem kullanılıyor. C5 Aircross Hybrid’de ise toplam 225 beygirlik önden çekişli bir sistem kullanılmış.

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Plug-in hybrid motorlu C5 Aircross’un kaputu altındaki güç aktarma organları 180 beygirlik 1.6 litre PureTech, 80 kW (108 beygir) elektrik motoru, 13.2 kWh batarya ve e-EAT8 isimli 8 ileri otomatik şanzımandan meydana geliyor. Bu da C5 Aircross Hybrid’in toplamda 225 beygir güce ve 320 Nm tork değerine ulaşmasını sağlıyor. Citroen, hibrit modelinin karma yakıt tüketimini WLTP ölçümlerine göre 1.7 lt/100 km olarak açıkladı.

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Arka koltukların altına düz bir biçimde yerleştirilen batarya paketi, yeni Citroen C5 Aircross Hybrid’in saf elektrikli sürüş modunda 50 kilometre ilerleyebilmesini sağlıyor. Araç bu moddayken maksimum 135 km/s hıza çıkabiliyor. Opsiyonel olarak sunulan 7.4 kW şarj cihazına sahip 32A Wall Box ile 2 saatte doldurulabilen bataryanın standart priz ve 3.7 kW şarj cihazı ile tam doluma ulaşması 7 saat sürüyor.

Yeni Citroen C5 Aircross Hybrid’in kokpitinde, menzil, batarya kapasitesi ve sürüş modu gibi bilgileri gösterecek şekilde güncellenmiş 12.3 inç dijital gösterge ekranı ve 8 inç multimedya ekranı bulunuyor. Ayrıca konsolun merkezine de Electric, Hybrid ve Sport modarı arasında geçiş yapabilmek için mod düğmesi eklenmiş. Bunun dışında, sürücünün elektrik enerjisini (10 km, 20 km veya bataryanın tamamı gibi) rezerve etmesini ve bu enerjiyi planladığı bir zamanda kullanmasını sağlayan e-Save modu da mevcut.

Citroen, bataryaların şarj kapasitesinin yüzde 70’i için 8 yıl veya 160.000 kilometreye kadar garanti sunuyor. İlk teslimatları 2020’nin ortasına planlanan yeni Citroen C5 Aircross Hybrid’in başlangıç fiyatı 39 bin 950 euro olarak belirlenmiş.

https://int-media.citroen.com/en/default-title-292