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    Citroen'den elektriğe ilk adım: Yeni C5 Aircross Hybrid

    2025 yılına kadar tüm modellerinde elektriklenmiş bir seçenek sunmayı hedefleyen Fransız marka, bu kapsamda attığı ilk adım olan yeni Citroen C5 Aircross Hybrid'i tanıttı.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
    3,1b
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    10
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Citroen'den elektriğe ilk adım: Yeni C5 Aircross Hybrid
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    Peugeot 3008 ve 508 modellerinin ardından Citroen C5 Aircross da PSA Grubu’nun plug-in hybrid sistemiyle donatıldı. Yeni Citroen C5 Aircross Hybrid, 2025 yılına kadar tüm modellerinde elektrikli seçenek sunmayı hedefleyen markanın bu kapsamdaki ilk adımı.

    Yukarıda 3008 ve 508’den bahsettik fakat yeni Citroen C5 Aircross Hybrid’de onlardan daha farklı bir sistem söz konusu. Zira bu iki modelde e-AWD özelliğine sahip 300 beygirlik Hybrid4 sistem kullanılıyor. C5 Aircross Hybrid’de ise toplam 225 beygirlik önden çekişli bir sistem kullanılmış.

    Ayrıca Bkz. "Elon Musk, merakla beklenen Tesla Pickup için kesin tarih verdi"

    Plug-in hybrid motorlu C5 Aircross’un kaputu altındaki güç aktarma organları 180 beygirlik 1.6 litre PureTech, 80 kW (108 beygir) elektrik motoru, 13.2 kWh batarya ve e-EAT8 isimli 8 ileri otomatik şanzımandan meydana geliyor. Bu da C5 Aircross Hybrid’in toplamda 225 beygir güce ve 320 Nm tork değerine ulaşmasını sağlıyor. Citroen, hibrit modelinin karma yakıt tüketimini WLTP ölçümlerine göre 1.7 lt/100 km olarak açıkladı.

    Citroen'den elektriğe ilk adım: Yeni C5 Aircross Hybrid
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    Arka koltukların altına düz bir biçimde yerleştirilen batarya paketi, yeni Citroen C5 Aircross Hybrid’in saf elektrikli sürüş modunda 50 kilometre ilerleyebilmesini sağlıyor. Araç bu moddayken maksimum 135 km/s hıza çıkabiliyor. Opsiyonel olarak sunulan 7.4 kW şarj cihazına sahip 32A Wall Box ile 2 saatte doldurulabilen bataryanın standart priz ve 3.7 kW şarj cihazı ile tam doluma ulaşması 7 saat sürüyor.

    Yeni Citroen C5 Aircross Hybrid’in kokpitinde, menzil, batarya kapasitesi ve sürüş modu gibi bilgileri gösterecek şekilde güncellenmiş 12.3 inç dijital gösterge ekranı ve 8 inç multimedya ekranı bulunuyor. Ayrıca konsolun merkezine de Electric, Hybrid ve Sport modarı arasında geçiş yapabilmek için mod düğmesi eklenmiş. Bunun dışında, sürücünün elektrik enerjisini (10 km, 20 km veya bataryanın tamamı gibi) rezerve etmesini ve bu enerjiyi planladığı bir zamanda kullanmasını sağlayan e-Save modu da mevcut.

    Citroen, bataryaların şarj kapasitesinin yüzde 70’i için 8 yıl veya 160.000 kilometreye kadar garanti sunuyor. İlk teslimatları 2020’nin ortasına planlanan yeni Citroen C5 Aircross Hybrid’in başlangıç fiyatı 39 bin 950 euro olarak belirlenmiş.



    https://int-media.citroen.com/en/default-title-292 Yorum Yaz
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    lazloo 2 hf.
    1.7lt/100 km
    1 Yanıt Yanıtla
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    bulentcandan 2 hf. lazloo
    1.7lt/100km tüketim sadece ilk 100km için geçerli. Plug-in hibrit araçlar için düzgün bir tüketim prosedürü maalesef uygulanmıyor. 50-60km batarya menzili tespit ediliyor, ardından boş bataryayla standart tüketim prosedürü ile içten yanmalı motorun yakıt sarfiyatı hesaplanıyor. Toplamda 100km için ortalama tüketim belirleniyor, fakat bu ilk 100km için geçerli oluyor. Sonraki her 100km boyunca batarya doldurulmadıysa ortalama tüketim normal bir içten yanmalı motorun tüketimine yakın oluyor.



    Öte yandan; her gün dolu bataryayla git-gel 50km yol yapılıyorsa yakıt tüketimi her gün sıfır olur. Yalnız burada ilginç bir sonuç çıkıyor. Kayıplarla birlikte günlük 15kWh batarya doldurulsa, bugünkü fiyatla 15kWh x 0.60kuruş/kW yani 50km için 9TL, bu da 18kuruş/km maliyet yapıyor. Bu maliyet, 8-10kuruş/100km (elektrikli otomobil ortalama tüketim değeri 150Wh/km civarındadır) değerine sahip elektrikli otomobillere göre pek de iddialı bir değer değil.
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    Schtroumpf Grognon 2 hf.
    bu araclarin yolda giderken sarji bitebiliyor mu? yoksa batarya azaldigi zaman arac tam motor gucune gecip ayni zamanda sarj ediyor mu?

    halihazirda phev araclarda frenlemede vs sarj var onu biliyorum da, 50km saf elektrik menzili diyor mesela. peki karisik menzil kac? benzin oldugu surece elektrik de aktif mi?
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    aLLyC 2 hf.
    Bir C180'in 34.000Euro'a satıldığını düşününce...



    40.000euro olan bir arac bugun 5.20i seviyesinde pazara sunulacagindan ülkemize gelmeme ihtimalini goz önüne almak lazım.

    500-550.000₺ civarında gelir..



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    smart1978 2 hf.
    Turkiye'ye eskiyecek teknolojili fabrikalar kurulacak! Fabrika coplugu olacak Turkiye ...

    Bundan sonra kurulacak fabrikalarda sadece elektri araclarin uretimi uzerine olmali. Bataryalari da dahil ...
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    Gunpower-storm 2 hf.
    5ü KM gerçekse ülkemiz içinde tam gerekecek bir araç olur. Ama fiyatı tabikide aldırtmayacak kadar olur.
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    cnv_58 2 hf.
    Menzil şehir içi için süper hibrit dediğin böyle olur fiyat makul olursa tutar tabi menzil gerçekten 50 yapabilecekmi
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    DoğanGörünümlüToros 2 hf.
    Sagda solda hybrid hybrid diye bagirip, 1kwh batarya koyup 2 km bile gidemeyen, “kendi kendini sarj edici” firma iyi okusun.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    bulentcandan 2 hf. DoğanGörünümlüToros
    Bahsettiğiniz firma yıllar önce plug-in hibrit modeli zaten üretti. Aracın modeli Prius Prime.
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    faniseyler 2 hf.
    Çok hoş araba ya. Aile odaklı düşünenler C5 aircoss ön göğüste premium hissi isteyenler 3008 e yönelecektir.
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