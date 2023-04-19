Citroen, içinde video oyunu oynanabilen sürücüsüz araç platformunu tanıttı

Citroën, Autonomous Mobility Vision konsepti için hazırlanan üç yeni kapsül modelini Şanghay Otomobil Fuarı’nda sergiliyor. Çin’de geliştirilen ve tamamen farklı deneyimler yaşatmayı amaçlayan üç yeni kapsül, tamamen yeni bir fiziksel kapsül olan Immersive Air ve diğer ikisi de dijital olan Cozy Capsule ile Wander Café’den oluşuyor.

Citroën Autonomous Mobility Vision: Yeni bir paylaşımlı mobilite modeli

Kapsül çözümü açık kaynak ilkesine dayanıyor. Üçüncü partiler, Citroën Skate’in teknik özelliklerine uygun bir kapsül geliştirebiliyor. Topluluklar, kamu yetkilileri ve şirketler, kamusal veya özel bir alanda insanları veya malları taşımak ya da hizmet sağlamak için kendi kapsüllerini geliştirerek Citroën Skate teknolojisinden yararlanabiliyor. Tıp merkezlerinden gıda kamyonlarına veya spor salonlarına kadar yeni bir mobil hizmetler çözümü oluşuyor.

Immersive Air; ortasından dikey dikdörtgen bir omurganın geçtiği, oval forma sahip, çok yolculu bir kapsül tasarımı. Dış kısmı kontrast oluşturan koyu bir sır ile kaplı. Metalik vurgular ışıldarken kapsül, ileri teknoloji çekiciliğiyle parlıyor. Renkli çift sürgülü cam kapı ve panoramik cam tek yönlü olup, görünürlük ve mahremiyet arasında güzel bir denge sağlıyor. Yolcular, müzik dinleyerek, şarkı söyleyerek, video oyunları oynayarak veya film izleyerek, birlikte zaman geçirebiliyor.

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Kabin içindeki gelişmiş deneyim, karaoke ve oyunlar, katmanlı iç dekorasyon ve dijital animasyonlu surround ses ile güçleniyor. Dijital animasyon, müziğe uygun olarak dinamik ve yatıştırıcı grafikler arasında değişiyor. 4K ekran, akıcı ortam aydınlatması ve tavandaki mikrofon, kabin içindeki deneyimi daha da ileriye taşıyor. Immersive Air Pod ise yolculuk esnasındaki eğlenceyi destekliyor.

Cozy Capsule; iki yolcuya sıcak ve özel bir seyahat deneyimi sunuyor. Büyük şehirlerde günlük işe gidip gelme çok zamanalıyor ve ciddi bir zorluk anlamına geliyor. Bu nedenle Cozy Capsule, sabah işe giderken rahatlama ve yoğun bir günün ardından eve dönerken dinlenme olanağı sağlıyor. Tasarımda Fransız parfüm şişelerinden ilham alınıyor. Sabit bir taban üzerine oturtulan kristal bir gövdeye sahip. Üst bölüm gün doğumu ışığı aydınlatmasına sahip. Yontulmuş tanecikler ise görüş hattının altında gövdeyi çevreliyor.

Kristal kabuğun içinde somon renginde yumuşak bir koltuk tasarımı yer alıyor. Standart oturma konumundan 180 derece yatış pozisyonuna kadar farklı oturma pozisyonlarına sahip konforlu bir koltuk bulunuyor. Ergonomisi ve Alcantara yüzeyi ile Citroen Advanced Comfort teknolojisini de bünyesinde barındırıyor. Ayarlanabilir yarı saydam üst kısım daha fazla koza hissi, mahremiyet ve rahatlık sunuyor.

Ayrıca birebir görüşmeler için karşısında ikincil bir koltuk daha yer alıyor. Bu koltuk,mantar malzemeden üretilirken, kolçak olarak yana doğru uzatılan bir sırtlığa da sahip. İç mekan, sağlıklı ve hoş bir kabin deneyimi için entegre bir hava temizleyicisine sahip. Ayrıca kendi kendini sulayan yeşil bitkiler yer alıyor. Geri dönüştürülmüş taban ve mantar ağırlıklı iç kısım, çevre dostu yaklaşımı ortaya koyuyor.

Wander Café; iki yolcuya, şehirde gezinirken özel bir soğuk yemek ve içecek tadım deneyimi sunan bir açık hava kapsülü. Wander Café, diğer iki kapsülden farklı olarak yolcuların çevresiyle etkileşim kurmasını sağlıyor. 360 dereceye yakın açık görüşe ve yüz yüze oturma düzenine sahip bu kapsül, güzel lezzetlerin tadını çıkarırken keyifli bir seyahat deneyimi de sunuyor.

Kapsül aynı zamanda hafif bir yapıya sahip. Koltuk sırtlığı, kapsülün ayaklarını oluşturacak şekilde uzanıyor. Minder aşağı doğru kıvrılıyor ve zemine bağlanıyor. Modern mimari bir forma sahip yüzer tavan, oturma alanını gölgelemek için yanakıvrılıyor. Kapısız tasarım, giriş-çıkışları kolaylaştırıyor. HMI entegre masa ekranı üzerinden sipariş verme olanağı, self servis yiyecek ve içeceklere erişim kolaylığı sağlıyor.

Citroën Skate detayları

Citroën Skate, otonom, elektrikli ve kablosuz şarj özelliği ile Citroën neredeyse kesintisiz olarak 7/24 çalışabiliyor ve kendini, özel şarj istasyonlarında otomatik olarak şarj edebiliyor. Kapsüller Citroën Skate'in üzerine 10 saniyeden daha kısa sürede eklenebiliyor. Üzerindeki kapsülün kullanım amacına göre maksimum hızı 25 km/s veya 5 km/s ile sınırlandırılabiliyor.

Citroën Skate, 2,60 m uzunluğa, 1,60 m genişliğe ve 51 cm yüksekliğe sahip. Minimum ayak iziyle günlük hayatta çok az alan kaplıyor. Skate'in jantları Goodyear tarafından özel olarak geliştirildi. Goodyear ayrıca, Citroën Skate için çok yönlü Eagle 360 lastikleri de geliştirdi. Küçük elektromotorlar robota 360 derece hareket özgürlüğü sağlıyor.

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