Toyota, elektrikli bZ ailesine eklenecek iki yeni konsept araç tanıttı

Tam Boyutta Gör Toyota, Şanghay Otomobil Fuarı'nda bZ elektrikli araç ailesinin iki yeni üyesinin ön gösterimini gerçekleştirdi. Toyota bZ Sport Crossover ve bZ FlexSpace adı verilen konsept çalışmaları, Japon üreticinin 2026'ya kadar çıkaracağı 10 tam elektrikli modelin parçası olarak 2024'te Çin'de üretime girecek.

Yeni Toyota bZ Sport Crossover konsepti, bZ ailesinin alışıldık tasarım detaylarını coupe-SUV gövdesiyle harmanlıyor. Önde alışıldık boydan boya uzanan ışık imzasına sahip olan model güçlü omuz çizgisi, yedi kollu tasarıma sahip büyük jantları, tavanda bulunan Lidar sensörüyle dikkat çekiyor. Tüm bu dinamik detaylar, Çin'deki genç müşterileri odak noktası haline getiriyor.

bZ Spor Crossover konseptinde otomatik park etme gibi bolca akıllı fonksiyon mevcut ve bu fonksiyonlar OTA güncelleme desteği sayesinde sürekli güncel kalabiliyor. Söz konusu model, BYD Toyota EV Technology (BYD ve Toyota'nın iştiraki), FAW Toyota Motor ve Toyota Motor Engineering & Manufacturing China (TMEC) iş birliğinde geliştiriliyor.

Tam Boyutta Gör Yeni Toyota bZ FlexSpace konsepti ise hedef müşteri kitlesini doğrudan gençlerden ailelere kaydırıyor. Japon üretici, bu modelin ailelere güvenle ve konforla kullanabilecekleri sıcak ev ortamı sağlamak üzere tasarlandığını belirtiyor. Ferah bir yaşam alanı, pratik kullanım, gelişmiş güvenlik, yeterli menzil ve çeşitli akıllı fonksiyonlar vadeden elektrikli SUV'un üretimi GAC Toyota Motor tarafından yapılacak.

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Söz konusu iki konseptin dış tasarımları üretime yakın görünse de iç mekânları üretim versiyonu için biraz fazla fütüristik. Bu alanda lövye stili direksiyon ve kavisli dokunmatik ekranlar dikkat çekiyor. bZ FlexSpace konsepti ise şeffaf ekranlarıyla fütüristik havayı biraz daha ileriye taşıyor. İç mekândaki genel yerleşimin ise oldukça minimalist olduğunu söylemek mümkün.

Toyota, yeni konseptlerinin teknik özellikleri hakkında bilgi vermedi. Ayrıca üretim versiyonlarının Çin'e özel olup olmayacağı da henüz belli değil. Gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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Toyota, elektrikli bZ ailesine eklenecek iki yeni konsept tanıttı