Toyota, elektrikli bZ ailesine eklenecek iki yeni konsept araç tanıttı

Yeni Toyota bZ Sport Crossover konsepti, bZ ailesinin alışıldık tasarım detaylarını coupe-SUV gövdesiyle harmanlıyor. Önde alışıldık boydan boya uzanan ışık imzasına sahip olan model güçlü omuz çizgisi, yedi kollu tasarıma sahip büyük jantları, tavanda bulunan Lidar sensörüyle dikkat çekiyor. Tüm bu dinamik detaylar, Çin'deki genç müşterileri odak noktası haline getiriyor.
bZ Spor Crossover konseptinde otomatik park etme gibi bolca akıllı fonksiyon mevcut ve bu fonksiyonlar OTA güncelleme desteği sayesinde sürekli güncel kalabiliyor. Söz konusu model, BYD Toyota EV Technology (BYD ve Toyota'nın iştiraki), FAW Toyota Motor ve Toyota Motor Engineering & Manufacturing China (TMEC) iş birliğinde geliştiriliyor.
Söz konusu iki konseptin dış tasarımları üretime yakın görünse de iç mekânları üretim versiyonu için biraz fazla fütüristik. Bu alanda lövye stili direksiyon ve kavisli dokunmatik ekranlar dikkat çekiyor. bZ FlexSpace konsepti ise şeffaf ekranlarıyla fütüristik havayı biraz daha ileriye taşıyor. İç mekândaki genel yerleşimin ise oldukça minimalist olduğunu söylemek mümkün.
Toyota, yeni konseptlerinin teknik özellikleri hakkında bilgi vermedi. Ayrıca üretim versiyonlarının Çin'e özel olup olmayacağı da henüz belli değil. Gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.
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Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)