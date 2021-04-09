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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Citroen modellerinde Nisan ayına özel fırsatlar

    Citroen modellerinden birine sahip olmak isteyen müşteriler için nisan ayında 100 bin TL'ye varan kredi ve bazı modeller için geçerli sıfır faiz fırsatı sunuluyor. İşte detaylar:
    09 Nisan 2021, 16:30 (4 gün)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Citroen modellerinde Nisan ayına özel fırsatlar
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    Citroen, güçlü tasarım, üstün konfor özellikleri ve gelişmiş teknolojiye sahip tüm modelleri için nisan ayına özel cazip faiz oranları sunuyor. Citroen konforuna 100 bin TL'ye varan kredi veya yüzde sıfır faiz fırsatları ile sahip olmak mümkün olacak.

    Kampanya kapsamında yeni Citroen C5 Aircross SUV, 327 bin TL'den başlayan fiyatlarla ve seçili modellerde geçerli 100 bin TL'ye özel 15 ay yüzde 1,19 faiz fırsatı ile Citroen yetkili satıcılarında yer alıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Citroen'den elektriğe ilk adım: Yeni C5 Aircross Hybrid

    Ayrıca Bkz. "Yeni Citroen C5'ten ipucu videosu geldi: Tanıtım 12 Nisan'da"

    Kompakt boyutlarıyla kullanışlılık ve geniş iç hacmi bir arada sunan Berlingo'ya 55 bin TL için 12 ay yüzde sıfır faiz fırsatı ile sahip olmak mümkün olacak.

    Citroen C3, 50 bin TL için 12 ay yüzde sıfır faiz fırsatı ve 160 bin TL'den başlayan fiyatlarla Citroen yetkili satıcılarında yer alıyor.

    Verimli ve ekonomik BlueHDi motorlarla donatılmış tüm Citroen hafif ticari modellerinden Berlingo Van 155 bin 500 TL'ye ve 55 bin TL için 12 ay yüzde sıfır faiz fırsatı, Jumper modeli de 80 bin TL için 12 ay yüzde sıfır faiz fırsatı ile satışa sunuluyor.



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    Bloodin 1 gün önce

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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bizde bu ötv KDV olduktan sonra sıfır araba hayal olur
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    TheCaliph_ 3 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Kapılara baloncuk ekleyince güçlü tasarım oluyormuş. Pejo konuşsak neyse de
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    S star scream (eaaa oooo) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    C4 ü bende çok beğendim ama insan Türkiye'de olunca heyecanlanamıyor maalesef. Minimum 280 binden giriş yapacaktır zaten. Bizde Kemal SUNAL gibi ekmek banarız anca.
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    hashus1099 4 gün ( Mesaj Silindi )
    insan c3 aircross için de kampanya yapar.
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    Last Troll Bender 4 gün ( Mesaj Silindi ) hashus1099
    Citroen Türkiye'ye o konuda ben de çok kırgınım.
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    madonos 4 gün ( Mesaj Silindi )
    C4 ne zaman gelecek fiyatları neler ?
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    B brscnk17 4 gün ( Mesaj Silindi ) madonos
    C4 lansmanı mayısta yapılacak muhtemelen. Fiyat henüz belli değil.
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    JNG90 (Selami Ceylan) 3 gün ( Mesaj Silindi ) madonos
    Genel Müdür Selen Alkin (Öyleydi galiba.) baz aracı %50 ÖTV'de tutacağız dedi BloombergHT Emre Özpeynirci yayınında.

    Döviz 8 lira olmuştu, baz araç bir ihtimal %50'den girebilir. Girerse saldırın aslanlar.
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