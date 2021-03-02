Çizimleriyle dikkat çeken macera oyunu Inked, mobil cihazlar için yayınlandı

Yayıncılığını Pixmain'in yaptığı, geliştiriciliğini ise Somnium Games d.o.o'nun yaptığı bulmaca macera oyunu Inked, mobil cihazlar için yayınlandı.
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Aşk ve umut hikayesi anlatan Inked, hikaye odaklı bir bulmaca oyunu temelde. The Nameless Hero isimli bir roni, bu enteresan dünyada bir maceraya çıkmalı ve kayıp aşkı Aiko'yu aramalı. Oyun 9 bölümden oluşuyor ve yaklaşık olarak 4 saatlik bir oynanış süresine sahip.
Daha önce 2018 yılında Steam üzerinden PC için yayınlanan tamamen elle çizilmiş grafiklere sahip olan başarılı macera bulmaca oyunu Inked, şu anda App Store ve Google Play üzerinde erişime açık durumda. Oyunun iOS tarafındaki fiyatı 36,99 TL, Android tarafındaki fiyatı ise 34,99 TL. Oyunun boyuru ise yaklaşık 2.1GB. Mağaza sayfalarını oyunun fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.
Inked Nuverse (Hong Kong) Limited Oyunlar ₺36,99 2.1 GB
Inked Nuverse Bulmaca ₺34,99 42M
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Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))
İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...