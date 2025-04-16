Anthropic, giderek popülerleşen yapay zekası Claude'a sesli konuşma özelliği ekliyor

Anthropic, Claude'a Bu Ay Sesli Sohbet Modu Ekleyebilir
Bloomberg'in haberine göre OpenAI gibi Anthropic de chatbot'una sesli mod eklemeye hazırlanıyor. Bu yeni güncellemeyle birlikte kullanıcılar Antropic'in yapay zekası Claude ile sesli sohbetler gerçekleştirebilecekler. Bu sesli modun çıkışı için henüz resmi bir tarih açıklanmadı ama Bloomberg bu sesli asistanı bu ay içinde görebileceğimizi belirtiyor.
İlk aşamada sadece İngilizce dilini destekleyecek olan sesli asistanda üç farklı ses modu bulunacak: Airy, Mellow ve Buttery. Kullanıcılar, farklı seslere ve tonlamalara sahip bu üç ses arasından istediklerini seçip kullanabilecekler.
ChatGPT, Claude, Grok gibi büyük dil modellerine sesli sohbet modunun eklenmesi, bu yapay zekaların çok daha popüler hâle gelmesini sağlayabilir. Zira bu güncellemeyle birlikte bu yapay zekalar, Siri ve Alexa gibi sesli asistanların çok daha kullanışlı ve "insani" versiyonlarına dönüşmüş olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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ben gırgır şamata olsun diye yazıyorum :)
hacı sana mesaj sayım artsın diye yazıyorum yanlış anlama ama çok komiksin.
merak etme altta uçan halleri ile hürkuş ve hürjet var. https://www.youtube.com/watch?v=gumEhKv-6ak tühhh. bunların da 5-6 yıl öncesinden koreceleri varmış ya la :))))))))))))) [resim]
Video çalışmıyor.