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    Anthropic, giderek popülerleşen yapay zekası Claude'a sesli konuşma özelliği ekliyor

    Yapay zeka alanında dikkat çekici işler ortaya koyan şirketlerden biri olan Anthropic, giderek daha da popülerleşen yapay zekası Claude'a sesli konuşma özelliği eklemeye hazırlanıyor.
    Anthropic Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka dünyasında yaşanan patlamayı ChatGPT başlattığı için bugün OpenAI gerek sektörde, gerekse kullanıcı nezdinde kendisini ayrı bir yerde konumlandırmış durumda. Yapay zeka konusunda OpenAI ile neredeyse kafa kafaya ilerleyen Anthropic ise şimdilik spot ışıklarından çok daha uzakta. Ancak önümüzdeki dönemde bu durumun değişmeye başladığını görebiliriz. Son dönemde Claude 3.7 Sonnet gibi dikkat çekici yapay zeka modelleriyle adından söz ettiren Anthropic, şimdi yapay zekasına dikkat çekici bir özellik daha eklemeye hazırlanıyor.

    Anthropic, Claude'a Bu Ay Sesli Sohbet Modu Ekleyebilir

    Bloomberg'in haberine göre OpenAI gibi Anthropic de chatbot'una sesli mod eklemeye hazırlanıyor. Bu yeni güncellemeyle birlikte kullanıcılar Antropic'in yapay zekası Claude ile sesli sohbetler gerçekleştirebilecekler. Bu sesli modun çıkışı için henüz resmi bir tarih açıklanmadı ama Bloomberg bu sesli asistanı bu ay içinde görebileceğimizi belirtiyor.

    İlk aşamada sadece İngilizce dilini destekleyecek olan sesli asistanda üç farklı ses modu bulunacak: Airy, Mellow ve Buttery. Kullanıcılar, farklı seslere ve tonlamalara sahip bu üç ses arasından istediklerini seçip kullanabilecekler.

    ChatGPT, Claude, Grok gibi büyük dil modellerine sesli sohbet modunun eklenmesi, bu yapay zekaların çok daha popüler hâle gelmesini sağlayabilir. Zira bu güncellemeyle birlikte bu yapay zekalar, Siri ve Alexa gibi sesli asistanların çok daha kullanışlı ve "insani" versiyonlarına dönüşmüş olacak.

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    HÜRKUŞ yeni boyasıyla gökyüzünde

    P
    pskillercheto 1 saat önce

    ben gırgır şamata olsun diye yazıyorum :)

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    AlbatrosD.IIIFazılBey 2 saat önce

    hacı sana mesaj sayım artsın diye yazıyorum yanlış anlama ama çok komiksin.

    P
    pskillercheto 2 saat önce

    merak etme altta uçan halleri ile hürkuş ve hürjet var. https://www.youtube.com/watch?v=gumEhKv-6ak tühhh. bunların da 5-6 yıl öncesinden koreceleri varmış ya la :))))))))))))) [resim]

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    AlbatrosD.IIIFazılBey 3 saat önce

    Video çalışmıyor.

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