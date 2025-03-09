Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Google, arama geçmişinizi daha iyi kişiselleştirme için kullanacak yeni bir Gemini modeli üzerinde çalışıyor. Yeni model, Google uygulamasının en son beta sürümünde ortaya çıktı.

Ekran görüntülerinin gösterdiği gibi, bu model "Gemini with Personal context" ya da "Kişisel bağlamlı Gemini" olarak adlandırılacak. Model seçim menüsünde ise "Kişiselleştirme" ismiyle yer alacak.

Bu modeli seçmeniz durumunda, Google Arama geçmişinize göre kişiselleştirilmiş asistana kavuşacaksınız. Google, gizlilik endişesi taşıyanlar için, yalnızca bu modelin arama geçmişinize bağlanacağını vurguluyor.

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Modeli kullanırken, ekran görüntüsünde gösterildiği gibi, onu geçmişinizden ayırmanız da mümkün. Model, geçmişinize dayalı olarak en azından çok bariz şeyleri, örneğin size geçmişinizi göstermesi veya aradığınız belirli şeyler hakkında bilgi vermesi konusunda doğru sonuçlar sunuyor gibi görünüyor.

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Elbette, eğer arama geçmişinizi daha genel sorulara verdiği yanıtlara dahil edebilirse, çok daha faydalı olabilir. Zira geçmişinize erişimi olduğu için sizi daha iyi tanıyabilir ve yanıtlarını özel olarak size göre uyarlayabilir.

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Gemini daha iyi kişiselleştirme için arama geçmişinizi kullanacak