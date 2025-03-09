Gemini, daha iyi kişiselleştirme için arama geçmişinizi kullanacak

Ekran görüntülerinin gösterdiği gibi, bu model "Gemini with Personal context" ya da "Kişisel bağlamlı Gemini" olarak adlandırılacak. Model seçim menüsünde ise "Kişiselleştirme" ismiyle yer alacak.
Bu modeli seçmeniz durumunda, Google Arama geçmişinize göre kişiselleştirilmiş asistana kavuşacaksınız. Google, gizlilik endişesi taşıyanlar için, yalnızca bu modelin arama geçmişinize bağlanacağını vurguluyor.
Modeli kullanırken, ekran görüntüsünde gösterildiği gibi, onu geçmişinizden ayırmanız da mümkün. Model, geçmişinize dayalı olarak en azından çok bariz şeyleri, örneğin size geçmişinizi göstermesi veya aradığınız belirli şeyler hakkında bilgi vermesi konusunda doğru sonuçlar sunuyor gibi görünüyor.
Elbette, eğer arama geçmişinizi daha genel sorulara verdiği yanıtlara dahil edebilirse, çok daha faydalı olabilir. Zira geçmişinize erişimi olduğu için sizi daha iyi tanıyabilir ve yanıtlarını özel olarak size göre uyarlayabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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