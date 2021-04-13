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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Clubhouse, Mayıs ayında Android'e gelebilir

    Popüler sesli sohbet uygulaması Clubhouse'un Android platformuna geleceği daha önce açıklanmıştı. Şirket çalışanlarından biri Android uygulamasının önümüzdeki ay yayınlanabileceğini açıkladı.
    13 Nisan 2021, 18:00 (22 sa.)
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    Mobil Uygulamalar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Clubhouse, Mayıs ayında Android'e gelebilir
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    Son dönemin popüler sesli sohbet uygulaması Clubhouse, kullanıcılar tarafından büyük ilgi görmeye devam ediyor. Uygulama bildiğiniz üzere şu anda sadece iOS cihazlarda mevcut. Ayrıca sadece davetiye sistemiyle kayıt olunabiliyor. Ancak yakında kapsama alanı daha da genişleyecek.

    Ayrıca Bkz. "Nvidia sunucu işlemcisini duyurdu, Intel hisseleri düşüşe geçti"

    Clubhouse kurucu ortağı Paul Davison geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, uygulamanın Android sürümü üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı. Şirket çalışanlarından biri Android uygulamasının ilk sürümünün önümüzdeki ay yani Mayıs'ta gelebileceğinin sinyalini verdi.

    Rakipler de benzer özellik sunmaya hazırlanıyor

    Clubhouse'ın Android cihaz sahipleri tarafından da kullanılabilecek olması şüphesiz ki sosyal ağın genişlemesi için son derece önemli. Zira sesli sohbet uygulamasının gösterdiği başarı Facebook, Twitter ve LinkedIn gibi devlerin iştahını kabartmış durumda. Bu şirketler de kullanıcılarına Clubhouse benzeri sesli sohbet odaları sunmaya hazırlanıyor.



    https://twitter.com/morqon/status/1381340850505060354
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    CGUzmani 20 sa. ( Mesaj Silindi )
    Android'e gelirse uygulamanın sonu olur.
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    Stand Alone (The Power of Faith) 20 sa. ( Mesaj Silindi )
    Android IOS’un artığıdır.
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    bullx 20 sa. ( Mesaj Silindi ) Stand Alone
    3-B Sınıfınfan stand alone kardeşimize bir alkış alalım...
    5 iq taraftar kavgası
    Yanıtla +3
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    A aycibin (Yalım Dilmen) 21 sa. ( Mesaj Silindi )
    bu kadar mı zor android'e geliştirmek?
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    X Xloud 16 sa. ( Mesaj Silindi ) aycibin
    Dünyanın en çok kullanıcısı olan işletim sistemi altyapısının hazır olması lazım iosta bile hala davetiyele işliyor
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    Y YesimCirakli 21 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu saatten sonra gelmese de olur. Bu kadar terbiyesizlik olmaz.
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