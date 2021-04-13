Clubhouse, Mayıs ayında Android'e gelebilir

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Son dönemin popüler sesli sohbet uygulaması Clubhouse, kullanıcılar tarafından büyük ilgi görmeye devam ediyor. Uygulama bildiğiniz üzere şu anda sadece iOS cihazlarda mevcut. Ayrıca sadece davetiye sistemiyle kayıt olunabiliyor. Ancak yakında kapsama alanı daha da genişleyecek.

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Clubhouse kurucu ortağı Paul Davison geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, uygulamanın Android sürümü üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı. Şirket çalışanlarından biri Android uygulamasının ilk sürümünün önümüzdeki ay yani Mayıs'ta gelebileceğinin sinyalini verdi.

Rakipler de benzer özellik sunmaya hazırlanıyor

Clubhouse'ın Android cihaz sahipleri tarafından da kullanılabilecek olması şüphesiz ki sosyal ağın genişlemesi için son derece önemli. Zira sesli sohbet uygulamasının gösterdiği başarı Facebook, Twitter ve LinkedIn gibi devlerin iştahını kabartmış durumda. Bu şirketler de kullanıcılarına Clubhouse benzeri sesli sohbet odaları sunmaya hazırlanıyor.

https://twitter.com/morqon/status/1381340850505060354

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