CME’den 11 yeni kripto para hamlesi geldi

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Vadeli işlem piyasası Chicago Mercantile Exchange (CME), kısa süre önce Ethereum (ETH) ve Bitcoin (BTC) vadeli işlemlerini başlattığını duyurmuştu. CME, Ethereum ve Bitcoin vadeli işlemlerinin yanına, 11 kripto para birimini daha ekleyecek. Böylece CME, müşterilerine 11 yeni referans oranı ve gerçek zamanlı endeks aktarmış olacak.

Chicago Mercantile Exchange’in (CME), yaptığı açıklamaya göre söz konusu olan 11 yeni kripto para birimi 25 Nisan’dan itibaren platforma eklenecek.

Hangi kripto paralar eklenecek?

Eklenecek kripto para birimleri şu şöyle sıralanıyor: Algorand, Bitcoin Cash, Cardano, Chainlink, Cosmos, Litecoin, Polkadot, Polygon, Solana, Stellar ve Uniswap.

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Elde edilen son bilgilere göre yapılan bu eklemeler, trader’lar ve fon yöneticileri için portföy riskini değerlendirmek ve kripto para birimlerine dayalı borsada işlem gören ürünler gibi yapılandırılmış ürünler oluşturmak için daha fazla kullanılabilirlik anlamına geliyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan CME’nin FX Ürünleri Başkanı Tim McCourt, şu şekilde konuştu:

“Dijital varlık piyasası genişlemeye devam ettikçe, sağlam, düzenlenmiş referans oranlarına dayalı güvenilir, standartlaştırılmış kripto para birimi fiyatlandırma bilgileri için artan bir talep var”

Son olarak belirtmek gerekirse yeni veriler, 25 Nisan’dan itibaren CF Benchmarks tarafından Bitstamp, Coinbase, Gemini, itBit ve Kraken’den alınan fiyatlandırma bilgileri kullanılarak günlük olarak hesaplanacak.

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CME, 11 Kripto Parayı Platformuna Ekliyor