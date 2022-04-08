Epic Games ve LEGO iş birliği

Metaversa kavramının giderek daha fazla önem kazanması, sektör devlerini de harekete geçirdi. Minecraft ve Roblox gibi oyunlara ilham kaynağı olan LEGO efsanesi metaverse dünyasına adım atma kararı aldı.

LEGO’dan metaverse adımı

LEGO uzun zamandır çeşitli oyunlarıyla dijital dünyada yer almaktaydı. Ayrıca fiziksel ögelerle bağlantı kurarak zengin gerçeklik konusunda da projeler geliştirmişti. Şimdi ise Epic Games ile metaverse dünyası kuruyor.

Angelic The Game oyunu ilgi görüyor 3 hf. önce eklendi

Teknik detayları verilmeyen projede tamamen çocuklara yönelik ve güvenliği her zaman ön planda tutan bir metaverse dünyası planlanıyor. Çocuklar çeşitli kontrol araçlarıyla farklı dijital tecrübeler yaşayabilecekler.

Epic Games uzun zamandır metaverse konusunda özellikle Fortnite oyunu ile ilerlemeler kaydetmişti. Bu bakımdan Fortnite metaverse dünyasının çocuklara yönelik bir versiyonu da karşımıza çıkabilir. Yakın zamanda proje hakkında daha fazla detay paylaşılacak.



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Epic Games ve LEGO çocuklar için metaverse inşa ediyor