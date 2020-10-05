CoD Modern Warfare güncellemeleri yıldırdı! Oyun, artık 250 GB kapasiteli SSD’lere sığmıyor

Call of Duty: Modern Warfare’in sistem gereksinimleri açıklandığında oyunun ihtiyaç duyduğu 175 GB’lık depolama alanının çok mu olduğunu düşünüyordunuz? Ne yazık ki oyunun boş depolama açlığı önlenemez bir şekilde artmaya devam ediyor. Zira Ağustos ayı güncellemesiyle 200 GB sınırını aşan oyun, artık 250 GB’tan fazla depolama alanı istiyor.
BattleNonSense isimli Twitter hesabından paylaşılan bir görselin de ortaya koyduğu üzere CoD: Modern Warfare PC sürümü, eğer oyunu 250 GB kapasiteli bir diske yüklüyorsanız (günümüz şartlarında büyük bir ihtimalle bir SSD’ye) yeterli yer yok uyarısı verip güncellemeyi kesiyor.
Sadece PC oyuncularını muzdarip eden bu durumdan konsol oyuncularını ise etkilenmiyor. Zira oyunun konsol sürümlerinde istediğiniz modu yükleme özgürlüğüne sahipsiniz. Ancak oyunun Battle.net üzerinden oynanan PC sürümünde; tek oyunculu, çok oyunculu ve battle royale modlarını tek bir dosya halinde indirmek zorunda kalıyorsunuz. Bu da inanılmaz bir dosya boyutu olarak karşımıza çıkıyor.
CoD serisinin son halkası COD: Black Ops Cold War’un açıklanan sistem gereksinimlerine göre oyunun depolama alanı ihtiyacı ise 100 GB olarak gözükmekte. Ancak CoD Modern Warfare’in son halini görünce, yeni oyun için talep edilen 100 GB’lık depolama alanının oldukça masumane kalacağını söylemek yanlış olmayacaktır.
https://www.pcgamer.com/call-of-duty-modern-warfare-no-longer-fits-on-a-250gb-ssd/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Tavsiye ederim SSD'niz de ruhunuz da hafifliyor..
Warzone için her sezon güncellemesi geldiğinde daha kısa sürede indirebilmek için Kablonet Nitro paketi açıyorum extradan. (Günlük/100mbps hız/6 Lira)
Ayrıca oyun diğer benzer tür BattleRoyale oyunlarına göre aşırı derecede kasıyor. GT940m 2gb ekran kartımla Apex, CS Go, PUBG, Fortnite takılmadan oynarken bu oyun 10-20 FPS arası kendini oynatmıyor. GTX1650M ile ancak 30-55 FPS arası oynayabiliyorum. O bile yeterli hissetmiyor. Ayarları kısıyorum çünkü. Yeni PC aldıracak kadar kasmasına da anlam veremiyorum.
Artık oynamıyorum sıkıldım oyundan. Sildim de. Çünkü her sezon oyun kendini tekrar ettiriyor. 5.ci sezon stadyumu açtılar. Bu sezon(6) Metro eklendi. Kayda değer heyecan verici bir yenilik getirmiyor.