CoD Modern Warfare güncellemeleri yıldırdı! Oyun, artık 250 GB kapasiteli SSD’lere sığmıyor

Tam Boyutta Gör

Call of Duty: Modern Warfare’in sistem gereksinimleri açıklandığında oyunun ihtiyaç duyduğu 175 GB’lık depolama alanının çok mu olduğunu düşünüyordunuz? Ne yazık ki oyunun boş depolama açlığı önlenemez bir şekilde artmaya devam ediyor. Zira Ağustos ayı güncellemesiyle 200 GB sınırını aşan oyun, artık 250 GB’tan fazla depolama alanı istiyor.

BattleNonSense isimli Twitter hesabından paylaşılan bir görselin de ortaya koyduğu üzere CoD: Modern Warfare PC sürümü, eğer oyunu 250 GB kapasiteli bir diske yüklüyorsanız (günümüz şartlarında büyük bir ihtimalle bir SSD’ye) yeterli yer yok uyarısı verip güncellemeyi kesiyor.

Sadece PC oyuncularını muzdarip eden bu durumdan konsol oyuncularını ise etkilenmiyor. Zira oyunun konsol sürümlerinde istediğiniz modu yükleme özgürlüğüne sahipsiniz. Ancak oyunun Battle.net üzerinden oynanan PC sürümünde; tek oyunculu, çok oyunculu ve battle royale modlarını tek bir dosya halinde indirmek zorunda kalıyorsunuz. Bu da inanılmaz bir dosya boyutu olarak karşımıza çıkıyor.

CoD serisinin son halkası COD: Black Ops Cold War’un açıklanan sistem gereksinimlerine göre oyunun depolama alanı ihtiyacı ise 100 GB olarak gözükmekte. Ancak CoD Modern Warfare’in son halini görünce, yeni oyun için talep edilen 100 GB’lık depolama alanının oldukça masumane kalacağını söylemek yanlış olmayacaktır.

https://www.pcgamer.com/call-of-duty-modern-warfare-no-longer-fits-on-a-250gb-ssd/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.