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    CoD Modern Warfare güncellemeleri yıldırdı! Oyun, artık 250 GB kapasiteli SSD’lere sığmıyor

    CoD serisinin piyasada olan son oyunu CoD Modern Warfare, güncellemelerle PC oyuncularını resmen bezdirdi. Oyunu SSD'den oynamak isteyen oyuncular artık 250 GB'dan fazla boş alan yaratmak zorunda.
    2 hf.
    5,3b
    1
    22
    Oyunlar
    Abone ol
    Gökhan G.
    Editör
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    1

    CoD Modern Warfare güncellemeleri yıldırdı! Oyun, artık 250 GB kapasiteli SSD’lere sığmıyor
    Tam Boyutta Gör

    Call of Duty: Modern Warfare’in sistem gereksinimleri açıklandığında oyunun ihtiyaç duyduğu 175 GB’lık depolama alanının çok mu olduğunu düşünüyordunuz? Ne yazık ki oyunun boş depolama açlığı önlenemez bir şekilde artmaya devam ediyor. Zira Ağustos ayı güncellemesiyle 200 GB sınırını aşan oyun, artık 250 GB’tan fazla depolama alanı istiyor.

    BattleNonSense isimli Twitter hesabından paylaşılan bir görselin de ortaya koyduğu üzere CoD: Modern Warfare PC sürümü, eğer oyunu 250 GB kapasiteli bir diske yüklüyorsanız (günümüz şartlarında büyük bir ihtimalle bir SSD’ye) yeterli yer yok uyarısı verip güncellemeyi kesiyor.

    Sadece PC oyuncularını muzdarip eden bu durumdan konsol oyuncularını ise etkilenmiyor. Zira oyunun konsol sürümlerinde istediğiniz modu yükleme özgürlüğüne sahipsiniz. Ancak oyunun Battle.net üzerinden oynanan PC sürümünde; tek oyunculu, çok oyunculu ve battle royale modlarını tek bir dosya halinde indirmek zorunda kalıyorsunuz. Bu da inanılmaz bir dosya boyutu olarak karşımıza çıkıyor.

    CoD serisinin son halkası COD: Black Ops Cold War’un açıklanan sistem gereksinimlerine göre oyunun depolama alanı ihtiyacı ise 100 GB olarak gözükmekte. Ancak CoD Modern Warfare’in son halini görünce, yeni oyun için talep edilen 100 GB’lık depolama alanının oldukça masumane kalacağını söylemek yanlış olmayacaktır.



    https://www.pcgamer.com/call-of-duty-modern-warfare-no-longer-fits-on-a-250gb-ssd/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    48 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Flcnr ( Öztürk) 2 hf. en beğenilen
    Ben sildim, kurtuldum.

    Tavsiye ederim SSD'niz de ruhunuz da hafifliyor..
    Yanıtla +34
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    Frobisher (Orhan ) 2 hf.
    Arkadaş sanki dünyası ve grafikleri bir RDR2 seviyesinde de. Bu kadar alan istiyor bu oyun
    Yanıtla +13
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    ti7800 (Temjin O.) 2 hf. (düzenlendi)
    Warzone ile Warfare'yi ayırsalar ya. Ben ücretsiz olan Warzone oynuyorum. Warfareyi satın almak istemiyorum. Onu diskte bulundurmak zorunda olmamalıyım. Warzone / Warfare ilişkisini kesmeleri gerekiyor. Zira COD Blackops çıkıyor. Bu seferde oyunu onun içine ekleyecekler gibi, böyle giderse artık 200GB'ları da aşar oyun.

    Warzone için her sezon güncellemesi geldiğinde daha kısa sürede indirebilmek için Kablonet Nitro paketi açıyorum extradan. (Günlük/100mbps hız/6 Lira)

    Ayrıca oyun diğer benzer tür BattleRoyale oyunlarına göre aşırı derecede kasıyor. GT940m 2gb ekran kartımla Apex, CS Go, PUBG, Fortnite takılmadan oynarken bu oyun 10-20 FPS arası kendini oynatmıyor. GTX1650M ile ancak 30-55 FPS arası oynayabiliyorum. O bile yeterli hissetmiyor. Ayarları kısıyorum çünkü. Yeni PC aldıracak kadar kasmasına da anlam veremiyorum.

    Artık oynamıyorum sıkıldım oyundan. Sildim de. Çünkü her sezon oyun kendini tekrar ettiriyor. 5.ci sezon stadyumu açtılar. Bu sezon(6) Metro eklendi. Kayda değer heyecan verici bir yenilik getirmiyor.
    Warzone ile Warfare'yi ayırsalar ya. Ben ücretsiz olan Warzone oynuyorum. Warfareyi satın almak istemiyorum. Onu diskte bulundurmak zorunda olmamalıyım. Warzone...
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    Yanıtla +7
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    Yorumlar (21) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 hf.
    Ben bu oyunu 1 günde indirdim ve konsola her sezon 30 gb güncelleme geliyor lütfen şu yeri azaltın 500gb ssd yetmiyor 500gb daha alacam ve 12 gb ramde kasıyor yok boyle birsey :(
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    DH Misafiri 2 hf.
    Arkadaşlar ben bannerlord aldim erken erisimya tam sürüm olunca güncelleme mi gelcek yoksa bidaha mi satın almam gerek
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    pasa king (A A) 2 hf.
    evde fiber olmasına rağmen bu doymak bilmeyen güncellemelere kızıp oyunu sildim çok da rahatladım.
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    WarSaw (Savaş T.) 2 hf.
    tamam cod4 serinin en güzel oyunuydu ama bu değil ilk hali bunlarda iyice cıvıttı en iyi en güzel dedikçe şımardılar iyice
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    OgzÖzkn (Oğuz Özkan) 2 hf.
    Yeni sezonlarda 30-50 gb arası güncelleme geliyor.
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    guffy (Barış Ataç) 2 hf.
    Bende oyun 107gb yukarıdaki bazı bilgiler yanlış ama hangileri bilemedim.
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    Ethnicity (Hakan ) 2 hf.
    Vay arkadaş derdi olan konuya gelmiş,ne "büyük" derdiniz varmış :)
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 2 hf.
    genelde bug a sebep olan hata genelde 1-2 kb lık içeriktir :D
    düzeltip yollayacakları 1-2 kb lık hata yerine yeni versiyon paketi yapıp yollanınca böyle oluyor ;D
    Yanıtla +1
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    sniper23 (Enes Şahinler) 2 hf.
    Bunun tam olarak özelliği ne ki bu kadar yer kaplıyor? 8k Kaplama falan mı kullanıyor veya sadece sıkıştırma yapmayı mı beceremediler?
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    gmyo31 (ozan ozan) 2 hf.
    oyunu acıyorum çat 26 gb guncelleme. oyunu acıyorum cat 25 gb guncelleme.256 gb ssd var valla yıldım.oyunda pek sarmıyor acıkcası.
    Yanıtla +1
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    5309 kez okundu.
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